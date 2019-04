Sensação da Bundesliga, Augsburg vence em casa o Werder Bremen

Em jogo válido pela 19º rodada da Bundesliga, Augsburg e Werder Bremen se enfrentaram na SGL Arena com intuito de vencer pra colar no pelotão de cima da tabela do campeonato e posteriormente alcançar os seus objetivos – que é o mesmo, diga-se de passagem – conseguir vaga nas competições europeias. O time da casa venceu por 3 a 1 em mais uma boa atuação e ocupa agora a nona colocação na liga nacional.

Com a derrota, esse objetivo fica um pouco mais distante para o Bremen que se vê ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. Com 20 pontos ganhos no campeonato, o time do norte alemão ocupa a modesta 12º colocação. Já o Augsburg, com 28, permanece na 9º a 2 pontos da zona de classificação pra Liga Europa.

O jogo

Sem poder contar com Aaron Hunt, seu principal meio-campista, o Werder Bremen pouco produziu durante o jogo. A equipe de Robin Dutt até saiu na frente. Aos 3 minutos, após um escanteio cobrado por Junuzovic, Callsen-Bracker cabeceou contra o próprio patrimônio e colocou os verde-brancos em vantagem na partida.

Depois de praticamente encontrar esse tento, o time se recuou muito e logo tomou o empate. 9 minutos depois, aos 12, em cobrança de falta ensaiada, Werner chutou rasteiro no canto esquerdo de Wolf sem chances para o goleiro.

Após fazer o gol, o Augsburg dominou totalmente o jogo. O Werder, nervoso, pouco fazia para acabar com a pressão dos mandantes que quase viraram a partida ainda no primeiro tempo com Voigt após chute que passou muito perto da trave de Wolf.

Nos acrescimentos da 1º etapa, Santiago Garcia, lateral esquerdo do Werder Bremen (que já havia sido advertido com um amarelo) ergueu demais o pé dentro da área e pagou caro por isso. O árbitro, que estava próximo do lance, expulsou o jogador após aplicar-lhe o segundo amarelo. O lance, inclusive, foi bem discutível.

Robin Dutt, treinador do Bremen, viu-se obrigado a sacar o centro-avante Petersen e colocar o lateral Lukas Schimitz na segunda etapa para tapar o buraco deixado por Garcia. Não adiantou. Motivado pelo apoio da torcida, o Ausgburg logo virou a partida. Após cruzamento na área do Werder, Caldirola falhou e Antintop só teve o trabalho de mandar pros fundos da rede.

E o terceiro não demorou pra sair. Cinco minutos depois do gol de Altintop, aos 55’, após bobeira de Wolf e Schimitz, Hahn só deu um toque pro gol e deu números finais ao jogo. Com isso, o Augsburg venceu a sua segunda partida desde a pausa de inverno. Já o Werder ainda não ganhou nenhuma.