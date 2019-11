Barcelona x Valencia, La Liga

Encerramos por aqui nossa transmissão de Barcelona 2x3 Valencia. Muito obrigado a quem acompanhou.

Valencia parece iniciar sua reação para sair do meio da tabela. Ao Barça, resta secar Atlético de Madrid e Real no restante da rodada.

FIM DE JOGO! Messi desencanta, mas Valencia consegue vencer o Barcelona dentro do Camp Nou.

91' QUASE MESSI!!! Argentino tabela lindamente com Iniesta, tenta finalizar de pé direito e quase empata

90' Teremos mais 4 minutos.

86' Vamos chegando ao fim da partida. Barça não parece ameaçar.

80' Daniel Alves arrisca de longe e manda pra fora!

79' Pique quase marca contra.

77' EXPULSO! Alba comete falta, rebece segundo cartão amarelo e vai pro chuveiro mais cedo. Barça com um a menos.

76' No Barcelona, sai Fabregas e entra Tello. Vai com tudo pra cima.

72' Alteração no Valencia: sai o autor do terceiro gol Alcácer e entra Eduardo Vargas.

69' Que isso, Diego? Goleiro tenta fazer graça na frente de Busquets e quase se complica.

68' Alcácer ganha de Pique na corrida, rola para Parejo que adianta demais a bola e perde.

66' Messi mal na partida... Perde muitas bolas.

64' Alteração no Barça: sai Xavi, entra Iniesta.

59' Feghouli faz grande jogada na direita, cruza e encontra Alcácer livre para colocar o time visitante na frente mais uma vez!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA!!! ALCÁCER!!!

56' Messi tabela com Fabregas, mas a jogada não dá resultado.

53' Messi bate o pênalti de forma perfeita e empata!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI!

52' Pedro tenta passe, a bola bate acidentalmente no braço do defensor a juiz marca penalidade.

52' PÊNALTI PRO BARCELONA!

50' UH, MESSI! Argentino recebe na frente da área, dribla um defensor e finaliza de pé direito para grande defesa de Diego Alves.

48' Bernat acha espaço nas costas de Alba, tenta cruzar, Pique corta mal e na sobra, Piatti cabeceia encobrindo o goleiro Valdes. É a virada!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA! É DE PIATTI!

47' Alves cruza, Messi tenta de cabeça, a zaga trava e a bola sobra para Diego.

45' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

Video: o gol de Parejo, que empatou a partida.

Foto: jogadores do Barça no minuto de silêncio em homenagem a Luis Aragonés.

Barcelona domina, tem chances até de matar a partida mas não aproveita. Ainda no fim, vacila e leva o gol de empate.

Fim de primeiro tempo no Camp Nou!

45' Cartão amarelo para Parejo.

44' Parejo começa a jogada, abre na direita com Feghouli, que toca pro meio da área pro próprio Parejo empatar a partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VALENCIA!!! PAREJO!

42' Posse de bola: Barcelona 68%; Valencia 32%

36' QUASE VALENCIA! Escanteio é cobrado, Valdes falha e Mathieu perde chance inacreditável.

35' Mascherano caído no gramado. Bartra no aquecimento.

FOTO: Daniel Alves, Alexis e Pedro comemoram o gol

27' Massacre do Barcelona! Toques rápidos na frente da área adversária. Messi tenta, tenta, mas ainda não marcou.

23' Daniel Alves arrisca de looooonge...... pra fora!

22' Diego Alves faz nova defesa, agora em chute de Messi.

20' DIEGO ALVES! Busquets dá lindo passe para Pedro, que cruza na área e Alexis, de cabeça, exige grande defesa do goleiro brasileiro.

19' Xavi lança Daniel Alves, que não consegue mandar pra área.

16' UH, BUSQUETS! Messi faz boa jogada pela direita, rola pra trás e o volante do Barça leva muito perigo ao gol adversário.

15' Chegamos aos 15, Barça segue tocando a bola tentando jogadas pelos lados e Valencia espera para assustar em contra-ataques.

12' Valdes! Piatti finaliza e o goleiro do Barcelona faz boa defesa.

VIDEO: Confira o belo gol de Alexis Sanchez, que vai dando a vitória ao Barcelona.

9' Fabregas dá belo passe para Messi, mas Ricardo Costa antecipa bem.

7' Pela esquerda, Messi tenta cruzamento na segunda trave e a bola vai no pé de Alexis Sanchez, que acaba fazendo um lindo gol por cobertura!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! ALEXIS!

5' Messi levantou bola na área e a zaga do Valencia mandou pra escanteio.

4' QUASE BARCELONA! Messi toca para Pedro, que manda rasteiro pra área e a bola sobra para Fabregas, que desperdiça grande chance.

3' Valencia tenta sua primeira chegada, mas quando a bola chega na área Valdes pega.

1' Como de costume, Barcelona toca a bola esperando espaços. Daniel Alves tentou cruzamento e Diego Alves fez a defesa.

0' BOLA ROLANDO NO CAMP NOU!

Minuto de silêncio em homenagem ao ex-técnico da Espanha Luis Aragonés, que faleceu hoje.

Times em campo!

Barcelona utilizará nesta tarde um detalhe em sua camisa, fazendo referência ao ano novo chinês.

Concorrentes diretos do Barça na disputa do titulo, Atlético e Real Madrid enfrentam as equipes bascas neste fim de semana. Atleti recebe a Real Sociedad e os Merengues vão ao Novo San Mames enfrentar o Athetic Bilbao.

Estatística - Messi diante do Valencia: 18 jogos, 14 gols e 7 assistências. O argentino não marca na Liga desde o dia 28 de setembro, contra o Almeria.

Já o Valencia ainda não contará com o chileno Edu Vargas entre os titulares. No gol, Diego Alves parece enfim ter retomado a posição depois de longo tempo na reserva para Guaita.

No Barcelona, destaque para mais uma vez o trio Alexis, Messi e Pedro como titulares. Na ausência de Neymar, Sanchez e Pedrito têm sindo fundamentais na campanha do time catalão.

VALENCIA ESCALADO: Alves; Barragán, Ricardo Costa, Mathieu, Bernat; Oriol, Javi Fuego, Parejo; Feghouli, Piatti, Paco Alcácer

BARCELONA ESCALADO: Valdes; Alves, Mascherano, Pique, Alba; Xavi, Busquets, Cesc Fàbregas; Alexis, Messi, Pedro.

ABRE ASPAS - Argentino assim como Tata, o técnico Pizzi se mostrou otimista em visitar o Camp Nou: "Apesar das dificuldades que sabemos que vamos ter, não vamos perder as esperanças de sair com um bom resultado de Barcelona. A equipe está totalmente concentrada", disse o treinador do Valencia.

ABRE ASPAS - Em entrevista, Tata Martino deu sua opinião sobre o duro calendário do Barcelona em três competições distintas. Deixou claro que não se pode permitir nenhum erro: "Pegamos o adversário mais dificil possível na Champions. Cada erro em fevereiro nos custará muito caro. Não podemos negar que toda partida é importante, tanto o jogo contra o Valencia, como a semifinal da Copa do Rei e às oitavas da Champions".

Confira o relacionados de ambas as equipes para a partida. Em breve as escalações:

FC Barcelona: Valdés, Pinto, Piqué, Fàbregas, Xavi, Pedro, Iniesta, Alexis, Messi, Mascherano, Bartra, Sergio, Jordi Alba, Song, Tello, Adriano, Alves e Sergi Roberto.

Valencia CF: Diego Alves, Vicent Guaita, Barragán, Ricardo Costa, Rúben Vezo, Mathieu, Bernat, Oriol, Javi Fuego, Dani Parejo, Pablo Piatti, Portu, Feghouli, Míchel, Róber Ibáñez, Fede, Vargas, Jonas e Paco Alcácer.

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Mestalla e, mesmo com show da dupla Messi e Neymar, o Barcelona teve dificuldades para superar o Valencia. Mesmo depois de Messi marcar um hat-trick na primeira etapa, o time da casa quase reagiu no segundo tempo: 3 a 2; veja os gols.

Já o Barcelona, como de costume, não se movimentou na janela de janeiro. Mesmo com algumas pendências no elenco, Tata Martino não realizou nenhum contratação. Especula-se na imprensa espanhola que a contratação do goleiro ter Stegen já esteja fechada, mas que ele chega à Espanho somento em junho.

Para a chegada destes atletas, o clube teve que se desfazer de alguns jogadores. Rami, Postiga, Guardado, Pabón, Canales e Banega não atuarão mais pelo Valencia nesta temporada. Postiga chega para a Lazio, Guardado no Leverkusen, Canales na Sociedad, Banega no Newell's e Pabón no São Paulo.

Até por isso, o clube espanhol foi às compras na janela de transferências de inverno. Após termino do Deadline Day, nesta sexta-feira, o Valencia já havia anunciado a contratação de quatro jogadores: Eduardo Vargas, Keita, Senderos e Vinicius Araújo.

Já o Valencia, outrora uma das principais forças do futebol espanhol abaixo de Real e Barça, faz uma péssima temporada. A equipe ocupa apenas a 11ª colocação com 25 pontos, assim ficando muito distante de brigar por vaga em torneios da Europa.

O Barcelona divide a liderança do Campeonato Espanhol com o Atlético de Madrid. Ambas as equipes possuem 54 pontos em 21 jogos. Logo atrás, vem o Real Madrid com 53 pontos ganhos. É um equilíbrio entre três times jamais vistos nas últimas edições da La Liga.

Ainda sem contar com o brasileiro Neymar e com Messi tentanto voltar a seus melhores momentos, Tata Martino aposta no fator casa e na boa fase de Pedro e Alexis Sanchez para sair com os três pontos. Já o Valencia quer surpreender e aproveitar as fragilidades defensivas do adversário.

Bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Barcelona e Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Time catalão precisa vencer de qualquer maneira para permanecer com a liderança. Fique conosco!