Athletic Bilbao x Real Madrid, La Liga

20:03 - Encerramos por aqui nossa transmissão de Athletic Bilbao 1-1 Real Madrid. Agradecemos aos torcedores que acompanharam!

20:01 - Cristiano Ronaldo estará suspenso da próxima partida do Campeonato Espanhol, contra o Villarreal. Português pode atuar contra o Atlético de Madrid, na Copa do Rei.

20:00 - Rodada dos sonhos para os Colchoneros, que abriram 3 pontos para Real Madrid e Barcelona.

19:55 - CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1) Atletico - 57 pts

2) Barcelona - 54 pts

3) Real Madrid - 54 pts

93' - Fim de jogo. Athletic Bilbao 1-1 Real Madrid (Ibai | Jesé)

90' - Beñat bate de fora da área, e nem assusta Diego López. Três minutos de acréscimo.

89' - Última substituição no Real Madrid: Entra: Varane; sai: Carvajal. Sergio Ramos vai pra lateral-direita.

86' - Substituição no Bilbao: Entra: Beñat; sai: Rico

86' - Substituição no Real Madrid: Entra: Morata, sai: Benzema.

84' - UUUUUUUH! Ibai Gomez tenta de voleio, Diego López manda pra escanteio!

82' - Substituição no Real Madrid: Entra: Illarra, sai: Jesé.

74' - CRISTIANO RONALDO EXPULSO! Português recebe vermelho direto após reclamar de um toque na área de mão. Iturraspe recebe Cartão Amarelo por reclamação.

72' - GOOOOOOOOOOL DO ATHLETIC BILBAO! Ibai Gomez bate de fora da área, a bola bate na trave e entra!

70' - Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid (Jesé)

64' GOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Cristiano Ronaldo deixa Jesé na cara do gol, e a cria da base do Real Madrid toca com o bico da chuteira. Real Madrid vice-líder!

63' - Muniain bate colocado, mas Diego López só acompanha a trajetória da bola.

63' - Escanteio para o Bilbao. Na cobrança pra área, Cristiano Ronaldo tira de cabeça.

61' - Falta sobre Xabi Alonso.

60' - Di María recebe bola de Xabi Alonso e chuta: a bola passa longe.

57' - Substituição no Bilbao: Sai: De Marcos, Entra: Iraola.

53' - UUUUUUUH! Benzema chuta a queima-roupa e Iraizoz faz grande defesa!

49' - Cavadinha sensacional de Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo aproveita, e manda pro fundo das redes. O português estava impedido.

47' - Na cobrança de escanteio, Pepe cabeceia pra fora.

46' - UUUUUUUH! Modric tabela com Benzema e da entrada da área bate. Defesaça de Iraizoz! Escanteio para o Madrid.

46' - Começou o segundo tempo! Athletic 0-0 Real Madrid.

Jogadores voltam do vestiário. Vai começar o segundo tempo!

45' - Fim de primeiro tempo: Real Madrid tenta com os contra-ataques, em meio a pressão do Bilbao. Jogo muito difícil para o Real.

42' - Partida parada, Aduriz está caído no gramado.

40' - Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid.

35' - O Athletic joga de forma ofensiva, administra a partida e busca o primeiro gol do jogo.

Curiosidade: O Real Madrid chega a 780 minutos sem sofrer gols em competições oficiais.

33' - Falta sobre Karim Benzema.

30' - Cartão Amarelo para Xabi Alonso.

30' - Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid.

27' - Cristiano Ronaldo tenta de voleio, mas a bola não assusta o goleiro.

25' - Escanteio para o Athletic. Na cobrança pra área, Pepe tira!

23' - Partida equilibradíssima e muito complicada para o Real Madrid. Athletic teve as melhores chances da partida, com Aduriz e Muniain.

17' - UUUUUUUH! Aduriz desperdiça uma chance de ouro para abrir o placar a favor do Bilbao!

15' - Do banco, Ancelotti pede calma aos seus comandados. Segue Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid.

13' - Herrera comete falta sobre Sergio Ramos.

10' - Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid.

8' - Falta duríssima sobre Cristiano Ronaldo. O arbitro apita, mas não mostra o cartão.

5' - Escanteio a favor do Athletic.

5' - Athletic Bilbao 0-0 Real Madrid.

4' - Falta sobre Modric.

1' - UUUUUUUUH, quase, Cristiano Ronaldo! Chutaço que passa próximo ao gol e assusta o goleiro.

1' - Começou! Antes da bola rolar, jogadores prestaram um minuto de silêncio em homenagem a Luis Aragonés.

FOTO - Jesé, Modric e Cristiano Ronaldo chegando no Estádio San Mamés.

17:52 - Fim de jogo no Vicente Calderón, o Campeonato Espanhol tem um novo líder: o Atlético de Madrid, que goleou a Real Sociedad com doblete de Diego Costa, Miranda e Villa.

17:40 - Assim como nas outras partidas da rodada, no jogo de logo mais será prestado um minuto de silêncio em memória a Luis Aragonés. O ex-técnico do Atlético de Madrid e Seleção Espanhola faleceu no sábado.

FOTO - Imagem do estádio do Athletic Bilbao. via Mónica Marchante.

17:30 - Bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Athletic Bilbao e Real Madrid, válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Com uma vitória, o Real Madrid pode assumir a vice-liderança. O Barcelona tropeçou diante do Valencia, no Camp Nou, por 3-2. O Atlético de Madrid goleu a Real Sociedad no Vicente Calderón, por 4-0.