De virada, Twente vence Cambuur e se aproxima dos líderes

Na tarde deste domingo (02), as 14h30 na Holanda, 11h30 aqui no Brasil, o FC Twente recebeu o SC Cambuur no estádio Grolsch Veste. Com a toda toda favorável aos Tukkers, com tropeços de Vitesse, Feyenoord e Ajax, restava ao FC Twente fazer o dever de casa para aproximar-se da ponta da tabela. A situação do time pode ainda melhorar, caso vença a partida atrasada contra o FC Groningen no dia 12/02.

A partida começou bem lenta, com os times se estudando bastante até os primeiros 10 minutos. O Twente no entanto, era mais time no inicio da partida e tentava tomar a iniciativa, teve a primeira chance aos 15 minutos, em cobrança de falta de Tadic, que foi por cima do gol. O Cambuur para mostrar que também queria jogo, respondeu aos 19 minutos num chute de Ogbeche por cima da meta defendida por Marsman.

O jogo ganhou em emoção após os 20 minutos. Num contra-ataque aos 23', Bengtsson dividiu a bola com Lukoki e o derrubou fora da área, mas dentro da área o jogador do Cambuur trombou com o zagueiro dos Tukkers e o árbitro Pol van Boekel marcou pênalti bastante controverso. Um minuto mais tarde, Ramon Leewin bateu e marcou 0 - 1 para o time de Leeuwarden.

O gol sofrido fez o time da casa acordar e realmente entrar no jogo. Os Tukkers partiram para cima e quase chegaram ao empate em chutes perigosos de Rosales e Mokthar, que obrigaram o goleiro Nienhuis a fazer boas defesas, além da bola na trave de Castaignos já no final do primeiro tempo.

Na segunda parte, o FC Twente precisando do resultado para subir na tabela, continuou a pressionar o adversário. Aos 52 minutos, Tadic lançou Promes, que foi derrubado perto da área, dois minutos depois, o sérvio Tadic cobrou a falta em direção a área e Luc Castaignos cabeceou para empatar a partida.

A virada não demorou a sair, aos 60 minutos Shadrac Eghan, que havia acabado de entrar na partida, em sua primeira jogada marca o segundo gol do time de Enschede, num chute fraco da entrada da área, que o goleiro Nienhuis do Cambuur aceitou.

Mesmo com o placar favorável, o time da casa continuou a levar perigo, apesar do ritmo mais lento, aos 65' Tadic lançou Promes, que tentou marcar por duas vezes no mesmo lance, a primera o goleiro defendeu e no rebote, o zagueiro salvou em cima da linha. O terceiro gol logo saiu, aos 79 minutos, Tadic cobrou escanteio para a área e o zagueirão Rasmus Bengtsson, subiu sozinho e de cabeça fechou o placar no Grolsch Veste.

Mesmo com o placar já apontando 3-1, os dez minutos finais foram bem emocionantes. O Cambuur ainda quase marcou com Manu, mas Bjelland tirou quase em cima da linha. E o Twente por três vezes quase marcou o quarto gol, Eghan chutou rente a trave esquerda, o estreante Borven obrigou o goleiro a fazer boa defesa e Tadic já nos acréscimos acertou o travessão!

A vitória fez o FC Twente permanecer na terceira posição, com 40 pontos. 4 pontos a menos que o líder Ajax e 2 pontos a menos que o vice-líder Vitesse. Caso vença o jogo atrasado contra o FC Groningen no dia 12/02, assumirá a segunda colocação e ficará à apenas um ponto da liderança da Eredivisie. Já o Cambuur permanece na 15ª posição com 22 pontos, mesma pontuação que o primeiro na zona de rebaixamento, Roda JC tem.

Veja os gols