Real Madrid x Villarreal, Campeonato Espanhol

18:58 - Encerramos por aqui nossa transmissão de Real Madrid 4-2 Villarreal. Agradecemos aos torcedores que acompanharam! Um abraço, até a próxima!

18:51 - A partida: Em tarde de gols bonitos, o Real Madrid reencontra o seu bom futebol, após empate na última rodada, o Madrid venceu e convenceu mesmo sem Cristiano Ronaldo. Ótimas partidas individuais de Bale (igualou-se a Messi, em gols + uma assistêNCIA), Jesé (1 GOL e 1 assistência) e Benzema (doblete). Pepe muito seguro na zaga, Di María também jogou muito bem. Modric perfeito.

92' - Termina o jogo no Bernabéu! Real Madrid 4-2 Villarreal. [Benzema (2), Bale y Jesé | Mario Gaspar y Giovani Dos Santos].

90' - Teremos mais dois minutos de acréscimo.

87' - Bale cruza de trivela e a zaga tira. Modric cobra o escanteio. Na cobrança, Sergio Ramos desvia de cabeça e a zaga tira com tudo.

18:40 - Karim Benzema igualou há pouco a marca de Ronaldo: 104 gols no Real Madrid. O francês soma 215 jogos, enquanto o brasileiro fez 177 (via @goleada_info).

80' - Real Madrid (Bale 7' Benzema 25' 75' Jesé 64') 4-2 (Mario 43' Dos Santos 68') Villarreal

75' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!!! BENEZMA RECEBE PASSE DE JESÉ E O FRANCÊS FINALIZA SEM CHANCES PARA ASENJO! 4-2. 13º GOL NO CAMPEONATO, IGUALANDO ALEXIS SÁNCHEZ! JESÉ CHEGA A 7 GOLS E 7 ASSISTÊNCIAS.

72' - Arbeloa arremata da entrada da área, a bola desvia na zaga e é escanteio para o Real Madrid. Na cobrança, a zaga do Submarino Amarelo tira.

69' - GOOOOOOOOOOLAÇO DO VILLARREAL!!! GIOVANI DOS SANTOS MARCA UM GOLAÇO DE FALTA, SEM CHANCE ALGUMA PARA DIEGO LÓPEZ!!

67' - Substituição no Real Madrid: Di María sai aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid, para a entrada de Xabi Alonso.

66' - Substituição no Villarreal: Entra Perbet, sai Pereira.

63' - GOOOOOOOOOOOLAÇO DO REAL MADRID! JESÉ RECEBE ASSISTÊNCIA DE DI MARÍA, DÁ UMA TAPA TIRANDO DO GOLEIRO, E AMPLIA PARA O REAL MADRID! 3-1

61' - Substituição no Villarreal: Gómez sai, para a entrada de Román.

60' - Real Madrid 2-1 Villarreal (8' Bale e 24' Benzema | 41' Mario)

59' - Geovani comete falta sobre Modric.

58' - Mario agarra Jesé, que puxava contra-ataque, e recebe Cartão Amarelo.

57' - Substituição no Villarreal: Edu Ramos sai, para a entrada de Trigueros.

54' - QUASE REAL MADRID! Pelo lado direito, Carvajal chuta e a bola passa cruzada! Benzema estava sozinho na área.

54' - Cartão Amarelo para Jaume Costa por falta cometida sobre Bale.

51' - Isco, Xabi Alonso e Varane aquecem.

50' - Di María cruza para Benzema e a zaga do Villarreal manda pra fora. Escanteio, cobrado direto mãos de Asenjo.

49' - Pereira enfia bola para Gámez, mas o passe sai muito forte.

46' - Começa o segundo tempo!

18:01 - Segunda substituição no Real Madrid: Arbeloa entra no lugar de Fábio Coentrão, que sai por lesão.

18:00 - Vai começar o segundo tempo! jogadores retornaram do vestiário.

17:53 - Primeiro tempo: Jesé um pouco sumido na partida; melhor em campo, Bale faz boa partida até aqui (1 gol, 1 assistência). Illarramendi fazendo um bom jogo, muito técnico. Lembra muito o Xabi Alonso. Carvajal muito bem na marcação.

17:47 - Artilheiros do Real Madrid em 2014: Benzema (6 gols), Cristiano Ronaldo (5 gols), Jesé (4 gols)

46' - Termina o primeiro tempo: Real Madrid 2-1 Villarreal (8' Bale e 24' Benzema | 41' Mario)

44' - QUASE REAL MADRID! Da entrada da área, Di María manda um chute sensacional, Asenjo "voa" e manda pra escanteio!

43' - Escanteio para o Real Madrid: Di María cruza na área, e a zaga manda pra longe. É lateral para os merengues.

41' - GOOOOOOOOOOOLAÇO DO VILLARREAL! Mario invadiu a área do Real Madrid, contra Sergio Ramos e Coentrão e manda um tirambaço, marcação atrasada, golaço do Submarino Amarelo!

40' - Real Madrid 2-0 Villarreal (8' Bale e 24' Benzema)

39' - Arbeloa aquece.

38' - Falta cometida por Carvajal, em cima de Gámez.

34' - Escanteio para o Villarreal, a bola é dividida e termina nas mãos de Diego López.

32' - Pelo lado esquerdo, Jesé recua para Di María e o argentino cruza de letra, se Bale conseguisse pegar a bola, seria um cruzamento sensacional!

30' - Real Madrid 2-0 Villarreal (Bale e Benzema)

17:30 - Finalização espetacular de cavadinha de Gareth Bale, no 1º gol do Real Madrid:

26' - QUASE REAL MADRID! Da entrada da área, Benzema rola para Bale e exige grande defesa de Asenjo!

24' - GOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Pela direita, Bale cruzou no primeiro pau, a bola desvia em Costa e Benzema só mandou pra dentro. 12º Gol do francês no campeonato!

22' - Posse de bola: Real Madrid 62% x 38% Villarreal

20' - Escanteio para o Villarreal: pelo lado esquerdo, Gómez dispara e a bola desvia na zaga.

20' - Real Madrid 1-0 Villarreal (Gareth Bale)

19' - QUASE VILLARREAL! Da entrada da área, Ramos dispara e exige grande defesa de Diego López!

17' - Substituição no Real Madrid: Marcelo sai machucado, para a entrada de Fábio Coentrão.

15' - Marcelo sente lesão, dificilmente continuará na partida. Fábio Coentrão vai entrar.

17:15 - Apesar das lesões, Gareth Bale chegou ao 9º gol no campeonato e soma 7 assistências no Campeonato Espanhol em 15 partidas.

10' - Real Madrid 1-0 Villarreal (Gareth Bale)

8' - QUASE REAL MADRID! Pelo lado direito, Bale cruza no segundo pau, e Benzema quase marca de cabeça! interceptado na "hora H" pela zaga.

6' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! Gareth Bale abre o placar para o Real Madrid após falha do zagueiro Dorado, ele mandou de cavadinha pra rede, que golaço! 9º gol do galês.

1' - Escanteio para o Real Madrid: Di María chama Carvajal e o espanhol passa a bola e Di María realiza a primeira finalização do jogo, sem sustos para Asenjo.

0' - O árbitro autoriza, começa a partida! Real Madrid 0-0 Villarreal

16:57 - Isco e Xabi Alonso no banco:

16:55 - Tudo pronto para o início do jogo! os jogadores já estão perfilados no túnel do vestiário. Vai começar o jogo!

16:50 - O Villarreal foi o último time em que Zinedine Zidane atuou profissionalmente. A partida acabou empatada em 3-3, com direito a gol do francês na despedida.

16:48 - FOTO: Jogadores do Real Madrid fazem aquecimento no gramado. (via @bernabeudigital)

16:46 - Gareth Bale durante o aquecimento:

16:45 - 15 minutos para o início da partida!

16:42 - Classificação do Campeonato Espanhol (via @marca):

16:38 - O último jogo entre Real Madrid - Villarreal acabou empatado, em 2-2. Jogo ficou marcado pelo primeiro gol de Gareth Bale com a camisa madridista.

16:29 - Cristiano Ronaldo não atuará nas próximas três partidas do Campeonato Espanhol por suspensão. O português ficará de fora contra o Villarreal (hoje), Elche e Getafe. O árbitro Ayza Gámez que puniu CR7 foi suspenso pelo Comitê de Árbitros por um mês, segundo o Comitê, ele recebeu uma punição por não ter escrito bem a ata do jogo entre Athletic Bilbao 1-1 Real Madrid. O juiz também não apitará mais jogos do Real Madrid e ainda pode apitar jogos da segunda divisão. Reveja o lance polêmico:

16:25 - Gareth Bale voltará a atuar no Santiago Bernabéu. O galês foi baixa na equipe madridista nos últimos jogos por problemas na panturrilha esquerda. Além de Bale, outro que retorna a equipe é Varane, que estará no banco de reservas, após um longo período de recuperação.

16:20 - Banco do Villarreal: Gabriel, Román, Pantic, Fernández, Trigueros, Perbet, Jokic.

16:20 - Banco do Real Madrid: Casillas, Varane, Coentrão, Xabi Alonso, Arbeloa, Morata e Isco.

16:15 - Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 23ª rodada da La Liga 2013/2014! Real Madrid e Villarreal duelarão daqui a pouco, às 17h, no Santiago Bernabéu, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !