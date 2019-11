Celtic X Rangers: Old Firm

No segundo jogo da final da Copa da Escócia de 1909, com 60.000 espectadores no Estádio de Hampden Park, uma briga de enormes entre torcedores dos dois clubes e também com a polícia, suspendeu a decisão e inaugurou a fase violenta deste confronto.

A confusão iniciou-se por rumores de que os dois clubes, que já haviam empatado a primeira partida, teriam combinado nova igualdade no placar, pois haveria interesse de ambos em realizar um terceiro jogo para definir o campeão por interesses econômicos, com a venda de mais ingressos. O clássico receberia então o apelido de "The Old Firm", uma insinuação que ambos os clubes se beneficiariam financeiramente da antipatia mútua.

Em 1900, instalava-se em Glasgow um estaleiro, de nome Harland & Wolf, que tinha como norma não contratar católicos. Este fato trouxe à tona o problema religioso escocês, que imediatamente foi transferido para o futebol, já que ambos os clubes tinham identidades com as partes envolvidas, o Celtic, católico e Rangers, protestante. O Rangers, embora no início fosse uma equipe aberta, resolveu adotar a política de aceitar apenas protestantes ainda em 1890.

Já o Celtic, apesar de sua identificação com os católicos, entretanto, nunca se restringiu a eles, sempre tendo aceitado jogadores de todas as religiões. Jock Stein, um dos maiores treinadores dos alviverdes, inclusive incentivava os seus olheiros a, caso encontrassem jovens protestantes e católicos de talentos similares, a investirem nos protestantes e os convencerem a atuar no Celtic, uma vez que os católicos não seriam em nenhuma hipótese usados pelo Rangers. Kenny Dalglish é um exemplo famoso de protestante que atuou no Celtic .

Estas equipes dominam amplamente a Liga escocesa de futebol, conquistando a maioria dos títulos disputados. Após um domínio inicial do Celtic, o Rangers o ultrapassou no início do século XX e mantem-se na dianteira desde então.

Uma década de amplo domínio do Celtic

Sob o comando de Jock Stein, o Celtic experimentou seu melhor momento entre 1966 e 1974, quando conseguiu o ineditismo de conquistar o campeonato escocês por nove vezes seguida, diminuindo uma diferença de 14 títulos para cinco que o arquirrival possuía, recuperando-se de seu pior momento: entre os anos 20 e 30, ficou justamente nove anos em jejum, em que oito taças ficaram com o Rangers e uma com o Motherwell.

Dentro desse período, o clube teve seu ano inesquecível em 1967: além do campeonato escocês, venceu a Copa da Escócia, a Copa da Liga Escocesa e o mais importante, a Copa dos Campeões da UEFA (Champions League) sobre a favorita Inter de Milão, então, bicampeã.

O Celtic tornou-se com isso o primeiro clube de todo o Reino Unido a vencer a mais importante competição europeia de clubes. O elenco vencedor, todos formados por torcedores do time e nascidos a 50 quilômetros do estádio do clube, ficou conhecido como "Leões de Lisboa", alusão à cidade onde a final foi disputada.

O sabor foi ainda melhor pois na mesma temporada, o rival Rangers também teve a chance de ser campeão continental, mas da Recopa Europeia, o segundo torneio em importância, perdendo para o Bayern de Munique. A equipe já havia sido vice do mesmo torneio em 1961.

Os anos 70, que marcavam o melhor momento da história do Celtic, viram uma decadência do Rangers, a despeito de em 1972 de o clube ter finalmente ter conquistado o seu troféu europeu, justamente a Recopa. Os anos ruins dos Gers, que vinham conquistando a Liga poucas vezes, continuaram no início da década de 80, em que o time perdeu momentaneamente o posto de anti-Celtic, que passou a disputar os títulos nacionais com o Aberdeen.

Em 1988, o Celtic conseguiu colocar a diferença em apenas três títulos. A balança começaria finalmente a pender para os protestantes justamente no momento em que o clube reviu seu posicionamento, com a chegada de Graeme Souness como técnico.

Em 1987 o Rangers quebraria a tradição de não aceitar não-protestante

Em 1887, o Rangers quebrou a tradição de não aceitar não-protestantes em 1987, contratando o judeu Avi Cohen. Dois anos depois viria um impacto ainda maior, com o primeiro católico em mais de cem anos na equipe: Maurice Johnston.

Mo Johnston, escocês de família irlandesa, era ainda por cima ex-jogador de sucesso do Celtic. Entre as duas torcidas, acabou defendido pelos moderados e detestado pelos radicais, ele teve de se mudar de cidade pelas constantes ameaças. Os exaltados do Celtic os apelidaram de "MoJudas" e os do Rangers o detestavam por ele ser católico.

Em 1989 e 1997, o Rangers conseguiria repetir o grande feito do rival: vencer a Liga Escocesa nove vezes consecutivamente, colocando diferença semelhante à que havia entre os rivais nos anos 60: doze títulos.

No início do século XXI, o Celtic vem se mostrando melhor, tendo chegado a reduzir a diferença para nove em 2008 (novamente aumentada para doze, após um tricampeonato seguido do Rangers). A primeira década do novo século viu os dois serem vice-campeões europeus: em ambos os casos, na Copa da UEFA, que substituiua Recopa (extinta em 1999) como segundo torneio europeu em prestígio. O Celtic a perdeu em 2003 e o Rangers, em 2008.

A falência do Rangers e a hegemonia do Celtic

Em 2012 o Rangers que devia mais de 26 milhões declarou falência. O clube foi comprado por um empresário e passou a se chamar The Rangers FC, o clube teve que jogar a Quarta Divisão da Escócia, atualmente está na terceira divisão. Com a falência do Rangers e a ida do time para a quarta divisão, o Celtic passou a ganhar todos os campeonatos da Escócia.

Recordes de públicos

Os recordes de público deste clássico são os confrontos de 1° de janeiro de 1938 com 92.000 espectadores no Celtic Park e de 118.567 espectadores no Ibroux Park (Rangers) em 1° de janeiro de 1939

Títulos