Werder Bremen x Borussia Dortmund, Bundesliga

Crônica: Borussia vence Werder Bremen com tranquilidade e continua na briga pela vice-liderança.

14:25 Com a vitória, o Borussia Dortmund chega aos 39 pontos, ficando na terceira colocação, quatro pontos atrás do vice-líder, o Bayer Leverkusen. Já o Werder Bremen, com a dura derrota por goleada em casa, vê a ameaça de rebaixamento cada vez mais próxima. A equipe é a 13ª colocada, com 20 pontos, três atrás do Freiburg, 16º colocado.

Confira a classificação após essa partida válida pela 20ª rodada da Bundesliga.

90' E sem novamente dar acréscimos, o árbitro Günter Perl apita o final de jogo em Bremen! Werder Bremen 1-5 Borussia Dortmund!

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Werder Bremen!!! O jovem estreante Aycicek aproveita a sobra e diminui para a equipe da casa! Werder 1-5 Borussia.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É do Borussia Dortmund!! Lewandowski recebe sozinho e em posição legal para diblar Wolf, ficar de frente para Prödl e chutar entre as pernas do zagueiro! Segundo gol de Lewandowski na partida, 13º gol dele no campeonato! 5 a 0 Borussia!

80' Defesaça de Wolf! Lewandowski, mesmo prensado entre dois defensores do Werder, chuta forte, Wolf se estica todo pra mandar a bola pra escanteio.

78' Última alteração no Werder Bremen. Entra: Aycicek e sai: Aaron Hunt.

75' Última mexida no Borussia. Entra: Hofmann e sai: Aubameyang.

74' Petersen chuta da entrada da área e Weidenfeller espalma. Na sobra, Sokratis afasta e a torcida reclama de toque no braço.

69' Cartão amarelo para Kobylanski, do Werder, por falta em Aubameyang.

68' Cartão amarelo para Sokratis, do Borussia, por falta em Gebre Selassie.

64' Jürgen Klopp mexe duas vezes no Borussia Dortmund. Entram: Gorsskreutz e Këhl. Saem: Bender e Reus.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Borussia Dortmund!! Marco Reus entra na área e, marcado por dois, toca de calcanhar para Mikhtharyan chutar cruzado e ampliar a goleada em Bremen! Segundo gol do Armênio na partida, 4 a 0!

55' No travessão! O lateral Piszczek arranca e chuta forte, a bola passa biliscando a trave superior de Wolf.

54' E o técnico do Werder, Robin Dutch mexe na equipe em dose dupla. Entram: Kobylanski e Petersen. Saem: Di Santo e Elia.

51' Quase! Reus puxa contra ataque e toca para Lewandowski, que finaliza por cima do gol de Wolf. Werder Bremen entregue na partida.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É DO BORUSSIA DORTMUND! Após escanteio cobrado por Mikhtharyan, Friedrich aproveita a sobra da zaga do Werder e amplia para o time aurinegro! 3 a 0!

45' Bola rolando em Bremen para o segundo tempo de Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund.

13:20 Borussia Dortmund joga pro gasto. Não se esforçou muito para fazer 2 gols no frágil Werder Bremen, que pouco criou chances nesta primeira etapa.

45' E sem dar acréscimos, Günter Perl apita o intervalo de jogo em Bremen. Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É DO BORUSSIA DORTMUND! Mikhtharyan carrega pelo meio e chuta forte cruzado, ampliando o placar em Bremen! 2 a 0.

34' Schmelzer cruza para Aubameyang, que ajeita de cabeça para Mikhtharyan finalizar, mas pra fora.

32' Mais um cruzamento de Obraniak, Di Santo se antecipa à Friedrich e cabeceia, mas Weidenfeller faz a defesa tranquila.

30' Quase! Obraniak bate escanteio da esquerda e Prödl sobe sozinho para cabecear, a bola passa por cima do gol de Weidenfeller.

26' Lembrando que o atacante polonês não marcava desde a 14ª rodada do campeonato alemão.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É DO BORUSSIA DORTMUND! Robert Lewandowski aproveita a trapalhada de Hunt e Elia e finalmente desencanta para os aurinegros! 1 a 0!

24' Cartão amarelo para Friedrich, por falta em Junuzovic.

21' Reus recebe em posição legal na esquerda e chuta forte, mas a bola é travada por Prödl.

17' Mikhtharyan tabela com Reus e chuta, Wolf faz a defesa cedendo o escanteio.

12' Cartão amarelo para Franco Di Santo, por falta dura em Piszczek.

10' Troca de passes entre Hunt e Elia, que cruza para Di Santo tentar finalizar, mas sem sucesso. Sokratis afasta.

5' Mhkhitaryan bate o escanteio, Lewandowski testa firme, mas pra fora.

12:30 Rola a bola em Bremen!

12:28 Equipes prontas para entrarem no gramado! Weserstadion lotado, como de costume.

12:15 Equipes escaladas! Borussia Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Friedrich, Sokratis, Schmelzer; Sahin, Bender; Aubameyang, Mikhtharyan, Reus; Lewandowski. Banco de reservas: Langerak, Sarr, Kehl, Jojic, Grosskreutz, Hofmann e Ducksch. Werder Bremen: Wolf; Gebre Selassie, Prödl, Lukimya, Caldirola; Bargfrede, Junuzovic, Obraniak, Hunt, Elia; Di Santo. Banco de reservas: Mielitz, Makiadi, Iggy, Kroos, Petersen, Aycicek e Kobylanski.

12:00 Para a partida de logo menos, Jürgen Klopp não contará mais uma vez com o zagueiro Matts Hümmels, que machucou o pé em jogo treino nesta semana, contra o Fortuna Düsseldorf. Já o Werder Bremen, vai com força máxima.

11:30 Jovem promessa sérvia, Milos Jojic é apresentado em Dortmund. Jogador assinou contrato de quatro anos e meio com o clube aurinegro. Mais detalhes, no link abaixo:

Milos Jojic é apresentado em Dortmund

11:15 Curiosidade: Timo Konietzka, jovem que trabalhava em minas de carvão, se transformou no protagonista do momento que representa o nascimento de um dos campeonatos mais populares do mundo, a Bundesliga. Confira a história completa no link abaixo:

O gol de Konietzka: história que une Borussia Dortmund e Werder Bremen

10:45 Em entrevista ao jornal alemão Bild, o atacante Robert Lewandowski, que ao término desta temporada irá se transferir para o Bayern de Munique, afirma que quer se despedir do Borussia Dortmund com um título. Confira mais no link abaixo:

Lewandowski pretende se despedir do Dortmund com conquista de título: "meu objetivo"

10:30 No último confronto entre as equipes, válido pela terceira rodada da Bundesliga 2013/2014, o Werder Bremen foi até Dortmund e acabou saindo derrotado, por 1 a 0. O gol foi marcado por Robert Lewandowski, aos 55 minutos. Confira os melhores momentos dessa partida, no vídeo abaixo:

10:00 O Borussia Dortmund tenta espantar a crise de uma vez por todas, a equipe aurinegra é a terceira colocada do campeonato alemão com 36 pontos. Já o Werder, mandante do jogo de hoje, é o atual 12º, com 20 pontos.

9:30 Muito bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma partida da Bundesliga 2013/2014! Werder Bremen x Borussia Dortmund jogarão daqui a pouco, às 12h30 e você confere todos os detalhes desta partida aqui, conosco!