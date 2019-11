Monaco x PSG, Ligue 1

CRÔNICA: Com gol contra de Thiago Silva, PSG e Monaco empatam no Louis II pela Ligue 1

20:10 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Monaco 1x1 PSG. Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

Confira a classificação da Ligue 1 após o término da 24ª rodada

20:00 Com este resultado, o PSG vai agora a 55 pontos na Ligue 1 e permanece a cinco de distância do vice-líder, Monaco, que tem 50.

19:56 Quase a vitória veio para o PSG. O time conseguiu segurar o Monaco na segunda etapa, minava o adversário e não deixava brechas na sua defesa. Fabinho, em um dos únicos momentos que o time de Paris não conseguiu acompanhar o ataque do Monaco, penetrou bem na área e realizou cruzamento. Thiago Silva tentou cortar e acabou mandando para dentro do gol.

VÍDEO: O gol de empate do Monaco, marcado por de Thiago Silva, contra.

FIIIIIM DE JOGO! Não há tempo para mais nada! Monaco 1x1 PSG!

90+3' Carrasco tenta cruzamento, mas Alex realiza o bloqueio.

90+2' Thiago Motta tenta cruzamento para Lavezzi, mas Kurzawa afasta.

90+1' Nos minutos finais, o Monaco tentaa virada! Pressão para cima do PSG.

90' Mais três minutos de acréscimo!

89' O que é isso, Abidal? O zagueiro se atrapalha dentro da pequena área e afasta para a linha de fundo. A arbitragem ainda deu tiro de meta!

89' SUBASIIIIIIC! Ibrahimovic recebe na pequena área e chuta forte, obrigando o croata a realizar grande defesa!

88' SIRIIIIGUUU! Riviere dá ótima passe para Fabinho, que recebe na área livre de marcação e enche o pé, para defesaça do goleiro do PSG!

87' Riviere tenta passe para Moutinho mas Thiago Silva intercepta.

86' Thiago Silva não tem tido sorte contra o Monaco. No jogo de ida, em Paris, saiu machucado, e hoje, marcou um gol contra, o gol do empate do Monaco.

85' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO! Sai: James Rodriguez, Entra: Ferreira Carrasco.

84' Laurent Blanc gesticula muito na beira do campo.

83' Falta de Cabaye em Berbatov.

82' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Lucas, Entra: Lavezzi.

81' Lavezzi vem aí!

80' Ainda mancando, Moutinho volta ao jogo.

79' Moutinho é levado para fora do campo para atendimento.

78' João Moutinho divide com Matuidi e leva a pior. O português está caído no gramado.

76' Em lançamento de Cabaye, Ibra tenta cabeçada mas Subasic se antecipa ao sueco e faz o corte.

75' A torcida do Monaco canta alto nas arquibancadas do Stade Louis II!

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO MONACO! Gol contra de Thiago Silva! Fabinho avança pela esquerda, cruza para a área e o brasileiro, melhor zagueiro do mundo, manda contra seu próprio patrimônio! Monaco 1x1 PSG!

72' UUUH! Lucas bate de esquerda e Subasic defende.

70' Falta de Cabaye em Berbatov.

69' Posse de bola: Monaco: 44%, PSG: 56%.

68' Lindo lance! Berbatov, marcado por dois, manda de calcanhar por baixo das pernas de Cabaye e realiza o passe para Moutinho.

67' Menez tenta batida, mas acaba chutando em cima de van der Wiel.

65' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Pastore, Entra: Menez.

64' SUBSTITUIÇÃO NO PSG! Sai: Verrati, Entra: Cabaye.

FOTO: O momento da entrada de Berbatov. (Reprodução/Twitter)

63' SUBSTITUIÇÃO NO MONACO! Sai: Germain, Entra: Berbatov.

62' Falta de Kondogbia em Thiago Motta.

61' Berbatov vem aí!

60' QUAAAASE GOL DO MONACO! Sirigu falha, Riviere avança e quase surpreende o goleiro, dentro da pequena área. O italiano consegue realizar defesa na hora "H". Foi quase!

59' Germain tenta cruzamento, mas Alex afasta.

57' Riviere tenta cabeçada, mas Sirigu realiza defesa tranquila.

55' Maxwell cruza, Matuidi cabeceia e a bola vai para fora.

54' DEFESAÇA DE SUBASIC! Ibra cobra a falta no meio da barreira e o goleiro do Monaco realiza grande defesa!

53' Lucas finta Toualan, dribla Moutinho e recebe a falta.

VÍDEO: O gol de Pastore, que vai dando a vitória ao PSG.

51' Claudio Ranieri grita muito na beira do campo.

50' Na cobrança de escanteio, Ibra cabeceia para fora.

49' Thiago Motta tenta cruzamento, mas Abidal corta. A bola bate em Ricardo Carvalho e vai para a linha de fundo, escanteio para o PSG.

47' O Monaco tenta novamente um cruzamento, com Riviere, mas a zaga do PSG corta.

46' Kondogbia tenta cruzamento, mas Pastore efetua o corte.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Monaco 0x1 PSG!

19:08 Tudo pronto para o início da segunda etapa.

19:07 SUBSTITUIÇÃO NO MONACO! Sai: Ocampos, Entra: Kondogbia.

19:06 O PSG também está nos gramados do Stade Louis II.

19:04 A equipe do Monaco está de volta ao gramado.

FOTO: Números da primeira etapa. (Foto: Reprodução/Twitter)

18:55 Muitas chances marcaram esta primeira etapa. Tanto Monaco como PSG tiveram excelentes oportunidades de marcar o gol, principalmente o time da casa. Mas o PSG foi mais eficiente e conseguiu o gol logo no começo do jogo. Mesmo em desvantagem no placar, o Monaco já provou que não sentiu isto e foi para cima, realizando uma blitz para cima do PSG logo após ter sofrido o gol de Pastore. Será que o time comandado por Claudio Ranieri voltará para a segunda etapa com o mesmo ritmo apresentado na primeira? Isto você confere em instantes. Fique ligado conosco!

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Stephane Lannoy encerra a primeira etapa. Monaco 0x1 PSG!

44' A posse de bola aumentou para o time da casa, porém os visitantes é quem tem mais a bola no pé: Monaco 45%, PSG 55%.

43' Riviere tenta o chute de fora da área, mas a bola explode em Thiago Silva.

42' Matuidi tenta passe para Ibra, que é flagrado em posição de impedimento.

41' Monaco toca a bola no seu campo de defesa, tentando esfriar os ânimos da partida.

40' Jogo muito quente no Stade Louis II. Três cartões amarelos nos últimos quatro minutos, dois deles por falta em Ibrahimovic.

39' CARTÃO AMARELO PARA VERRATI, por falta em James Rodriguez.

38' CARTÃO AMARELO PARA JAMES RODRIGUEZ, por falta em Ibrahimovic.

37' Ibra cobra forte, a bola desvia e Subasic realiza a defesa.

36' CARTÃO AMARELO PARA RICARDO CARVALHO, por falta em Ibrahimovic.

35' Falta de Ricardo Carvalho em Ibrahimovic.

34' Ibra tenta passe para Lucas, mas o brasileiro não consegue dominar.

32' João Moutinho chove na área, mas a bola passa por todos e Sirigu realiza a defesa.

31' Falta para o Monaco. Vem bola na área do PSG.

30' UUUUUH! Pastore recebe de Lucas, bate para o gol mas erra o alvo!

29' O PSG tem apenas uma derrota na Ligue 1, que aconteceu em 4 de dezembro de 2013, fora de casa, contra o Evian. O time de Laurent Blanc perdeu por 2 a 0. Já o Monaco perdeu duas vezes: contra o Valenciennes, em casa, por 2 a 1 (20/12/13), e contra o terceiro colocado Lille, em 3 de novembro de 2013, por 2 a 0.

27' Lucas recebe tripla marcação e acaba sendo desarmado.

26' Está tudo bem com o argentino. Stephane Lannoy dá bola ao chão.

25' Partida paralisada para atendimento ao Pastore, que está caído no gramado.

24' DEFENDE SUBASIC! Na cobrança da falta, Ibra manda forte e, mesmo com a bola fazendo curva, Subasic consegue realizar a defesa.

23' Falta de Toualan em Matuidi. Ibra vai para a cobrança.

22' Lucas realiza cruzamento para Matuidi, mas Subasic chega socando a bola.

21' Ocampos realiza cruzamento e Rivière cabeceia para o centro da área. Moutinho chega por trás e chuta para longe do gol.

20' Thiago Motta lança para Maxwell, que não consegue dominar e acaba deixando a gbola escapar.

18' Thiago Silva tenta lançamento para Verrati, mas a bola sai pela linha de fundo.

17' O PSG trabalha a bola pelo lado esquerdo do campo.

16' UUUUUH! Matuidi lança para Ibrahimovic, que dá um toquinho mas erra o alvo.

15' Posse de bola: Monaco: 37%, PSG: 63%. Mesmo com menos posse de bola e em desvantagem no placar, o Monaco é mais perigoso.

14' Mais pressão do Monaco! Mais uma vez Rivière chega bem ao ataque, mas a defesa do PSG desarma!

13' SIRIGU! A zaga do PSG vacila e Rivière solta a bomba, para grande defesa do italiano. Na sobra, o mesmo Rivière manda para fora.

12' Verrati tenta cruzamento mas Fabinho afasta.

10' Afasta Maxwell! Toualan cobra escanteio fechdo e o brasileiro afastou de canhota.

9' Pressão do Monaco! Kurzawa realiza cruzamento e Thiago Motta chega no corte!

8' Resposta do Monaco! Riviere tenta chutes de fora da área, mas Alex trava duas vezes!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PSG! Pastore! Após cobrança de escanteio de Thiago Motta, Alex desvia e Javier Pastore abre o placar em Monaco! Monaco 0x1 PSG!

5' PSG trabalha a bola no seu campo de defesa.

3' Falta de Lucas em Kurzawa.

2' Maxwell trabalha a bola com Pastore no meio de campo.

1' O jogo mal começou e a torcida do Monaco faz a festa no Louis II!

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Monaco x PSG! A saída é do time de Paris.

18:04 Tudo pronto para o início do jogo!

18:03 George Weah dá um simbólico pontapé inicial.

18:01 É respeitado um minuto de "aplausos" no Stade Louis II, dedicado a George Weah, maior futebolista da história da Libéria e que jogou pelo Monaco e PSG.

18:00 Radamel Falcão Garcia, grande estrela do Monaco, manda seu recado para o time diretamente de Portugal. "Eu queria entrar em campo e jogar este jogo com meus companheiros de equipe. Enquanto eu estiver fora, meu coração estará com vocês".

J'aurai souhaité entrer sur le terrain et jouer ce match avec mes coéquipiers. Même si je suis loin, mon coeur est avec vous ! #AllezMonaco — Radamel Falcao (@FALCAO) 9 fevereiro 2014

17:58 Dimitar Berbatov, recentemente contratado pelo Monaco, está no banco de reservas e consequentemente disponível para Claudio Ranieri.

17:57 O príncipe de Monaco, Albert II, está no estádio para acompanhar a partida que começará em instantes.

17:55 As equipes sobem ao gramado. Falta pouco para o "clássico dos milhões" começar!

17:52 As equipes se preparam, em seus respectivos vestiários, para subirem ao campo.

FOTO: Stade Louis II agora! (Foto: Reprodução/Twitter)

VÍDEO: Confira os gols do último confronto entre Monaco e PSG.

17:40 O último confronto entre Monaco x PSG ocorreu em 22 de setembro de 2013, em partida válida pela 6ª rodada da Ligue 1. Jogando no Parc des Princes, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Os gols foram marcados por suas respectivas estrelas, Zlatan Ibrahimovic e Radamel Falcão Garcia.

17:35 As equipes estão aquecendo no gramado.

17:30 No histórico de confrontos de Monaco e PSG, o time que hoje joga em casa leva boa vantagem. Nos 78 jogos realizados entre estas duas equipes, o Monaco venceu 39, enquanto houveram 22 empates e 17 vitórias do PSG. O Monaco leva vantagem contra o PSG tanto em casa como jogando em Paris. No Stade Louis II, o time comandado por Claudio Ranieri venceu 23, empatou 12 e perdeu cinco. Jogando no Parc des Princes, venceu 16, empatou 10 e perdeu 12.

FOTO: Zlatan Ibrahimovic, craque do PSG, chegando no Stadie Louis II

17:27 Quem apita este Monaco x PSG de logo mais é Stephane Lannoy, auxiliado por Frederic Cano e Husseyin Ocak. O quarto árbitro é Said Ennjimi.

FOTO: O brasileiro Lucas está confirmado entre os XI iniciais do Paris Saint-Germain! Jogará na frente com Pastore e com ele, Ibrahimovic. (Foto: Reprodução/Facebook)

17:25 PSG escalado! Sirigu, Maxwell, Thiago Silva, Alex, van der Wiel, Thiago Motta, Matudi, Verrati, Pastore, Lucas, Ibrahimovic.

FOTO: Os XI iniciais do Monaco: (Foto: Reprodução/Twitter)

17:20 Monaco escalado! Subasic, Fabinho, Kurzawa, Carvalho, Abidal (cap), Toulalan, Moutinho, Ocampos, James, Germain, Rivière.

FOTO: Qual é seu prognóstico para o jogo entre Monaco x PSG de logo mais? Responda nos comentários! (Foto: Reprodução/Facebook)

FOTO: Promocional, postada no Facebook Oficial do Monaco para o jogo de logo mais. (Foto: Reprodução/Facebook)

16:50 Confira os resultados desta 24ª rodada da Ligue 1: Tolouse 0x0 St. Etiénne, Olympique de Marseille 3x0 Bastia, Ajaccio 3x1 Rennes, Guingamp 1x2 Stade de Reims, Lille 2x0 Sochaux, Montpellier 1x1 Evian, Valenciennes 2x1 Nice, Nantes 1x2 Lyon. Bordeaux e Lorient jogariam neste domingo, porém a partida acabou sendo adiada devido ao mau tempo. Este Monaco x PSG fechará a rodada.

16:40 Monaco e PSG estão com boas vantagens com relação aos demais times da Ligue 1, e deverão garantir vaga na próxima UEFA Champions League. O vice-líder da competição está a cinco pontos na frente do Lille, terceiro colocado na tabela do nacional e que já jogou nesta rodada. Esta vantagem pode ser ampliada no caso de uma vitória, logo mais.

16:25 A equipe que o treinador Claudio Ranieri mandará a campo deve ser: Subasic; Fabinho, Raggi, Abidal e Kurzawa; Moutinho, Kondogbia e Rodríguez; Obbadi, Riviere e Germain.

16:10 Já do lado do Monaco, também tem desfalque de jogador importante: o camisa 9 do vice-líder da Ligue 1, Radamel Falcão García, sofreu grave lesão no joelho e está em recuperação. O colombiano perderá o restante da temporada do Francesão e, embora o diagnóstico aponte retorno em julho, o jogador ainda alimenta esperanças de disputar a Copa do Mundo.

15:45 O time provável do PSG, que será mandado a campo por Laurent Blanc, deve ser: Sirigu; Van Der Wiel, Alex, Maxwell e Thiago Silva; Verratti, Matuidi e Thiago Motta; Lavezzi, Lucas e Ibrahimovic.

15:30 Edinson Cavani, camisa 9 do Paris Saint-Germain, permanece com lesão na perna direita e é uma das principais baixas da equipe, o que abre espaço para o brasileiro Lucas ser titular novamente no time de Laurent Blanc. Lavezzi também pode sair do banco de reservas.

15:20 A partida entre Monaco x PSG é considerada a 'grande final' da Ligue 1 2013/2014. O Monaco precisa, mais do que nunca, vencer o jogo, para ainda ter chances de conquistar a competição nacional. Vencendo, ficará apenas a dois pontos do seu rival. Do outro lado, caso o PSG vença, praticamente garantirá o título da competição. O Monaco tem o fator campo como vantagem. Promessa de grande jogo!

15:10 O duelo de logo mais reúne líder e vice-líder da Ligue 1. O PSG lidera a competição nacional com 54 pontos conquistados em 23 partidas. Já o Monaco vem logo atrás, com 49 pontos conquistados em iguais 23 partidas disputadas.

15:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 24ª rodada da Ligue 1 2013/2014! Monaco e PSG duelarão daqui a pouco, às 18h00, no Stade Louis II, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !