Guia VAVEL da Copa Libertadores: Independiente del Valle

Alguns anos atrás, era impossível cogitar o Independiente del Valle (também conhecido como Independiente José Terán) na Libertadores. O modesto clube de Sangolquí manda seus jogos no Estadio Municipal General Rumiñahui, em Quito, que comporta até 7500 torcedores. Até 2007, nunca havia jogado acima da terceira divisão, mas após uma histórica campanha em 2013, seu quinto ano na primeira divisão, alcançou a vice-liderança e a classificação para a Copa Libertadores da América pela primeira vez em 55 anos.

Embora tenham alcançado sucesso nacional no último ano, Los Rayados não convenceram em sua curta trajetória internacional. A equipe disputou a Copa Sul-Americana de 2013, mas não passou da segunda fase da competição. Em sua estreia, o Independiente bateu o Anzoátegui, da Venezuela, mas na rodada seguinte, foi derrotado pela Universidad de Chile pelo placar agregado de 4 a 2.

Apesar de a equipe ter vivenciado um nítido crescimento nos últimos anos e ter se firmado no cenário equatoriano, ainda é cedo para dizer que os negriazules podem conquistar a América. Os investimentos nas categorias de base tem um interesse puramente mercadológico, e a postura da direção é a de manter a equipe financeiramente saudável, muito diferente do panorama continental, que investe maciçamente na formação de equipes competitivas. No Grupo 2, enfrentará Botafogo, San Lorenzo (ARG) e a União Española (CHI). Dentre todos os adversários, o Independiente del Valle é o time tecnicamente mais fraco e de menor investimento.

Pablo Reppeto, o comandante

Quem comanda a equipe na inédita Libertadores é Pablo Reppeto, treinador uruguaio com larga experiência no cenário sul-americano. O Independiente José Terán é a segunda equipe fora do Uruguai que Pablo treinará. Sua trajetória começou com o título da Segunda Divisão Uruguaia pelo Phoenix, em 2007. Depois disso, teve passagens pelo Colina (URU), Florescente (BOL), e Defensor Sporting (URU), onde conquistou o título do Torneio Apertura de 2010.

Fernando Guerrero, a grande esperança

O equatoriano Fernando “Atrevido” Guerrero, companheiro de Sornoza no meio-campo, tem 24 anos e é o segundo maior artilheiro da história do José Terán. Iniciou sua carreira no Real Madrid C, mas não conseguiu se firmar na Espanha. Teve passagens frustradas por clubes sul-americanos, voltou à Europa para jogar pelo Burnley (ING), mas também não se firmou. Foi acolhido pelo Independiente del Valle e se firmou na equipe, tornando-se um dos principais jogadores e o segundo maior artilheiro da história da equipe. Mesmo sem nunca ter se firmado em nenhuma equipe antes do Independiente, em 2007 foi convocado pela primeira vez para a equipe sub-21 do Equador.

Como joga o Independiente del Valle

A formação tática da equipe costuma variar entre o 3-6-1 e o 4-5-1, sempre se apoiando na velocidade dos meia-atacantes Fernando Guerrero e Junior Sornoza, destaques da equipe. O time-base do Independiente é: Librado Azcona; Cristian Nuñez (Armando Solís), Luis Caicedo, Fernando León e Luis Ayala; Mario Rizzotto, Henry León, Jonathan González (Julio Angulo), Fernando Guerrero e Junior Sornoza; e Daniel Angulo.

Os pilares da equipe que jogará a Libertadores são jogadores revelados no próprio clube, como Jonathan Gonzalez , Daniel Angulo e as estrelas Junior Sornoza e Fernando Guerrero. A maioria dos atletas é inexperiente em competições internacionais, mas o entrosamento pode pesar à favor do Independiente, já que a equipe praticamente não mudou. Apenas o atacante Johnny Baldeón e o zagueiro Jonathan Piiriz deixaram o clube, enquanto quatro jogadores foram contratados. Os reforços vieram principalmente para o setor defensivo, e são os zagueiros Rafael Artur Mina chega do Macara (ECU); Christian Núñez, do Independiente (ARG) e Andrés Lamas, que vem do Liverpool (URU). O único reforço ofensivo foi o atacante Nino Valencia.

Manutenção da equipe é o grande trunfo do Independiente

Michel Deller, megaempresário e presidente do clube, já havia afirmado que a prioridade seria a manunteção da equipe de 2013 e que os principais acréscimos à equipe viriam das categorias de base. Desde que assumiu a presidência, as canteras têm recebido atenção especial, e o ano de 2013 foi a consolidação do projeto que tinha como meta levar o time a alguma final nacional até 2014. Como “recompensa”, vieram oito títulos em competições de base e a consolidação de Junior Sornoza, que tornou-se um dos líderes da equipe dentro de campo.

O meia-atacante, de apenas 19 anos, é a maior pérola criada pela base do Independiente. Junior foi lançado aos profissionais em 2011, com apenas 17 anos de idade, jogou dez vezes e marcou dois gols. No mesmo ano, disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 pelo Equador, e desde então é considerado uma grande promessa do futebol equatoriano e titular absoluto do Independiente del Valle. Em 2013, liderou a artilharia da equipe, ao marcar 17 gols no Campeonato Equatoriano. A atuação de Sornozo em 2013 o qualificou como terceiro maior artilheiro da história do José Terán.