Guia VAVEL da Copa Libertadores: Santos Laguna

Classificado para a Copa Libertadores da América de 2014 por ser a equipe mexicana com melhor posição no campeonato nacional, mas que não se classificou para a Concacaf Champions League 2013/2014, o Santos Laguna quer surpreender a América do Sul nesta edição do torneio continental. Contando com os gols de Uribe Peralta, a equipe, cotada para alcançar, no máximo, as quartas-de-final, confia que pode utilizar a falta de confiança dos torcedores para chegar mais longe e, inclusive, brigar pelo título.

Vice-campeão do Apertura 2013, o clube mexicano espera se classificar com certa facilidade no Grupo 8 da Libertadores e crescer durante o mata-mata da competição para, então, surpreender a todos. Sem muitas alterações em relação a equipe vice-campeã do Apertura, o Santos Laguna só trouxe um reforço para a Libertadores. O zagueiro Néstor Araujo veio por empréstimo do Cruz Azul até o final de 2014. A grande perda, entretanto, é no comando de ataque. O panamenho Felipe Baloy deixou a equipe e foi jogar no Monarcas Morelia, também do México.

Pedro Caixinha, o comandante

Técnico do Santos Laguna desde 1º de janeiro de 2013, o português Pedro Caixinha é o responsável pela montagem da equipe. Mesmo com um currículo modesto, o lusitano tem conseguido resultados de sucesso com a equipe mexicana. Além do vice-campeonato do Apertura 2013, Caixinha também comandou o Santos Laguna a uma final continental.

Pedro Caixinha assumiu o comando da equipe quando esta já estava classificada para a fase de quartas de final da Concacaf Champions League 2012/2013. Depois de perder de 1 a 0 do Houston Dynamo, nos Estados Unidos, uma vitória por 3 a 0 em casa garantiu a classificação para as semifinais. Depois de vencer o Seattle Sounders, fora de casa, por 1 a 0, o empate em 1 a 1 no México foi suficiente para colocar o Santos Laguna na grande decisão.

Entretanto, um empate sem gols em casa e uma derrota por 4 a 2 para o Monterrey acabaram com o sonho da equipe do Santos Laguna de conquistar o título continental da América do Norte e uma vaga no Mundial Interclubes.

Oribe Peralta, o artilheiro

Artilheiro nato, Oribe Peralta é a grande esperança do Santos Laguna na disputa da Copa Libertadores de 2014. Conhecido por ter marcado os dois gols da vitória mexicana por 2 a 1 sobre o Brasil na disputa da medalha de ouro das Olimpíadas de Londres, em 2012, o centroavante costuma marcar muitos gols, principalmente na bola aérea.

Além da sua capacidade de marcar gols – são 19 em 21 partidas na atual temporada do futebol mexicano – Oribe Peralta se identifica muito com o clube e a torcida. O atacante chegou ao clube ainda em 2006, vindo do Monterrey, e, desde então, soma 205 aparições com a camisa do Santos Laguna, tendo saído do clube apenas uma vez, em 2008, emprestado ao Chiapas. Peralta tem 75 gols pelo clube mexicano e promete “fazer de tudo para ajudar o Santos Laguna a conquistar o título da Libertadores”.

Como o Santos Laguna joga

O Santos Laguna costuma jogar suas partidas no 4-4-2 básico, com duas linhas de quatro no meio de campo e dois atacantes isolados na frente. Da dupla de ataque, Orozco Peñuelas é o que mais se movimenta, enquanto Oribe Peralta é o responsável por colocar a bola na rede. O time base da equipe é: Oswaldo Sanchez, Fanjul, Araújo, Alanis e Osmar Mares; Escoboza, Rodriguez, Crosas e Quintero; Peñeulas e Oribe Peralta;

Na sua única participação, Laguna chegou nas oitavas

Na única participação de sua história na Copa Libertadores da América, em 2004, o Santos Laguna chegou até as oitavas de final da competição. Segundo colocado do Grupo 3, que contava com Caracas, Universidad de Concecpción (CHI) e Cruzeiro, o Laguna chegou, inclusive, a não ser derrotado pelo então campeão brasileiro e da Copa do Brasil.

Na primeira partida, no Mineirão, a equipe comandada pelo centroavante Jared Borgetti, titular do México na Copa do Mundo de 2002, arrancou um empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro de Alex e companhia. No México, vitória simples por 1 a 0 e o Santos Laguna, invicto na primeira fase, quase ficou à frente da Raposa, com 12 pontos contra 13 dos brasileiros.

Nas oitavas de final, o Santos Laguna teria pela frente o tradicionalíssimo River Plate, da Argentina. Depois de ser derrotado por 1 a 0 em casa, o Laguna conseguiu reverter o resultado em pleno Monumental de Nuñez e, após vitória por 2 a 1, decidiu a vaga nos pênaltis. Entretanto, erros de Ruíz e Cariño acabaram com a campanha mexicana na Libertadores de 2004.