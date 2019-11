Guia VAVEL da Copa Libertadores: Arsenal de Sarandí

Atual campeão da Copa Argentina, o Arsenal de Sarandi tem se tornado figurinha carimbada nas últimas edições da Copa Libertadores da América. Na sua terceira participação consecutiva, a equipe de Avellaneda tenta um feito inédito: se classificar para o mata-mata. Para atingir o seu objetivo, o clube presidido por Júlio Grondona conta com os gols de Julio Furch e Milton Caraglio. Entretanto, a qualidade técnica não tem sido a principal característica da equipe argentina na Libertadores.

Ano passado, quando foi eliminado no Grupo 3, que contava com Atlético Mineiro e São Paulo, o Arsenal ficou marcado pela violência excessiva aplicada nas partidas contra as equipes brasileiras, principalmente contra Ronaldinho Gaúcho e o Galo. A equipe é a mesma que conquistou a Copa Argentina da temporada 2012/2013, que garantiu a vaga na Libertadores desta temporada, mas que não deve incomodar os adversários na competição continental. A classificação para o mata-mata é improvável.

Gustavo Alfaro, o comandante

Meio-campista do Atlético de Rafaela de 1988 até 1992, Gustavo Alfaro teve uma carreira curta como jogador, pois seu grande sonho sempre foi ser treinador de futebol. Nos oito primeiros anos de sua carreira como técnico, Alfaro rodou por Atlético Rafaela, Patronato, Quilmes e Belgrano antes de conseguir sua primeira temporada de destaque.

Como técnico do Olimpo, em 2001, Alfaro levou a equipe ao título da B Nacional e a classificação de volta para a primeira divisão. A boa campanha com a equipe de Bahía Blanca rendeu ao técnico outra chance no Quilmes. Pela equipe cervecera, Alfaro conseguiu um quarto lugar no Campeonato Argentino que rendeu uma classificação para a Libertadores de 2005.

Entretanto, Alfaro não comandou o Quilmes na competição continental e passou a comandar o San Lorenzo, uma das cinco maiores equipes da Argentina. Apesar de toda a expectativa, o técnico não foi bem no Cuervo e, em 2006, iniciou sua primeira passagem pelo Arsenal.

Pela equipe de Sarandi, foi o comandante na conquista da Copa Sul-Americana de 2007. Na primeira fase, o Arsenal venceu o San Lorenzo por 4 a 1 no placar agregado e foi enfrentar o Goiás nas oitavas de final. Uma vitória por 3 a 2 em Goiânia e um empate em 1 a 1 na Argentina colocaram a equipe nas quartas de final.

O confronto foi contra o Chivas Guadalajara e, após empate sem gols na Argentina, uma vitória por 3 a 1 no México garantiu a equipe na semifinal, contra o temido River Plate. Após dois empates sem gols, o Arsenal garantiu a classificação nas penalidades e enfrentou o América do México na decisão. Depois de vencer por 3 a 2 no México, o Arsenal perdia por 2 a 0 até os 38 minutos do segundo tempo, quando Martin Andrizzi anotou o gol que garantiu o título do Arsenal, pelo critério de gols marcados fora de casa.

Em 2008, Alfaro deixou o Arsenal para dirigir o Rosário Central, aonde ficou até 2010, quando voltou ao clube de Sarandi e conquistou, além da Copa Argentina da última temporada, o primeiro e único Campeonato Argentino da história do clube, o Clausura de 2012.

Julio Furch, o artilheiro

O atacante Julio Furch, de apenas 24 anos, é a grande esperança do Arsenal de Sarandi para surpreender na Libertadores de 2014. Emprestado pelo Olimpo desde o começo de 2013, Furch foi artilheiro da equipe no Torneo Inicial daquele ano, conquistado pelo San Lorenzo, com seis gols marcados em 19 rodadas.

Com 1,88m, o argentino é especialista na bola aérea. Dos seis gols marcados no Torneo Inicial, Fuchs anotou cinco usando a cabeça. Na 2ª rodada da Copa Libertadores da última temporada, o atacante marcou o primeiro gol na derrota do Arsenal por 5 a 2 diante do Atlético Mineiro, em uma boa finalização de fora da área. Na última rodada da fase de grupos, marcou de cabeça contra o The Strongest.

Julio Furch foi, ao lado de Milton Caraglio, um dos únicos jogadores que demonstrou ser mais do que pontapés na campanha do Arsenal de Sarandi na Libertadores de 2013.

Como o Arsenal de Sarandi joga

A equipe montada por Gustavo Alfaro joga no 4-4-2 tradicional, com duas linhas de quatro e uma dupla de ataques que tem em Caraglio o homem de maior movimentação e Furch como o matador. O time base do Arsenal é: Campestrini, Nervo, Braghieri, Echeverría e Pérez; Aguirre, Marcone, Zaldivia e Carrera; Caraglio e Furch;

Em três participações, nenhum mata-mata

A Copa Libertadores de 2014 será a quarta que contará com a participação do Arsenal de Sarandi. Apesar de nunca ter sido eliminado na Pré-Libertadores, que disputou duas vezes, o Arsenal também não teve nenhum campanha para se orgulhar. Na primeira aparição da equipe no torneio continental, em 2008, o sorteio dos grupos reservou o Grupo 8 para a equipe argentina, que contava com nada menos que Fluminense e LDU, os dois finalistas daquela edição.

Com três vitórias e três derrotas, o Arsenal terminou na terceira colocação do Grupo 8 e não chegou as oitavas de final. O cenário se repetiu na segunda participação da equipe na Libertadores, em 2012. No mesmo grupo que Fluminense e Boca Juniors, o Arsenal venceu duas e perdeu quatro partidas, sendo eliminado na terceira colocação do Grupo 4.

No ano passado, mais pedreiras pelo caminho: Atlético Mineiro e São Paulo. Com duas vitórias, um empate e três derrotas, o Arsenal foi eliminado pelo saldo de gols. Com os mesmos sete pontos do Tricolor Paulista, a equipe argentina ficou com saldo de cinco gols negativos, contra saldo neutro da equipe brasileira e falhou na missão de chegar ao mata-mata pela primeira vez.