Guia VAVEL da Copa Libertadores: Defensor Sporting

Classificado para a Copa Libertadores da América de 2014 como vice-campeão geral do Campeonato Uruguaio, o Defensor Sporting quer surpreender um grupo que conta com os favoritos Cruzeiro e Universidad do Chile e conseguir classificação para a fase seguinte. Contando com um ataque bastante experiente e um treinador novo na função, os Violetas querem ser o melhor time do Uruguai no torneio.

Campeão do Torneio Clausura no primeiro semestre de 2013, com uma excelente campanha (31 pontos conquistados, sendo 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas), o Defensor enfrentou o Peñarol - campeão do Apertura - na decisão e foi derrotado por 3 a 1. Damián Luna fez o gol dos Violetas. Mesmo assim, garantiu vaga na Libertadores como vice-campeão geral e foi o segundo time sorteado para fazer parte do oGrupo 5.

Fernando Curuchet, o comandante

Em novembro de 2013, pelos maus resultados no Torneio Apertura, o treinador Tabaré Silva foi demitido do comando técnico do Defensor. Sem muito tempo para ir ao mercado encotrar um novo treinador, o time uruguaio promoveu Fernando Curuchet, coordenador das categorias de base do clube.

Fernando ainda comandou a equipe nas últimas quatro partidas do Apertura, não tendo um início animador: foram apenas dois pontos conquistados, mantendo a desconfiança do torcedor.

Para a disputa da atual temporada e da Libertadores, o técnico contará com quatro reforços no elenco, focados no parte defensiva e no ataque. Ainda em 2013, os atacantes Matías Alonso, ex-Bari (ITA), e Mário Regueiro, ex-Racing (ARG), no início do mês de janeira a defesa do time uruguaio foi reforçada. O zagueiro Nicolas Correa acertou sua saída do Santa Fé (ARG) para jogar a Libertadores pelo Defensor. Outro que chegou aos violetas de Montevidéu foi o lateral-esquerdo Pablo Pintos, que estava no Tigre, também da Argentina.

Ignacio Risso, a experiência e esperança de gols

Com 36 anos, Ignacio Risso é a grande esperança de gols do Defensor. Pela idade elevada, seu valor de mercado está especulado em 125 mil euros. Na equipe desde 2009, Risso já atuou em 91 partidas e conseguiu a marca de 31 gols, se tornando referência para o torcedor.

No ataque, o jogador tem a companhia do também experiênte Nicolas Oliveira, de 35. Para mesclar, ambos são abastecidos pela jovem promessa Giorgian De Arrascaeta, de apenas 19 anos. Em 2013, foi vice-campeão mundial sub-20 com o Uruguai, na Turquia.

Como o Defensor Sporting joga

A equipe terminou a temporada passada com um 4-4-2 a moda antiga, mas ainda não sabemos se, agora que terá mais tempo para trabalhar, Fernando Curuchet fará alterações no esquema tático do time. A principio, a equipe-base dos violetas é: Martín Campaña; Emilio Zeballos, Mario Risso, Nicolas Correa, Pablo Pintos; Juan Carlos Amado, Andrés Fleurquin, Federico Gino e De Arrascaeta; Nicolas Oliveira e Ignacio Risso.

Estádio: Nuevo Estadio Luis Franzini (capacidade para apenas 18 mil torcedores).

Defensor tem histórico de fracassos no torneio

Sempre coadjuvante na Libertadores, o time uruguaio não tem um retrospecto invejável. Nenhum titulo e tendo como melhor campanha as quartas de final em 2009, o Defensor quer fazer de tudo para surpreender e ir mais longe.

Em 2013, os Violetas foram eliminados logo na fase preliminar da competição. Depois de um empate sem gols em casa, os ainda comandados por Tabaré Silva foram derrotados no Paraguai para o Olimpia, que viria a ser vice-campeão na mesma edição.

Em 2009, conseguiram sua melhor campanha até aqui no maior torneio do continente. Pelo Grupo 4, superaram equipes tradicionais como o America de Cali e o Independiente de Medelín, para avançar na segunda posição, atrás somente do São Paulo. Nas oitavas, eliminou o Boca Juniors em pleno La Bombonera, para na fase seguinte, ser eliminado para o Estudiantes, que no fim seria o campeão sobre o Cruzeiro, nas penalidades.