Guia VAVEL da Copa Libertadores: Cerro Porteño

Uma das equipes mais tradicionais da América do Sul, o Cerro Porteño se classificou à Copa Libertadores da América de 2014 após se sagrar campeão de forma invicta do Clausura 2013, segundo turno do Campeonato Paraguaio, somando 50 pontos, com 14 vitórias e oito empates em 22 partidas disputadas. Na edição passada do torneio mais importante da América, a equipe Azulgrana esteve mal das pernas e fez uma das piores campanhas em sua história centenária. Em seis partidas, o Cerro conquistou apenas um ponto, com cinco derrotas e um empate, sendo eliminado ainda na fase de grupos. Mais por honra do que mérito, o Cerro entrará no Grupo 3 em busca da classificação contra O'Higgins (CHI), Deportivo Cali (COL) e Lanús (ARG).

'Chiqui' Arce, o comandante

Completando um ano no cargo está Chiqui Arce, sem dúvida e sem contestação um dos maiores laterais-direitos de todos os tempos. Como técnico, o paraguaio de 42 anos se destacou no Rubio Ñu e de imediato saltou à seleção guarani, onde não repetiu o sucesso e foi parar no Cerro Porteño. Na equipe azulgrana, Arce se reergueu e foi campeão paraguaio.





Santiago Salcedo, o artilheiro

O grande destaque do “El Ciclón” é o atacante Santiago Salcedo, de 32 anos, revelado nas categorias do Cerro e atual camisa 9 do time treinado por Francisco Arce. Com um vasto currículo na bagagem, passando por clubes como FC Tokyo, do Japão, além de Newell’s Old Boys River Plate e Lanús, da Argentina.

Como o Cerro Porteño joga

Arce e seu time, geralmente, atuam no 4-4-2, sistema bem comum ao país, primando pela defesa sólida, com pontas muito participativos sem a bola, e saída rápida para o ataque.

Em 36 participações, o máximo foi a semifinal

O Cerro tem um vasto currículo no futebol nacional, ostentando 26 taças, porém, na Libertadores, o time paraguaio só alcançou, no máximo, as semifinais. Em seis oportunidades, o time paraguaio saiu derrotado e ficou entre os quatro melhores do continente; Nos anos de 1973, 1978, 1993, 1999 e 2011.