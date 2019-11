Guia VAVEL da Copa Libertadores: Nacional (PAR)

O Club Nacional é uma das equipes mais antigas do futebol paraguaio, mas sem muita história para contar. A agremiação ficou mais de 60 anos sem conquistar títulos. Fundado em 5 de junho de 1904, o Nacional faturou seu primeiro Campeonato Paraguaio em 1909, repetindo o feito em 1911 e outras quatro vezes até os anos 1930. Voltou a levantar o caneco local em 1942 e 1946, graças a seu grande ídolo, Arsênio Erico.

Entre os anos 1960 e início dos anos 1980, o Nacional ficou a míngua dos rivais Olímpia e Cerro Porteño, assistindo o crescimento do Cerro, e vendo o Olímpia ganhando projeção internacional. Em 1978, o Nacional acabou caindo para a segunda divisão paraguaia e retornou no ano seguinte.

Os momentos de escassez terminariam em 1982, quando o Nacional chegou ao vice-campeonato paraguaio e classificou-se para a Libertadores de 1983. No entanto, acabou eliminado ainda na primeira fase. Os feitos se repetiriam em 1985, com o segundo lugar no Paraguai, e a disputa do torneio continental em 1986.

A partir de 2005, o Nacional ganhou força e classificou-se para as Libertadores de 2006, 2008 e 2009. Neste último ano, sagrou-se campeão paraguaio depois de 63 anos sem títulos. Repetiu os feitos em 2011 e 2013, promovendo a equipe para a Copa Libertadores da América de 2014.

Atualmente, o Nacional disputa o torneio clausura do Campeonato Paraguaio. Tem 33 pontos em 26 jogos. Marcou 30 gols e sofreu 26. O líder é o Cerro Porteño, que tem 50 pontos, 11 a mais que o segundo colocado, o Libertad.

Gustavo Morínigo, o comandante

Gustavo Morínigo tem 36 anos e encerrou a carreira recentemente. Logo de cara, já conquistou um Campeonato Paraguaio pelo Nacional. Morínigo é considerado uma das boas revelações do futebol paraguaio.

Julían Benítez, o destaque

Talvez um dos jogadores mais importantes da conquista do último Campeonato Paraguaio tenha sido o atacante Julián Benitez. Benitez marcou 13, dos 39 gols anotados pelo Nacional. Tem 26 anos e foi revelado pelo Guaraní, do Paraguai. Após passar pelo futebol do México e Equatoriano, Julián está de volta ao Nacional para disputar a Taça Libertaodres da América.

Como o Nacional joga

O técnico Gustavo Morínigo valoriza bastante o meio de campo e a criação de jogadas. Adepto do esquema mais utilizado nos últimos tempos do futebol, o 4-2-3-1, o Nacional ganhou força no meio. Talvez tenha sido este o grande trunfo da equipe paraguaia nos últimos dois anos. Entretanto, a chegada de Julian Benítez deve provocar uma mudança na equipe, que deve passar a atuar no 4-4-2 com Benítez e Fredy Bareiro fazendo a dupla de ataque.

Equipe base: Ignacio Don; Ramón Coronel, Leonardo Cáceres, Raúl Piris, David Mendoza; Marcos Melgarejo, Marcos Riveros, Derlis Orué, Hugo Lusardi; Julián Benítez e Fredy Bareiro.

Pré-Libertadores de 2009: o grande momento do Nacional

O Nacional não coleciona grandes momentos na Libertadores. Nunca passou da primeira fase. Encarou times brasileiros como São Paulo, em 2008, e Corinthians, em 2012. Mas, o grande momento do time paraguaio no torneio foi na fase de pré-classificação em 2009. No histórico 27 de janeiro de 2009, o Nacional foi encarar o El Nacional no Equador, no Estádio Athaualpa, em Quito.

Quando muitos pensavam que à altitude seria um adversário quase intransponível para o Nacional, eis que no segundo tempo, o time paraguaio impõe um caminhão de gols diante do El Nacional e goleia por 5 a 0. Na partida de volta, o empate em 3 a 3 classificou a equipe do Paraguai para a fase de grupos da Libertadores de 2009.