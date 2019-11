Guia VAVEL da Copa Libertadores: Vélez Sarsfield

'El Fortín', como é popularmente conhecido, o Vélez Sarsfield foi a segunda equipe argentina a garantir classificação na Copa Libertadores da América de 2014. Favorito ao título da competição após o belo campeonato argentino que realizou, o "Velón" conta com a boa fase do atacante Lucas Pratto e, destaque da equipe para levantar a tão sonhada taça.

Campeão do Torneio Inicial em 2012, o Vélez Sarsfield duelou contra Newell's Old Boys, campeão do Torneio Final de 2013, pela chamada Superfinal que definiria o campeão geral da primeira divisão argentina na temporada de 2012-2013. O placar de 1 a 0 classificou o Fortín para o Grupo 1 da Libertadores da América, que também contém o Atlético Paranaense (BRA), o Universitário (PER) e o The Strongest (BOL).

José Flores, o novo comandante

Após não aceitar a proposta de renovação de contrato, Ricardo Gareca, presente no clube desde 2009 e com passagens pela Seleção Argentina, deixou vago o cargo de técnico do Vélez Sarsfield durante o fim de 2013. Como primeira solução, a diretoria promoveu Héctor Almandoz, então auxiliar-técnico, para o cargo de treinador principal. Entretanto, o presidente Miguel Callelo, em entrevista coletiva, já afirmava que estava a procura de uma novo comandante para a disputa da Libertadores da América.

Sem grandes opções no mercado, a aposta foi na identificação. Com passagens pelo clube e querido pela torcida, José Oscar "El Turu" Flores, de 42 anos, foi anunciado como novo treinador do Vélez Sarsfield. Após também auxiliar Ricardo Gareca no fim de sua passagem, o ex-jogador argentino assumiu o papel principal em seu primeiro clube na carreira de treinador.

Lucas Pratto, o artilheiro del Fortín

Revelado pela categoria de base do Boca Juniors, o atacante Lucas Pratto, de 25 anos, é o grande destaque do Vélez Sarsfield e principal arma ofensiva para a Libertadores da América. Emprestado pelo Genoa em 2012, e com o passe adquirido por completo no ano seguinte, Pratto tem em seu currículo os títulos do Torneio Inicial em 2012, a Superfinal, em 2013 e recentemente a Supercopa Argentina, em 2014.

Artilheiro da equipe por grande parte das competições que disputou, Pratto caiu nas graças da torcida após marcar o gol do título do Vélez Sarsfield na Superfinal, contra o Newell's Old Boys, no estádio Malvinas Argentina, em Mendoza.

Como o Vélez Sarsfield joga

Desfalcada de Ínsua, principal armador da equipe que recentemente acertou sua transferência para o Independiente, José Flores arma o esquema tático do Vélez Sarsfield com um ofensivo 4-4-2. A equipe titular da equipe é formada por: Sebastián Sosa; Fabián Cubero, Fernando Tobio, Sebá Domínguez e Emiliano Papa; Agustín Allione, Leandro Desábato, Lucas Romero e Alejandro Cabral; Mauro Zárate e Lucas Pratto.

Libertadores de 1994, o grande sonho realizado

Apesar de ser figura constante na competição, o Vélez Sarsfield tinha como pendência a conquista da Libertadores da América. Após anos acompanhando seus principais rivais rumarem à Copa Intercontinental, feito concecido aos campeões da competição sul-americana, os torcedores velezanos teriam de esperar até o ano de 1994 para realizar o sonho de levantar a taça.

Caindo no grupo da morte, com Boca Juniors, Palmeiras e Cruzeiro, o Vélez surpreendeu a todos conquistando o primeiro lugar geral com uma das melhores campanhas da primeira da competição. Considerada uma equipe mediana do meio para frente, o Fortín tinha sua defesa como principal trunfo. Chilavert, goleiro paraguaio mundialmente conhecido pelas suas cobranças de faltas e pênaltis, era o principal destaque.

Chilavert este que teve papel fundamental na classificação da equipe argentina rumo à final da competição. Na decisão, o adversário era o São Paulo Futebol Clube e o placar de 1 a 1, somando ida e volta, levou a disputa para as penalidades máximas. Herói, Chilavert cresceu e foi fundamental para o placar de 5 a 3 nas alternadas que definiu o Vélez Sarsfield como campeão da Copa Libertadores da América de 1994.