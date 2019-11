Guia VAVEL da Copa Libertadores: León

Todos os anos, os times mexicanos chegam na disputa da Copa Libertadores da América como candidatos a surpresas, mesmo não conseguindo uma vaga na disputa do Mundial de Clubes em caso de título, por serem clubes convidados.

Este ano, o León é mais um candidato a zebra da competição de 2014. Os “Esmeraldas” da cidade de León participaram da Libertadores de 2013 e foram eliminado pelo Deportes Iquique, do Chile. Em 2014, o León aposta no treinador Gustavo Matosas, no zagueiro Rafa Márquez (ex-Barcelona) e no atacante argentino Mauro Boseli para ir mais longe na competição continental. Uma das curiosidades é que um dos investidores do clube é Carlos Slim, considerado o homem mais rico do mundo.

O León foi campeão nacional por 6 vezes, nas temporadas 1947/1948, 1948/1949, 1951/1952, 1955/1956 e 1991/1992. Na atual temporada (2013/2014), o time venceu o torneio Apertura, em cima do América-MEX, com duas vitórias, em casa (2 a 0) e fora (2 a 1). O time mexicano está no grupo 7, com Flamengo, Emelec e Bolívar.

Do time que foi campeão, apenas algumas mudanças aconteceram como a venda de Hérnan Burbano ao Tigres. Chegaram aos “Esmeraldas”, José Cárdenas que estava no Morelia e César Rios que estava no Mérida FC.

Gustavo Matosas, o comandante

O argentino Gustavo Cristian Matosas Paidón, conhecido como Gustavo Matosas, foi jogador e já venceu a Copa Libertadores da América em 1987, pelo Peñarol, do Uruguai e em 1993, pelo São Paulo. Além disso, venceu o Campeonato Uruguaio por duas vezes, em 1985 e 1986. Ainda defendeu o Goiás e o Atlético Paranaense.

Como treinador, começou a carreira em 2006 pelo Danúbio, do Uruguai, depois passou pelo Peñarol (URU), Bella Vista (URU), Universidad San Martín (PER), voltou ao Danúbio e estava no Querétaro (MEX), antes de assumir o León.

Conquistou o Campeonato Uruguaio (2006/2007) na frente do Danúbio. Depois conquistou a Ascenso 20012 e o Apertura 2013, pelo León.

Mauro Boselli, a esperança da torcida

Mauro Boselli é um dos maiores nomes do León para a Copa Libertadores da América de 2014. Ele começou carreira no Boca Juniors em 2003.

Teve o melhor momento da carreira em 2009, quando foi artilheiro da Libertadores e foi campeão pelo Estudiantes de La Plata, depois da competição foi vendido ao Wigan (ING).

Chegou o León em 2013, e fez um dos gols no Estádio Azteca diante do América-MEX, na vitória de 2 a 1 pela final do Torneio Apertura 2013. Fez 22 jogos pela equipe e anotou 18 gols com a camisa dos “Esmeraldas”.

Como o León Joga

O Leon atua na maioria das partida no esquema 4-3-3, um estilo ofensivo, típico das equipes mexicanas que disputam a Libertadores. A equipe base: W. Yarbrough, J. Magallón, J. González, Edwin Hernández, L. Montes, Elías Hernández, E. Loboa, C. Peña, J. Vázquez, M. Boselli, S. Maz.