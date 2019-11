Guia VAVEL da Copa Libertadores: Emelec

Representante quase constante do Equador na Copa Libertadores da América, o Emelec entra na edição de 2014 buscando surpreender o continente e, quem sabe, igualar a histórica campanha de 1995, quando foi semifinalista da competição continental. Atual campeão equatoriano, o clube perdeu Marlon de Jesús, artilheiro da equipe na conquista do campeonato nacional, mas trouxe o argentino Denis Stracqualursi para tentar manter o nível do seu ataque.

Participante de todas as Libertadores desta década, o Emelec conseguiu se classificar para as oitavas de final nas duas últimas edições, mas, em ambas, o destino foi o mesmo: eliminação para um time brasileiro. Em 2012, a equipe sucumbiu diante do Corinthians – futuro campeão – e em 2013, a derrota foi para o Fluminense. Entretanto, as participações recentes não são a maior fonte de inspiração do elenco e, sim, as mais antigas. Mais precisamente, a de 1995, quando a equipe foi eliminada na semifinal para o Grêmio, que viria a ser o campeão daquela edição.

Gustavo Quinteros, o comandante

Argentino naturalizado boliviano, o ex-zagueiro Gustavo Quinteros começou a sua carreia de técnico em 2003, dirigindo o tradicional San Lorenzo de Almagro. Vindo das categorias de base do clube de Boedo, Quinteros não conseguiu alcançar os resultados desejados e não durou muito no cargo. Depois de um ano parado, assumiu o Blooming, da Bolívia, em 2005. Na sua primeira temporada, venceu o Clausura de 2005 e conquistou seu primeiro título nacional.

A boa campanha lhe rendeu uma chance de voltar ao seu país natal para dirigir o San Martín de San Juan em 2006. Na Argentina, Quinteros não conseguiu se firmar e retornou ao Blooming. Era na Bolívia que o técnico se sentia em casa e conseguia desenvolver seus melhores trabalhos. No retorno ao Blooming, foi campeão da Copa Aerosur, uma pequena copa nacional, e, em 2009 foi contratado para dirigir o Bolívar.

Na sua primeira temporada com o maior campeão boliviano, conquistou novamente a Copa Aerosur e também o Apertura de 2009. Em 2010, se transferiu para o Oriente Petrolero e mostrou que era o rei da Bolívia. Foi campeão do Torneio de Inverno e do Clausura daquela temporada, os dois títulos nacionais possíveis. O sucesso em terras bolivianas lhe rendeu uma chance na seleção local, aonde ele permaneceu até o final de 2012, quando assumiu o Emelec.

Na sua primeira temporada no Equador, venceu o torneio Primera Etapa e o torneio Segunda Etapa se consagrando campeão nacional de forma unânime.

Denis Stracqualursi, o artilheiro

Nascido em Santa Fe, na Argentina, Denis Stracqualursi começou sua carreira no Unión, clube da sua cidade, em 2007. Depois de boas aparições com a camisa do Unión Rafaela, acertou sua transferência para o Gimnasia y Esgrima, de La Plata, aonde começou a chamar atenção dos principais clubes da Argentina.

Em 2010, acertou com o Tigre, de Buenos Aires. Em 19 partidas com a equipe da capital, anotou onze gols e ganhou projeção internacional ao marcar três gols no empate em 3 a 3 com o Boca Juniors em plena Bombonera. Suas atuações no Tigre lhe renderam uma oportunidade no Everton, da Inglaterra. Na sua experiência europeia, Stracqualursi não teve grandes momentos, mas ainda assim conseguiu deixar sua marca na terra da Rainha. Foi dele um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, que se consagraria campeão da Uefa Champions League naquele ano.

Em julho de 2012, Stracqualursi recebeu uma oportunidade em um dos maiores clubes de toda a América do Sul: o San Lorenzo. No Cuervo, disputou 18 partidas pelo Torneo Final e anotou sete gols, sendo parte importante da fuga contra o rebaixamento.

Em 4 de agosto de 2013, Stracqualursi fez a sua estreia com a camisa do Emelec no principal clássico do Equador, o confronto contra o Barcelona de Guayaquil. Jogando fora de casa, o Emelec venceu por 2 a 0, com dois gols do estreante, que logo caiu nas graças da torcida. Em 17 partidas com a camisa azul, Denis soma doze gols.

Como o Emelec joga

No 4-4-2, o Emelec tem como equipe base: Esteban Dreer, John Narváez, Cristian Nasutti, Jorge Guagua e Óscar Bagüí; Osbaldo Lastra, Fernando Giménez, Robert Burbano e Miler Bolaños; Marcos Mondaini e Denis Stracqualursi;

Em 1995, Emelec chegou na semifinal

De longe, a melhor campanha da história do Emelec na Copa Libertadores veio no ano de 1995. Classificado no Grupo 4, ao lado de Palmeiras, Grêmio e El Nacional (EQU), o Emelec não teve vida fácil para avançar de fase. Com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas, com oito gols marcados e doze sofridos, a equipe equatoriana só se classificou porque três das quatro equipes avançavam de fase e o El Nacional somou apenas quatro pontos.

Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Cerro Porteño na disputa de pênaltis. Depois de vencer por 2 a 0 em casa, a equipe paraguaia recuperou o resultado no Paraguai e conseguiu forçar as penalidades, aonde o Emelec venceu por 5 a 4 e passou para as quartas de final. O adversário da vez foi o Sporting Cristal, do Peru. Depois de vencer por 3 a 1 em casa, bastou um empate por 1 a 1 em Lima para o Emelec chegar à semifinal inédita.

Na semifinal, o adversário seria o poderoso Grêmio, que viria a se tornar o campeão daquela edição. Depois de um empate sem gols no Equador, a equipe não conseguiu segurar o Imortal Tricolor em Porto Alegre e foi derrotada por 2 a 0, dando adeus à campanha histórica.