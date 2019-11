Guia VAVEL da Copa Libertadores: Universidad de Chile

Classificada por ter vencido a Apertura Liguilla, a Universidad de Chile já sonhou mais alto em outras edições da Copa Libertadores da América. Na época que era comandada por Jorge Sampaoli, La U foi semifinalista da competição continental em 2012. Já sob o comando de Darío Franco, entrou na edição de 2013 como uma das favoritas por ser a atual campeã chilena. Entretanto, a sorte lhe reservou o Grupo da Morte e La U ficou na primeira fase, ainda no Grupo 7, em que Olimpia e Newell’s Old Boys, que acabariam fazendo uma das semifinais daquela competição, se classificaram.

Agora, sob o comando do novato Cristián Romero, a equipe chilena espera ter mais tranquilidade no Grupo 5 e conseguir a classificação para o mata-mata. Liderada pelo seu capitão, o zagueiro José Rojas, La U espera encontrar nos pés de Rodrigo Mora o caminho para uma Libertadores digna. Classificada apenas como a terceira equipe do Chile, após ficar de fora da disputa pelo título nacional, a Universidad de Chile teve que passar pela Pré-Libertadores para entrar na fase de grupos.

Na primeira partida, em Santiago, vitória por 1 a 0 sobre o Guaraní, do Paraguai, com um golaço, de bicicleta de Mora. No Defensores del Chaco, em Assunção, vitória suada por 3 a 2 e classificação para a Libertadores assegurada.

Cristián Romero, o comandante

Lateral-esquerdo de La U entre 1992 e 1997, Cristián Romero nunca teve experiência como treinador e assume a equipe da capital chilena em uma fogueira. Romero foi auxiliar técnico de Marco Antonio Figueroa, demitido em dezembro de 2013 por conta dos maus resultados no Campeonato Chileno.

Romero começou como técnico interino mas uma boa atuação na sua estreia, um categórico 5 a 0 sobre o Ñublense, pelo Clausura 2014, lhe renderam uma oportunidade de mostrar seu talento. Entretanto, Cristián vive na corda bamba e um começo ruim na Libertadores pode obrigar La U a buscar um técnico mais experiente e recolocar Romero na condição de auxiliar.

Rodrigo Mora, o comandante do ataque

Revelado pelo Juventud de Las Piedras, o uruguaio Rodrigo Mora ganhou destaque pelas suas atuações com a camisa do Defensor Sporting em 2010/11, quando, em apenas 15 partidas, anotou 11 gols. O rendimento no Campeonato Uruguaio lhe rendeu uma transferência para o Benfica, mas o atacante de 26 anos mal chegou à Portugal e foi emprestado de volta para o seu país natal.

Com a camisa do Peñarol, Mora marcou dez gols em 14 partidas disputadas e foi contratado em definitivo pelo River Plate. No clube argentino, passou a marcar menos gols mas demonstrar um futebol mais coletivo e de jogadas para os seus companheiros, além de um bom repertório de dribles. Depois de fazer 40 aparições com a camisa millonaria, se transferiu para a Universidad de Chile em 2014.

Logo em sua estreia, Mora deu um belo cartão de apresentação para os torcedores. Na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, do Paraguai, pela Pré-Libertadores, Mora marcou um lindo gol de bicicleta e garantiu o triunfo da equipe.

Como a Universidad de Chile joga

No 3-5-2, a Universidad de Chile é uma equipe que gosta muito de valorizar a posse de bola e criar jogadas em velocidade. O time base é: Marin, Caruzzo, Rojas e González; Cereceda, Farfan, Martínez, Fernandez e Lorenzetti; Rubio e Mora;

Em três oportunidades, La U parou na semifinal

A Universidad de Chile alcançou a semifinal em três oportunidades diferentes na história da Copa Libertadores. A primeira foi ainda nos primórdios da competição, em 1970. Depois de enfrentar Guaraní e Olimpia, do Paraguai, Deportivo Cali e América, da Colômbia, e seu conterrâneo Rangers, La U conseguiu cinco vitórias, três empates e duas derrotas, ficando com a segunda colocação do Grupo 3, que lhe garantiu o direito de enfrentar o Nacional, do Uruguai, na segunda fase da competição.

Uma vitória por 3 a 0 no Chile e uma derrota em Montevidéu forçaram um terceiro jogo, em estádio neutro. Jogando em Porto Alegre, a Universidad de Chile fez 2 a 1 nos uruguaios e se classificou para a semifinal da competição, aonde enfrentou o temido Peñarol.

Após vitória por 1 a 0 em Santiago, La U foi até Montevidéu mais uma vez e perdeu por 2 a 0. Novamente, um terceiro jogo em campo neutro decidiria a vaga. Em partida disputada em Avellaneda, na Argentina, as equipes ficaram no empate em 2 a 2 e o que decidiu foi o saldo de gols, favorável aos uruguaios.

A segunda semifinal da história da Universidad, no entanto, demoraria a acontecer. La U voltaria a penúltima fase da competição apenas em 2010. Então campeã nacional e comandada por Montillo e Eduardo Vagas, a Universidad caiu no grupo de Flamengo, Universidad Católica e Caracas. De maneira invicta, com três vitórias e três empates, La U se classificou para as oitavas de final com a melhor campanha do grupo.

O adversário da primeira fase de mata-mata foi o Alianza Lima do Peru e uma vitória por 1 a 0, fora de casa, na partida de ida deu um certo conforto para a equipe. Entretanto, o que não faltou foi emoção em Santiago. Os peruanos venciam por 2 a 1 e conseguiam a vaga até os 48 minutos do segundo tempo, quando Seymour empatou a partida e colocou La U nas quartas de final.

Nas quartas, a Universidad reencontrou o Flamengo e começou a disputa calando o Maracanã. Uma vitória por 3 a 2 no Rio de Janeiro permitiu a derrota por 2 a 1 em Santiago e La U estava classificada para a semifinal. O adversário foi o Chivas Guadalajara e, mesmo após arrancar um empate em 1 a 1 no estádio Azteca, a Universidad sucumbiu em pleno estádio Nacional e perdeu por 2 a 0, dando adeus à competição.

A última vez que a Universidad de Chile visitou as semifinais da Copa Libertadores foi em 2012. Outra vez como atual campeã chilena, a equipe entrou como uma das favoritas naquela edição e não decepcionou. Comandados por Jorge Sampaoli, os chilenos passaram na primeira colocação do Grupo 8, que contava com Atlético Nacional, Godoy Cruz e Peñarol, com quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Nas oitavas de final, tudo parecia perdido. O adversário era o modesto Deportivo Quito e uma derrota por 4 a 1 na altitude da capital equatoriana parecia ser o fim da competição para a Universidad de Chile. Entretanto, uma atuação espetacular no Estádio Nacional fez a equipe de Jorge Sampaoli embalar de vez na competição. Com um acachapante 6 a 0, La U se classificou para as quartas de final.

O adversário da fase foi o Libertad, do Paraguai. Após dois empates em 1 a 1, a decisão foi para as penalidades no Estádio Nacional. Com cinco acertos em cinco cobranças, a Universidad de Chile venceu por 5 a 3 e se classificou para a semifinal, aonde enfrentou o temido Boca Juniors.

Apesar da derrota por 2 a 0 na Bombonera, o clima no Estádio Nacional para a segunda partida era de confiança. Afinal, aquela mesma equipe já havia revertido uma vantagem maior nas oitavas de final. Todavia, o Boca Juniors demonstrou toda a sua tradição de conquistar resultados fora de casa, amarrou o jogo até o final e o empate sem gols acabou com o sonho chileno.