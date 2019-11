Hamburgo x Bayern de Munique, DFB-Pokal

CRÔNICA: Bayern atropela Hamgurgo fora de casa e se classifica na DFB-Pokal

19:30 Westermann, ao final do jogo. "Eles foram muito superiores à nós. Nossa equipe mais uma vez não conseguiu produzir, com isso fomos esmagados por eles."

90' E novamente, sem dar acréscimos, Felix Zwayer apita o final de jogo! Hamburgo 0-5 Bayern de Munique.

89' QUASE! Shaqiri cruza da esquerda e Robben chega atrasado, não conseguindo completar o cruzamento.

86' Bayern controla a posse de bola no campo de ataque. Hamburgo totalmente entregue na partida.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Mandzukic de novo! Alaba bate falta pra área e, pós corte mal feito da zaga do Hamburgo, o croata pega a sobra e faz o seu terceiro gol no jogo! O quinto do Bayern!

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Bayern! Virou goleada! Robben carrega e toca na esquerda para Götze, que entra na área, corta o zagueiro Westermann e cruza para Mandzukic apenas empurrar pro fundo das redes! Segundo gol do croata na partida! Bayern 4 a 0!

72' Mais uma alteração no Hamburgo, a última que Beert van Marwijk pode fazer. Entra: Bouy e sai: Badelj.

70' E o Hamburgo mexe novamente! Entra: Jacques Zoua e sai: Calhanoglu.

69' E o Bayern chega com perigo! Shaqiri cruza da esquerda, Mandzukic passa com o peito para Kroos que tenta um voleio de primeira, a bola passa perto de Adler. Segue Hamburgo 0-3 Bayern.

65' Desde novembro que Bastian Schweinsteiger não atuava pelo Bayern. Lahm, ao sair, passou a braçadeira de capitão para o meio-campista.

64' Dupla alteração no Bayern. Entram: Schweinsteiger e Shaqiri e saem: Lahm e Götze.

60' Ola John cruza para Calhanoglu, que se antecipa à Dante, mas finaliza fraco, nas mãos de Neuer.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Bayern! Robben recebe um baita lançamento de Thiago Alcantara do meio campo e fuzila Adler! Bayern 3 a 0!

48' Pep Guardiola mexe no Bayern pela primeira vez! Entra: Javi Martínez e sai: Boateng.

45' Bola rolando para o segundo tempo em Hamburgo!

18:20 Domínio amplo do Bayern nesta primeira etapa. Fez dois gols e tocou a bola para administrar, chegando com perigo vez ou outra. Hamburgo teve apenas uma chance com Jansen, mas mal consegue passar do meio campo. Totalmente dominado pelos visitantes.

45' E sem dar acréscimos, Felix Zwayer apita o intervalo de jogo em Hamburgo! Hamburgo 0-2 Bayern de Munique.

43' Robben arranca pela direita e toca para Thiago, que finaliza mal, por cima do gol de Adler.

41' Cartão amarelo para Lam, do Hamburgo, pro falta em Mandzukic.

39' Primeira alteração no Hamburgo! O capitão Rafael van der Vaart sentiu uma lesão e foi substituido pelo volante Arslan.

38' Robben cobra a falta na área, mas a bola passa por todos e é tiro de meta para Adler.

31' Primeira chegada do Hamburgo e, após troca de passes, Jansen chuta, mas sem perigo para Neuer.

28' Bayern domina a partida. Hamburgo mal consegue sair jogando.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Bayern de novo! Kroos bate o escanteio na cabeça de Dante, a bola ainda bate na mão de Calhanoglu antes de entrar! Bayern amplia, 2 a 0!

24' Alaba pega a sobra e finaliza, a bola bate em Westermann e é escanteio.

20' GOOOOOOOOOOOOOOL!!! É do Bayern! Mandzukic recebe cruzamento de Götze e empurra pro fundo das redes! Bayern 1 a 0!

10' Badelj lança Calhanoglu, mas Boateng se antecipa e fica com a bola.

7' Bayern toca a bola e tenta furar o bloqueio da defesa do Hamburgo. Schweinsteiger e Müller observam o jogo do banco de reservas.

5' Götze tenta entrar na área, mas o zagueiro Tah chega e afasta pra escanteio.

Bayern joga com o uniforme reserva, camisa listrada em preto e cinza, calção cinza e meias brancas. O Hamburgo joga com o seu uniforme tradicional, camisa branca, calções vermelhos e meias azuis.

17:30 Rola a bola na Imtech Arena! Acompanhe conosco Hamburgo x Bayern de Munique!

17:29 Equipes no gramado! A partida começará em instantes...

17:15 Já temos imagens da Imtech Arena! Torcida do Hamburgo, mesmo com o time vivendo péssima fase, comparece e lota o estádio.

17:00 Hamburgo também confirmado por Beert van Marwijk! Adler; Lam, Tah, Westermann e Marcel Jansen; Badelj, Tomás Rincon; Ola John, van der Vaart (capitão), Ilicevic; Calhanoglu. No banco: Drobny; Diekmeier, Sobiech, Arslan, Bouy, Lasogga, Jacques Zoua.

16:45 Bayern escalado! Pep Guardiola manda à campo Neuer; Rafinha, Dante, Boateng, Alaba; Lahm (capitão), Kroos, Thiago, Götze, Robben; Mandzukic. No banco de reservas: Starke, Martínez, Shaqiri, Pizarro, Müller, Contento, Schweinsteiger.

16:30 para chegar até esta fase, o Bayern passou nesta DFB-Pokal por BSV Rehden, Hannover, e Augsburg. Enquanto que o Hamburgo passou pelo SCHOTT Jena, Greuter Furth e 1. FC Köln. Thomas Müller, do Bayern, é o artilheiro da competição até o momento, com 6 gols.

15:00 As equipes se enfrentam em momentos totalmente opostos na partida de hoje. Enquanto o Bayern é líder absoluto no Campeonato Alemão, o Hamburgo está na zona de rebaixamento, na penúltima colocação e vive um péssimo momento dentro e fora de campo.

14:30 Muito boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando a tranmissão da partida válida pelas quartas-de-final da DFB-Pokal (Copa da Alemanha) entre Hamburgo x Bayern de Munique. O jogo será realizado na Imtech Arena, casa do Hamburgo. E você acompanha todos os lances desse jogo aqui conosco!