Em partida atrasada, Twente joga mal e fica no empate contra o Groningen

Em partida atrasada da 20ª rodada, FC Groningen e FC Twente se enfrentaram após algumas semanas de espera, devido a forte neve que caiu sobre o estádio Euroborg. Ambos os times vinham de derrota na 23ª rodada, o Groningen havia perdido para o Heerenveen por 3 a 1 e o Twente foi derrotado fora de casa pelo PSV num 3 a 2. Este jogo para o Twente valia mais do simples três pontos, caso vencesse ficaria muito perto do líder Ajax, já para os donos da casa, a vitória serviria para manter o time na briga por uma vaga na Liga Europa.

A partida começou bastante agitada, o Groningen iniciou mandando no jogo e logo aos dois minutos assustando num chute de fora da área, que passou perto da meta defendida por Marsman. Não demorou muito para o Exército verde-branco abrir o placar, aos 5 minutos num lance polêmico, após o cruzamento pelo lado direito Krisztián Adorján cabeceou para o gol, a bola bateu no lateral Rosales e na trave, depois o zagueiro Bjelllad tirou, mas a arbitragem validou o gol do Groningen, que mandou bastante no jogo até os dez minutos.

Deste tempo em diante, o Twente começou equilibrar a partida e aos poucos levar perigo à meta defendida por Bizot. Aos 18 minutos, Gutierrez bateu de fora da área e quase marcou um bonito gol. Os Tukkers seguiram levando perigo, aos 24' Tadic foi até a linha de fundo e rolou para Koppers chutar para fora, a direita do gol. O Twente teve uma chance claríssima de empatar ainda na primeira parte, aos 37' Koppers deixou sozinho de frente para o gol, mas o marroquino desperdiçou uma chance incrível batendo a bola em cima do goleiro.

Na parte final do primeiro tempo, o Groningen quase marcou o segundo em duas oportunidades, uma num chute de Habeboer, que desviou na zaga e Marsman defendeu com a ponta dos dedos e outra num contra-ataque, após Mokthar vacilar no meio-campo, Kostic levantou na área, mas Chery por pouco não alcançou e cabeceou a bola. Terminando a pirmeira parte em vantagem para o time da casa.

No segundo, novamente o Groningen começa com tudo. Aos 51' o Exército verde-branco quase marcou, após cruzamento, De Leeuw deu um peixinho quase debaixo da trave e mandou por cima do gol, um minuto mais tarde, novamente De Leeuw cabeceia outra bola muito perigosa por cima das traves defendidas por Marsman. Os Tukkers reagiram e quase marcaram, depois de tabela entre Mokthar, Tadic e Promes, o marroquino mais uma vez ficou de frente para o gol e novamente bateu em cima do goleiro Bizot.

A partida ficou bastante parada durante os 60 minutos, o jogo ficou bem disputado no meio, porém sem grandes chances, o que começou a mudar nos ultimos 20 minutos de jogo, aos 72' após um rápido contra-ataque, Chery chuta firme e Marsman defende com segurança. O Twente tinha mais posse e mantinha a bola por mais tempo no campo adversário, aos 77 minutos, Castaignos recebeu na grande área, foi até a linha de fundo e deu um bico para dentro da pequena área, para Dusan Tadic completar para o gol, empatando o jogo para o FC Twente.

Durante os dez minutos finais, o Groningen tentou ir ao ataque, mas sem muito sucesso. O FC Twente também não estava num dia inspirado com seu trio ofensivo e logo não conseguiu obter êxito para fazer alguma jogada de perigo, terminando a partida assim no empate por 1 a 1, que não foi bom para nenhum dos sois, mas principalmente para o Twente, que viu a liderança ficar mais distânte e um concorrente direito (Feyenoord) aproximar-se na tabela de classificação.

