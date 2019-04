Rejeitado pelo Hamburgo, Felix Magath desabafa: "Eu gostaria de ter ajudado"

O Hamburgo vive um momento difícil na atual Bundesliga, já que a equipe está na zona de rebaixamento - em décimo sétimo lugar, e está prestes a demitir o treinador holandês Bert van Marwijk. Por isso, foi cogitado o retorno de Felix Magath, que foi jogador do HSV entre 1976 e 1986, por onde foi campeão europeu na temporada 82/83, marcando inclusive o gol do titulo contra a Juventus. Magath também foi treinador entre os anos de 1995 e 1997 da equipe do norte da Alemanha, mas desta vez foi negado pela diretoria, o possível retorno do famoso Gato Félix.

LEIA TAMBÉM: Felix Magath: "É possível que Messi jogue no Bayern"

Em entrevista ao portal Bild, o antigo comandante do time comentou sobre a situação. "Eu gostaria de ter ajudado. Não estou com raiva. Eu não tenho um trabalho, mas quero um. Nós ainda não encontramos um jeito de seguirmos juntos. Não avançamos juntos."

Magath até defendeu o atual treinador do Hamburgo. "São tempos difícil para Van Marwijk. Porém, no senso comum, o treinador sempre é o primeiro a sair. Mas outros são culpados na crise do HSV. Essas pessoas precisam lutar juntas."

"Não acredito que tudo isso possa ser feito por individualismo. HSV pertence a mim assim como ao HSV. Mas, eu não estou desapontado", concluiu o ex-comandante.

Outros treinadores que estão sendo cotados a assumir o Hamburgo é o holandês Matin Jol, que recentemente saiu do Fulham nesta temporada e que teve uma breve passagem pelo time alemão na temporada 2008/2009, e o ex-treinador do Hannover 96, o alemão Mirko Slomka, que saiu no final do ano.

Neste sábado (15/02), o Hamburgo joga fora de casa contra a equipe do Eintracht Braunschweig, atual lanterna do campeonato. A equipe hamburguesa vai buscar a reabilitação e sair desta situação incomoda a penúltima posição.