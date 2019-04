No final da partida, Balotelli resolve e Milan vence Bologna pela Serie A

Sem grandes emoções, o Milan recebeu o Bologna em Milão nesta sexta-feira (14) e saiu vencedor do confronto por 1 a 0 com um golaço de Mario Balotelli pela 24ª rodada da Serie A. O atacante italiano, após receber passe de Montolivo, dominou a bola e mandou um petardo de fora da área, sem chances para o goleiro Curci.

Com o resultado, o Milan chega a 32 pontos e sobe para a décima colocação. Já o Bologna permanece próximo da zona de descenso com 21 pontos e pode ser ultrapassado pelo Chievo, que joga no fim de semana.

Primeiro tempo em que Montolivo foi o jogador que mais finalizou a gol

O jogo começou e via-se um Milan que valorizava bastante a posse de bola. Não à toa, Seedorf deu mais liberdade para Montolivo flutuar pelo meio de campo a fim de distribuir as jogadas para o trio de meias (Taarabt-Kaká-Honda). Por falar em Montolivo, aos 12' o meio-campista quase abriu o placar após soltar um foguete de fora, mas Curci defendeu.

O Bologna, por sua vez, continuava sofrendo com a falta do trequartista Diamanti, que acertou sua transferência para o Guangzhou Evergrande. Com isso, o time rossoblù sofria para chegar ao ataque com qualidade. Porém, aos 22', se não fosse Abbiati, o meio-campista Krhin quase abriu o placar em cabeçada muito perigosa após cruzamento de Mantovani.

Mesmo quase abrindo o placar, o Bologna continuava acuado em seu campo defensivo em meio a enorme pressão rossonera. Mas faltava qualidade em efetuar o último passe, portanto, de nada adiantava tanta posse de bola sendo que não havia eficiência ofensiva. Balotelli, aos 32', tentou surpreender o goleiro Curci em cobrança de falta rasteira, mas o italiano conseguiu defender.

Mais uma vez com Montolivo, o Milan quase abriu o placar. Taarabt "firulou" pela esquerda, passou para Honda que tocou para Montolivo mandar mais um foguete de fora da área; Curci espalmou para a linha de fundo. Fim do primeiro tempo.

Segundo tempo sem emoções, até que Balotelli resolve acertar um chute despretensioso e marcar um golaço

O segundo tempo começou e o jogo continuou sem grandes emoções. O Milan tropeçava nos mesmos erros do primeiro tempo: o Milan chegava à área do Bologna até com certa facilidade, mas errava o último passe ou a finalização (de fora da área). Enquanto isso, Abbiati salvava os rossoneri. Krhin passou para Lazaros, que, na entrada da área, mandou no contra pé de Abbiati, mas o goleiro italiano operou um milagre e conseguiu espalmar para a linha de fundo.

76' e nada de sair gol. O que parecia era que o Bologna estava satisfeito com o resultado, e não havia produtividade no time de Seedorf. Taarabt, até então, era o jogador mais ofensivo do Milan na partida, mas nada de espetacular. Ao que parecia, os torcedores do Milan voltaria para casa com mais um resultado ruim dentro de casa. Mas aí o atacante Balotelli resolveu acertar um lindo chute de fora da área para salvar a noite dos rossoneri. Detalhe: na única finalização que Balotelli acertou em toda partida, o camisa 45 marcou o gol. Fim de jogo e três pontos para o Milan.