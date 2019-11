Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt, Bundesliga

Confira Bayer Leverkusen x Schalke 04 e !

Klopp mandou a campo contra o Eintracht Frankfurt a sua escalação mais velha desde que assumiu o comando do time, com uma média de idade de 28 anos e 28 dias.

Na próxima rodada, o Borussia viajará a Hamburgo para enfrentar os Dinossauros, enquanto o Eintracht Frankfurt receberá o Werder Bremen na Comerzbank Arena.

Com a vitória por 4 a 0, o time treinado por Jurgen Klopp chegou a 42 pontos na tabela, na terceira colocação do Campeonato Alemão. O Frankfurt permanece como o 12º colocado, somando 21 pontos em 21 jogos.

90: Fim de papo em Dortmund. Sem acréscimos, o árbirtro encerroua peleja. Vitória do Borussia por 4 a 0 sobre o Eintracht.

88: Placar parece definido em 4 a 0. Borussia e Eintracht esperam apenas o apito final de Petter Sippel.

81: Sai Lewandowsky e entra Schebber, no Borussia.

74: Milage de Trapp! evitando o quinto gol do Borussia Dortmund.

68: Goooooooooool do Dortmund! Jojic, em seu primeiro toque na bola, aproveita o rebote e marca o quarto do Borussia.

67: Sai Mikhitaryan, entra Jojic no time da casa.

66: Borussia segue buscando o quarto gol, enquanto o Eintracht não consegue criar jogadas perigosas, para desespero de Armin Veh, treinador dos águias.

59: O quarto gol do BVB parece questão de tempo. Sem pressa, o time de Jurgen Klopp está bastatante superior no jogo

51: Vitória bastante tranquila da equipe amarela. Frankfurt perdido em campo!

46: Goooooooooooooool do Dortmund! Lewandowski faz seu 14º gol na Bundesliga. Borussia 3 a 0 Frankfurt.

46: Penalty de Djakpa em Lewandowski. Borussia tem a chance de ampliar logo no início do segundo tempo

45: Bola rolando para a segunda etapa no Signal Iduna Park. Vitória parcial do Dortmund por 2 a 0

Borussia e os árbitros de volta no gramado. Logo mais começa a segunda etapa de Bourssia e Eintracht.

Com dois gols de Aubemeyang, o submarino vai esmagando o Eintracht no SIgnal Iduna Park. No Segundo tempo, os águias de Frankfurt precisarão de muito esforço para equilibrar as ações da partida.

45+2: Fim do primeiro tempo. Vitória parcial do Borussia por 2 a 0 em Dortmund.

42: Borussia em busca do terceiro gol no Signal Iduna Park.

32: Mudança no time visitante. Entra Kempf, sai Anderson, machucado.

31: Respota do Eintracht em cobrança de falta! Weindenfeller salvou o Borussia.

27: Jogo fácil para o BVB. A equipe vai tocando a bola sem muitas dificuldades. Os frankfurtianos estão aparatemente apagados na partida.

22: Por enquanto, atuação esmagadora do Borussia, que não dá chances ao Eintracht Frankfurt.

20: Goooooooooool do Dortmund. Aubemeyang faz seu segundo gol na partida e amplia a vantagem do time da casa.

13: Superiodade visível do time da casa. O Eintracht não consegue segurar a pressão amarela. Vem mais por aí.

10: Gooooooooool do Borussia! grande passe de Mikithariun para Aubemeyang que abriu o placar em Dortmund.

09: Grande chance para o BVB! Mikhitarian recebeu livre e quase abriu a contagem no Signal Iduna Park. O gol amarelo parece questão de tempo.

05: O time da casa começou com mais posse de bola e mais ímpeto ofensivo. O Frankfurt vai tentar se fechar e explorar os contragolpes.

01: Bola rolando para BVB e Eintracht

Após o segundo lugar na Bundesliga do ano passado, o BVB ainda sonha em enconstar no líder Bayern de Munique para brigar pelo título. No momento, a distância entre as duas equipes é de 17 pontos.

“Nosso tradutor pegou a camisa de Zambrano após o jogo, mas nenhum de nossos jogadores a quis.”. Em seguida, mais sério, falou sobre o comportamento de Lewandowski no duelo particular com o jogador peruano: “Se alguém sabe ficar calmo quando leva um chute, esse é Robert Lewandowski. Ele sabe como lidar com isso", disse Jurgben Klopp, treinador do submarino amarelo.

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt é um jogo válido pela 21ª rodada da 1.Bundesliga, e será disputado no Signal Iduna Park (Westfalenstadion) no sábado (15) às 12h30.

Eintracht Frankfurt busca vencer para sair da 12ª posição na tabela, após ter composto a zona de rebaixamento por algumas rodadas no início dessa temporada. Para esse objetivo, o jogo na Copa da Alemanha serve como um bom parâmetro.

Com o departamento médico sempre ocupado por um ou outro jogador, o assunto lesões tem-se tornado frequente em todas as entrevistas coletivas dadas por Klopp nessa temporada. Durante essa semana, novamente o volante Ílkay Gündogan se viu restringido dos treinamentos com o grupo. Essa é a escalação do Borussia Dortmund:

Bom-dia! Iniciamos aqui a transmissão de Borussia Dotrmund x Eintracht Frankfurt, pela Bundesliga.