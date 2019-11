Bayer Leverkusen x Schalke 04, Bundesliga

CRÔNICA: Fora de casa, Schalke vence Leverkusen e embola briga por vaga direta na Champions

17:50 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Bayer Leverkusen 1x2 Schalke 04. Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

Confira a classificação da Bundesliga após este Bayer Leverkusen 1x2 Schalke 04

17:43 O Schalke 04 vem apresentando, até agora, uma grande reação na Bundesliga. Após um primeiro turno irregular, os comandados de Keller conquistam a quarta vitória seguida, venceram todas no returno da competição nacional. Foram nove gols marcados e apenas dois sofridos, nestes últimos quarto jogos.

17:40 Huntelaar, autor do gol da vitória: "Três pontos saborosíssimos para nós" (Twitter)

17:35 Após esta grande vitória do Schalke 04 para cima do Bayer Leverkusen, os azuis-reais vão a 40 pontos e embolam a briga pelo vice-campeonato da competição nacional. Três pontos os separam agora do vice-líder, que é o próprio time da fábrica.

17:30 Após um final de jogo eletrizante, com o Bayer Leverkusen pressionando até o último o segundo, o Schalke 04 conseguiu segurar o adversário e, contando com atuação inspiradíssima de Ralf Fährmann - o nome do jogo -, conseguiu sair da BayArena com os três pontos na bagagem. Vitória importantíssima do Schalke, que chega a sua quarta conquista consecutiva na Bundesliga!

FOTO: Vibração do Schalke 04 após a vitória sobre o Bayer Leverkusen! (Foto: Bruno Secco)

FOTO: Jens Keller vibra muito com a vitória do Schalke! É a quarta vitória seguida dos azuis-reais! (Foto: Bruno Secco)

FIIIIIIM DE JOGO NA BAYARENA! Não há tempo para mais nada! O Schalke 04 conquista uma vitória espetacular fora de casa!

90+3' CARTÃO AMARELO PARA FARFÁN, por falta em Toprak. Vem bola na área do Schalke!

90+2' Pressão do Leverkusen! Wollscheid tenta cruzamento, mas Santana se joga na frente da bola!

90+1' NA TRAAAAAAAAVEEE! Kiessling recebe cruzamento e manda de cabeça na trave esquerda de Fährmann! Quase o empate!

90' DEEEEFEEEESAAAÇA DE FÄHRMANN! Rolfes recebe livre na área, chuta forte e o goleiro do Schalke realiza linda defesa!

90' Castro levanta na área, mas Santana aparece no momento certo para afastar.

89' Mais três de acréscimo!

89' CARTÃO AMARELO PARA MATIP, por falta em Kiessling.

88' Keller coloca mais um defensor em campo! O técnico do Schalke 04 não quer mais saber de conversa, está satisfeitíssimo com este resultado.

87' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE 04! Sai: Hoogland, Entra: Papadopoulos.

86' SUBSTITUIÇÃO NO BAYER LEVERKUSEN! Sai: Bender, Entra: Hegeler

85' Jens Keller tranca o seu campo defensivo, com esta última substituição.

84' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE 04! Sai: Meyer, Entra: Ayhan.

83' CARTÃO AMARELO PARA CAN, por falta em Neustädter.

81' SUBSTITUIÇÃO NO BAYER LEVERKUSEN! Sai: Son, Entra: Brandt.

VÍDEO: O gol de Klaas-Jan Huntelaar, que vai dando a vitória ao Schalke 04.

80' O que é isso, Farfán? O peruano cobra falta rápida, mas toca para ninguém!

79' Posse de bola: Bayer Leverkusen 54%, Schalke 04 46%.

78' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE 04! Sai: Goretzka, Entra: Fuchs.

VÍDEO: O gol contra de Felipe Santana, que deu o empate ao Leverkusen.

77' Bayer Leverkusen vai trabalhando a bola no campo de defesa.

76' MATIP! Son aparece livre na área, mas o camaronês aparece e consegue realizar um corte cirúrgico no sul-coreano!

75' Jens Keller vibra muito com o gol de Huntelaar!

74' Depois de Castro perder um gol feito, Huntelaar, o artilheiro, o craque do Schalke 04, mostra ótima presença de área e recoloca seu time na frente!

FOTO: Huntelaar comemora muito seu gol com Boateng, contra o Leverkusen! (Twitter)

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO SCHALKE 04! Huntelaar! Após cobrança de falta de Farfán, o holandês cabeceia, de costas, para o fundo das redes! Bayer Leverkusen 1x2 Schalke 04!

71' PERDEEEEEEU! Gonzalo Castro recebe lindo passe de Kiessling, avança sozinho e chuta para fora!

69' Fährmann! Rolfes tenta enfiada, mas o goleiro, seguro, sai para fazer a defesa!

68' Hilbert tenta cruzamento, mas a bola vai para fora.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BAYER LEVERKUSEN! Felipe Santana contra! O zagueiro brasileiro, que acabou de tirar um gol Leverkusen, marca o gol contra para o time da casa. Bayer Leverkusen 1x1 Schalke 04!

66' FELIPE SANTANA SENSACIONAL! Son cruza para a área, Bender cabeceia e Santana tira, de cabeça, em cima da linha!

65' Bayer Leverkusen trabalha a bola no campo de defesa.

64' UUUUUUUUH! Farfán tenta o chute e é travado por Bender. Na sobra, Neustadter manda por cima do gol, tirando tinta da trave!

64' Faltas cometidas: Bayer Leverkusen: 7, Schalke 04: 10.

63' Santana está de volta ao gramado.

62' Felipe Santana está sangrando. O brasileiro recebe atendimento fora do gramado.

61' Em dividida com Gonzalo Castro, Felipe Santana leva a pior e fica caído no gramado.

60' SUBSTITUIÇÃO NO BAYER LEVERKUSEN! Sai: Spahic, Entra: Toprak.

59' Son tenta cruzamento, mas Hoogland afasta.

58' Falta de Matip em Kiessling.

57' Schalke toca a bola no campo de defesa.

55' Quase! Hoogland falha, Kiessling fica com a sobra, mas para em Fährmann!

54' Boenisch solta a bomba de fora da área, porém ela explode no peito de KP Boateng.

53' Boenisch recebe de Son mas falha no corte.

52' Son avança pela esquerda mas Farfán intercepta.

51' UUUUUUUUUUUH! Na cobrança da falta, a bola faz curva e passa na rede, pelo lado de fora!

50' Falta perigosíssima contra o Leverkusen! Farfán na cobrança!

49' CARTÃO AMARELO PARA BOENISCH! Por falta em Farfán.

47' UUUUUUUH! Em jogada ensaiada, Castro toca para Son que, livre, chuta para fora!

46' Falta de Matip em Can. Boa oportunidade para o Leverkusen!

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Bayer Leverkusen 0x1 Schalke 04!

16:32 Tudo pronto para o início da segunda etapa!

16:30 As duas equipes voltam as mesmas para a segunda etapa, sem alterações.

16:29 As equipes voltam ao gramado para aquecimento.

FOTO: Momento do gol de Goretzka, encobrindo Leno. (Twitter)

VÍDEO: Confira o gol de Goretzka, que vai dando a vitória à equipe de Gelsenkirchen.

16:17 O Bayer Leverkusen foi superior ao Schalke na primeira etapa. Buscou mais o gol, teve mais oportunidades e, se Fährmann não estivesse inspirado, poderia estar com uma ótima vantagem no placar. Porém, após falha bizarra de Bender, que não está em uma boa noite, Goretza, que não tem nada a ver com isso, marcou o primeiro gol da partida - o gol que vai dando a vitória parcial ao Schalke 04.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, Michael Weiner encerra a primeira etapa. Bayer Leverkusen 0x1 Schalke 04!

45' Son cruza para Kiessling e Fährmann vai no terceiro andar para interceptar. (Twitter)

44' KP Boateng arrisca de longe, mas a bola vai para fora.

43' Bonito! Farfán aplica um drible da vaca em Wollscheid e completa, tocando para Huntelaar.

42' Farfán cruza para a área do Leverkusen, porém Hilbert chega para o corte.

41' Santana tenta enfiada para Farfán, mas é interceptado.

40' CARTÃO AMARELO PARA BENDER, por falta em Goretzka. Noite infeliz para Bender, até o momento.

39' Em cobrança de escanteio, Farfán tenta gol olímpico, mas Fährmann realiza defesa tranquila.

38' Farfán, Neustädter e Kolasinac trocam passes no campo de ataque, tentando furar a defesa do Leverkusen.

37' Schalke trabalha a bola no campo de defesa.

36' Passes completados: Bayer Leverkusen 82%, Schalke 04 83%.

35' Felipe Santana trabalha a bola com Kolasinac no meio do campo.

34' Clima esquenta na BayArena. Michael Weiner chama Huntelaar e Rolfes para conversar.

32' CARTÃO AMARELO PARA GORETZKA, por falta em Hilbert.

30' Leverkusen parece mais nervoso no jogo.

29' CARTÃO AMARELO PARA SPAHIC, por falta cometida em Goretzka.

28' O gol anima a torcida do Schalke, que passa a fazer mais barulho na BayArena!

FOTO: Na comemoração, Goretzka pede silêncio à torcida do Bayer Leverkusen.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SCHALKE 04! Goretzka! Após falha terrível de Bender, o autor do gol rouba a bola com facilidade, avança e chuta de cobertura. Leno nada pôde fazer. Schalke na frente!

25' Hyypiä reclama para o quarto árbitro a não marcação da penalidade.

24' Son dispara pela esquerda, cai novamente e a torcida, mais uma vez, pede pênalti. E o árbitro, novamente, nada marca.

22' Huntelaar tenta enfiada para Farfan, mas Wollscheid afasta o perigo.

20' QUAAAAASE! Castro trabalha a bola pela direita, dispara, cruza e Rolfes, de peixinho, erra o alvo! Quase o Leverusen abre o placar!

18' UUUH! Huntelaar recebe boa bola de Farfán e dá de cabeça, para defesa de Leno.

17' Leverkusen vai tocando a bola no campo de defesa (Foto: Bruno Secco)

15' Son e Hoogland disputam bola na área e o sul-coreano cai. A torcida do Leverkusen pede pênalti e o árbitro nada marca.

13' FÄHRMAAAAN! Rolfes trabalha bola com Kiessling que, dentro da pequena área, ajeita de cabeça para o meia. Fährmann intercepta a bola com um soco, afastando o perigo. Mais uma do goleiro do Schalke!

12' Fährmann de novo! Son recebe boa bola de Rolfes e bate de primeira, para mais uma boa defesa do goleiro do Schalke.

11' FÄHRMANN! Kiessling recebe linda bola de Castro, ajeita, chuta de direita e o goleiro do Schalke realiza bela defesa!

10' Schalke inteiro no seu campo de defesa. Leverkusen toca a bola tentando furar o bloqueio.

8' Schalke tenta penetrar no campo de defesa com Farfán, mas Hilbert faz boa interceptação.

6' Gol impedido do Bayer Leverkusen! Son enfia bola para Castro que, em posição ilegal, conclui para o fundo das redes. A arbitragem anotou a irregularidade.

5' Leverkusen tenta enfiada pela direita, mas é interceptado pela defesa do Schalke.

4' Leno! Farfán cobra a falta, Matip desvia e Leno, tranquilo, encaixa.

3' Falta para o Schalke. Farfán na cobrança.

2' Kiessling aparece no meio para receber a bola, que está presa na defesa do Leverkusen.

1' Leverkusen toca a bola no seu campo de defesa.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Bayer Leverkusen x Schalke 04!

15:30 Tudo pronto para o início da partida!

15:29 Os jogadores do Bayer Levekusen saudam a sua torcida, que compareceu em peso à BayArena.

15:28 Banco do Bayer Leverkusen: Yelldell, Hegeler, Öztunali, Guardado, Toprak, Ryu, Donati.

15:27 Rudi Völler, vice-campeão mundial com a Seleção Alemã de Futebol e hoje diretor do Bayer Leverkusen, está em campo posando para fotos com os capitães.

15:25 Schalke 04 vai a campo com seu uniforme branco, enquanto os donos da casa, Bayer Leverkusen, irão a campo com seu uniforme preto. Ambas as equipes com uniforme visitante.

15:24 Sidney Sam, que joga pelo Bayer Leverkusen e que já assinou um pré-contrato com o Schalke 04, não foi relacionado para a partida de hoje. Sami Hyypia, treinador do time da fábrica, comentou sobre: "Acho melhor que ele não jogue. Quero protegê-lo e também nos proteger".

15:23 Banco do Schalke 04: Hildebrand, Papadopoulos, Fuchs, Ayhan, Szalai, Max, Annan

15:20 As equipes estão em campo para aquecimento.

FOTO: BayArena, por Marco Höger (desfalque do Schalke 04 para o jogo de logo mais)

15:15 Quem apita o jogo de hoje é Michael Weiner, auxiliado por Norbert Grundzinski e Holger Henschel. O quarto árbitro da partida é Georg Schalk.

15:08 E o Hamburgo mais uma vez fracassou. Jogando fora de casa, os comandados de van Marwijk perderam a sétima seguida, agora contra o lanterninha da Bundesliga, Eintracht Braunschweig.

FOTO: BayArena agora! (Twitter)

15:00 Bayern de Munique e Borussia Dortmund confirmaram suas respectivas goleadas por 4 a 0, frente ao Freiburg e Eintracht Frankfurt, respectivamente.

14:52 Este é o jogo de número 300 de Stefan Kiessling pela Bundesliga! O artilheiro marcou, até hoje, 121 gols, sendo dez nesta atual temporada.

14:50 Bayer Leverkusen escalado! A equipe de Sami Hyypiä irá para o jogo com este disposição tática: Leno - Hilbert, Spahic, Wollscheid, Boenisch - Can, Rolfes, Bender - Castro, Kiessling.

14:45 De acordo com o histórico de resultados dos jogos disputados na BayArena, o resultado mais comum entre Bayer Leverkusen e Schalke 04 é de 2 a 0 para o time da casa. Será que este resultado típico do confronto será o placar final do jogo de hoje?

FOTO: Disposição tática do Schalke 04. (Facebook)

14:40 Schalke 04 escalado! O time de Jens Keller vai a campo com a seguinte formação tática: Fährmann, Hoogland, Matip, Santana, Kolasinac, Boateng, Neustädter, Farfan, Meyer, Goretzka, Huntelaar.

14:30 Uma hora para o início do jogo! Qual é seu palpite para este Bayer Leverkusen x Schalke 04? (Twitter)

14:25 Já a maior vitória do Schalke 04, em casa, foi na temporada 2005/2006, quando venceu naquela ocasião por 7 a 4. Os 11 gols deste jogo foram marcados por Krstajic, Bajramovic, Kuranyi, Lincoln, Larsen, Asamoah (para o Schalke) e Voronin, Berbatov e Krzynowek (para o Bayer Leverkusen).

14:15 A maior vitória do confronto entre Bayer Leverkusen e Schalke 04, quando a partida foi disputada em Leverkusen, ocorreu na temporada 1992/1993. Na ocasião, o time da fábrica goleou o Schalke por 6 a 1. Os gols do Bayer Leverkusen foram marcados por Franco Foda, Scholz, Kirsten, Hapal e Anderbrügge (contra). Müller descontou para o Schalke 04.

14:05 Resultados parciais da rodada: Borussia Dortmund 4x0 Eintracht Frankfurt, Bayern de Munique 3x0 Freiburg, Werder Bremen 0x1 Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim 3x0 Stuttgart, Eintracht Braunschweig 2x1 Hamburgo. Todas as partidas estão na segunda etapa.

14:00 O Eintracht Braunschweig joga contra o Hamburgo, neste instante, no Eintracht-Stadion. E o lanterninha da Bundesliga acaba de virar o jogo: 2 a 1 para o time da casa. Esta, por enquanto, vai sendo a sétima derrota consecutiva do time comandado por Bert van Marwijk. Kumbela marcou os gols do Eitnracht, enquanto Lasogga fez um para o time do norte.

13:55 Abriram a 21ª rodada na Coface-Arena, nesta sexta-feira (14), Mainz e Hannover. O jogo terminou com vitória do time da casa, por 2 a 0, gols de Malli e Choupo-Moting.

13:45 Jogando na BayArena, os times se enfrentaram em 29 ocasiões: 17 vitórias do Bayer Leverkusen, seis empates e seis vitórias do Schalke 04. Já em Gelsenkirchen, nove vitórias para cada lado e 13 empates, em 31 jogos.

13:35 No histórico de confrontos, o Bayer Leverkusen leva vantagem para cima do Schalke 04. Foram 60 jogos na história deste duelo, com 26 vitórias do Leverkusen, 19 empates e 15 vitórias dos azuis-reais.

VÍDEO: Confira os gols de Schalke 04 2x0 Bayer Leverkusen, jogo da 4ª rodada da Bundesliga 2013/2014, último confronto entre os dois times.

13:20 A última partida entre Bayer Leverkusen e Schalke 04 foi pela 4ª rodada do primeiro turno da atual edição da Bundesliga, sendo este jogo realizado na Veltins-Arena, estádio localizado na cidade de Gelsenkirchen. O time da casa conquistou a vitória pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Höger e Farfán.

FOTO: BayArena, palco do confronto entre Bayer Leverkusen x Schalke 04, de logo mais. (Soccerway)

13:10 Nenhuma das duas equipes têm planos para tentar uma arrancada rumo ao título da Bundesliga. O atual líder, Bayern de Munique, além de estar invicto, vai vencendo o Freiburg, jogando na Allianz Arena, e vai ficando a 22 pontos na frente do Schalke 04 (tem 37 pontos) e a 16 pontos na frente do Bayer Leverkusen (é o vice-líder da Bundesliga, com 43 pontos). Vagas diretas na UEFA Champions League já blindariam a temporada das duas equipes.

13:00 O Bayer Levekusen vem de uma derrota dolorosa, em casa. Os comandados por Sami Hyypiä foram eliminados na DFB-Pokal, na última quarta-feira (12), pelo Kaiserslautern, terceiro colocado da segundona alemã. O gol da vitória do K'lautern foi marcado por Ruben Jenssen, aos nove minutos do segundo tempo da prorrogação.

12:50 O Schalke 04, comandado por Jens Keller, está embalado na Bundesliga. A equipe vem de três ótimas vitórias (contra Hamburgo, Wolfsburg e Hannover), e voltou a brigar com muitas forças por uma vaga direta na UEFA Champions League. Vencendo o Bayer Leverkusen dentro de sua casa, continuará próximo do Borussia Dortmund, com apenas um ponto de diferença, e embolará a briga pelo vice-campeonato da Bundesliga.

12:40 A partida é chave para Bayer Leverkusen e Schalke 04. Mesmo com a vitória parcial do Borussia Dortmund, por 2 a 0 em cima do Eintracht Frankfurt, o Bayer Leverkusen vai se mantendo na segunda colocação da Bundesliga,com 43 pontos, um a mais que os aurinegros. Para manter a vantagem, precisa vencer a todo custo o duelo de hoje.

12:30 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 21ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Bayer Leverkusen e Schalke 04 duelarão daqui a pouco, às 15h30, na BayArena, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !