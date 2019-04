Mönchengladbach vacila e apenas empata com o Werder Bremen fora de casa

Em jogo realizado no Weserstadion, neste sábado (15) o Werder Bremen empatou em casa com o Borussia Monchengladbach por 1 a 1 pela 21ª rodada da Bundesliga e segue na luta contra o rebaixamento. A equipe de Robin Dutt ainda não venceu após o retorno da competição há algumas rodadas e amargura a modesta 13º colocação na tabela.

Caso semelhante vive o Borussia, que caiu bruscamente de rendimento e está há 5 jogos sem saber o que é vencer na liga. Os potros estão na 5º colocação e vão se complicando na luta por uma vaga na Uefa Champions League.

A equipe do brasileiro Raffael volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Hoffenheim em casa. Já o Werder, após dois jogos em casa, vai até Frankfurt enfrentar o Eintracht no Domingo (23).

Raffael abre o placar pro Borussia no início

Chutão, chutão e mais chutão. O jogo no primeiro tempo não foi muito legal de se ver. Sobrava vontade e faltava qualidade. O Werder teve a posse de bola, mas com seus meio-campistas sumidos pouco criou.

O Borussia visivelmente foi com intenção de jogar nos erros do adversário (que não foram poucos). E a tática deu certo. O gol dos visitantes saiu de uma falha de Lukimya.

O zagueiro dos papagaios foi tentar sair jogando na entrada da área, tocou mal e o brasileiro Raffael se aproveitou da situação e apenas deu um toque para os fundos da rede. Este foi o décimo gol do atacante na Bundesliga e é um dos artilheiros da competição.

Depois do gol, o volume do jogo caiu muito. Os times pouco produziam, e quando isso acontecia, era sempre na base do chutão. Ainda houve algumas poucas chances de gol na etapa inicial, vale destacar a oportunidade desperdiçada por Petersen, aos 22’, quando o centro-avante chutou forte no alvo, mas lá estava Ter Stegen pra salvar.

Bremen pressiona e consegue o empate no fim

O jogo melhorou consideravelmente no segundo tempo. O time da casa, empurrado pela torcida, foi pra cima de todas as maneiras para tentar mudar o resultado. Já o Borussia, vendo que o adversário estava deixando muitos espaços, explorava e bem os contra-ataques.

O Werder ensaiou várias “blitz” e teve algumas oportunidades de fazer os gols. Junuzovic, aos 49’, mandou na trave de Ter Stegen. Ignowski, Caldirola, Petersen e Obraniak também levaram perigo ao gol do arqueiro.

O Gladbach respondeu com o brasileiro Raffael, que fez fila em um lance e quase marcou um gol de placa no Weser. O atacante parou no goleiro Wolf, que teve grande atuação no jogo de hoje.

De tanto martelar, os comandados de Robin Dutt chegaram ao tento. Aos 88’, em falta próxima da área, Ludovic Obraniak em sua especialidade mandou no ângulo sem chance para o goleiro. Era o empate da equipe da casa, 1-1, e assim o jogo terminou.