Getafe x Real Madrid, Campeonato Espanhol

Na próxima rodada, o Real Madrid enfrenta o Elche, no sábado (22), em casa. Já o Getafe, vai a Vigo enfrentar o Celta.

Segundo tempo: Estupendo, o Real Madrid passou por cima do Getafe, pelo placar de 3 a 0, e agora divide a liderança com o Barcelona e Atlético de Madrid, ambos com 60 pontos. Depois de abrir 2x0 na primeira etapa, Modric selou a vitória do Real Madrid aos 20 minutos. O croata acertou uma bomba no canto esquerdo de Moyá e garantiu mais um triunfo madridista.

Classificação final do Campeonato Espanhol (via AS):

92' - Fim de jogo: Getafe 0-3 Real Madrid (5' Jesé, 27' Benzema, 66' Modric).

91' - Real Madrid trabalha a bola no seu campo.

90' - Jogo vai chegando ao fim, e o Real Madrid vai garantindo mais uma vitória.

87' - Getafe levanta bola na área do Real Madrid, a zaga madridista afasta.

83' - Última substituição do Real Madrid: Casemiro entra no lugar de Di María.

81' - Real Madrid mantém a posse de bola em seu campo de ataque, enquanto o Getafe está "morto' na partida.

78' - Substituição do Real Madrid: Modric (autor do terceiro gol) sai para a entrada de Illarra.

76' - Cartão Amarelo para Dí María, por também tentar anular o lance com as mãos.

75' - Cartão Amarelo para Modric, após interceptar lance no meio de campo com as mãos.

74' - Autor do segundo gol do Real Madrid, Benzema é substituído para a entrada de Isco.

71' - Getafe faz sua última substituição: Saraiba entra no lugar de Pedro León.

67' - Cartão Amarelo para Valera, após cometer falta em cima de Jesé.

65' - GOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID, MODRIC!! Em ótima temporada do croata, que recebeu ótimo passe na intermediária e manda um "pombo sem asa" no canto esquerdo do goleiro Moyá. Getafe 0-3 Real Madrid.

64' - Substituição no Getafe: Sai Borja, para a entrada de Lacen.

59' - Real Madrid administra a posse de bola e cadencia o jogo.

54' - Substituição no Getafe: Lafita entra no lugar de Colunga.

52' - Cartão Amarelo para Benzema, após revidar a falta sofrida com um soco.

51' - Cartão Amarelo para Alexis, por cometer falta em Benzema fora do lance.

47' - Quase Real Madrid! Di María passa bem pelo marcador, e da entrada da área faz grande finalização: Moyá defende!

46' - Começa o segundo tempo! Getafe 0-2 Real Madrid

Pepe vai vivendo boa fase no Real Madrid. Ótimo início de ano, foi crucial para que o Real Madrid não tivesse sofrido um gol de desconto. Jesé muito confiante, jogando com a mesma tranquilidade que tinha no Real Madrid Castilla. A camisa não pesou pra ele! Benzema voltando a atuar bem, depois de fazer péssimos jogos no início do campeonato.

Primeiro tempo: Muito forte, o Real Madrid vai vencendo o Getafe pelo placar de 2 a 0, no Coliseum Alfonso Pérez, e neste momento, vai assumindo a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Os Blancos abriram o placar logo no início do jogo, com José, aos 5 minutos, depois de fazer bela jogada pelo lado esquerdo e completar o primeiro gol para o Real Madrid. O segundo gol veio aos 28, em um contra-ataque sensacional: Benzema recebeu um bolão fantástico de Di María, dominou a bola no peito, e finalizou na saída de Moyá, ampliando o placar em Getafe.

45' - O árbitro Pérez Montero apita o fim do primeiro tempo: Getafe 0-2 Real Madrid, com gols de Jesé e Benzema.

43' - QUE JOGADA!! Marcelo recebe passe na lateral, coloca a bola entre as pernas do marcador, mas é desarmado logo em seguida.

40' - Jesé passa em velocidade pelo lado esquerdo, tenta cruzar por baixo para Di María, a marcação do Getafe chega rápido no lance e manda pra escanteio.

37' - Cartão Amarelo para Juan Rodríguez, após cometer falta em Modric pelo lado direito.

FOTO - Jesé Rodríguez comemora o seu gol, o primeiro na partida.

33' - PERDE BALE!! Jogadaça do Real Madrid, Benzema dá grande assistência para Gareth Bale, e finaliza mal pela linha de fundo.

Benzema chegou ao gol 105 pelo Real Madrid, um a mais que Ronaldo Fenômeno.

30' Getafe 0-2 Real Madrid (5' Jesé, 27' Benzema).

26' - GOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID!! Pelo lado esquerdo, Di María lança na área para Benzema, que domina no peito e bate na saida de Moyá. Getafe 0-2 Real Madrid.

26' - Cartão Amarelo para Gareth Bale, por cometer falta dura em Borja.

24' - Sergio Ramos comete falta sobre Pedro León. Cruzamento na área do Real Madrid...

21' - SALVA PEPE!! Colunga fica de cara para o goleiro e ganha passe em velocidade. Ótima chance de empatar a partida, mas Pepe chega em cima da hora, e de carrinho, manda a bola pra escanteio.

20' - Getafe 0-1 Real Madrid (5' Jesé)

19' - Grande chance perdida pelo Real Madrid! Arbeloa recebe ótimo cruzamento, tenta um passe para o meio-campo, mas erra no passe e desperdiça grande chance para o Real Madrid.

18' - Colunga recebe bom cruzamento e chega bem no ataque, mas comete falta em Pepe.

14' - Pedro León, ex-jogador do Real Madrid, cruza pelo lado esquerdo. Sergio Ramos afasta.

13' - Real Madrid marcando muito bem até aqui. Equipe encurta muito bem os espaços e não deixa o Getafe jogar.

10' - Getafe 0-1 Real Madrid (5' Jesé)

7' - Bale aproveita rebote na grande na grande área, passa por dois marcadores, mas na hora de cruzar, é interceptado pela zaga. A bola sai pela linha de fundo, escanteio para o Real Madrid. Na cobrança, zaga afasta.

5' - GOOOOOOOOOOOOOLAÇO DE JESÉ RODRÍGUEZ! Gareth Bale dá ótima assistência para a jovem revelação do Castilla, e Jesé bate de pé direito, colocado, sem nenhuma chance para Moyá. Golaço! Getafe 0-1 Real Madrid. 9º assistência de Bale no campeonato espanhol, 5º gol de Jesé na Liga.

2' - Gavilán, meia do Getafe, comete falta de ataque. Real Madrid administra a posse de bola.

1' - Começa a partida! Getafe - Real Madrid

12:58 - Jogadores já estão em campo. Vai começar a partida!

12:55 - Gareth Bale é o jogador que mais marcou durante as ausências de Cristiano Ronaldo nesta temporada pelo Real Madrid. O galês balançou as redes 6 vezes.

12:50 - Dez minutos para o início da partida!

12:44 - O Real Madrid jogará no Coliseum Afonso Pérez com a ausência de Cristiano Ronaldo, que está suspenso. Hoje, cumprirá sua segunda partida de suspensão. Para suprir a ausência do melhor jogador do mundo, os Blancos contarão com a presença de Gareth Bale, Jesé e Benzema no ataque.

12:34 - Banco do Getafe: Sammir, Fornies, Lacen, Lafita, Sarabia, Marica, Codina.

12:30 - Banco do Real Madrid: : Casillas, Varane, Coentrão, Casemiro, Nacho, Isco, Illarramendi.

12:25 - Pelo Campeonato Espanhol, o último duelo entre as equipes ocorreu no dia 23 de janeiro do ano passado. O Real Madrid venceu por 4 a 0, com direito a hat-trick de Cristiano Ronaldo.

FOTO - Classificação atual do Campeonato Espanhol (via Marca):

12:15 - Real Madrid vai a campo com o dever de vencer, já que seus adversários diretos a título, Barcelona e Atlético de Madrid, venceram seus respectivos jogos.

Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 24ª rodada da La Liga 2013/2014! Getafe e Real Madrid duelarão daqui a pouco, às 13h, no Coliseum Alfonso Pérez, e você confere todos os detalhes aqui conosco