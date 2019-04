Com um a menos, Diego Alves brilha e Valencia segura o empate contra o Sevilla

Num jogo de duas equipes empatadas na tabela, houve igualdade também no placar. Com um primeiro tempo muito pegado e com poucas chances de gol, o Valencia se mostrou um pouco superior do que a equipe da casa, porém, na segunda etapa, com a expulsão de Ricardo Costa logo no início, o Sevilla pressionou mas não conseguiu balançar as redes. Diego Alves foi o grande destaque, além de grandes defesas, defendeu um penalti cobrado por Rakitic e se igualou a Andrés Palop como o goleiro em atividade com mais penaltis defendidos na história do Campeonato Espanhol (12).

O empate, em termos de tabela, não foi bom para nenhuma das duas equipes, porém, devido as circunstâncias do jogo, foi melhor para o Valencia, que somou 7 pontos dos ultimos 9 disputados, já o Sevilla chegou ao sexto jogo sem vitória no campeonato. As duas equipes seguem juntos na tabela com 32 pontos, 12 atrás do 4° colocado Athletic que foi derrotado em casa pelo Espanyol. Ambas as equipes agora voltam suas atenções para a Europa League, o Valencia irá viajar à Kiev para enfrentar o Dinamo de Kiev, já o Sevilla vai para a Eslovênia encarar o Maribor, as duas partidas irão ocorrer na quinta-feira (20).

Primeiro tempo pegado com poucas chances

Primeira etapa com poucas ocasiões de gol, em um dos raros momentos de perigo da primeira etapa o Sevilla quase chegou no gol após boa jogada de Rakitic, Bacca finalizou bem, mas a bola desviou em Mathieu e foi para fora. O Valencia respondeu alguns minutos depois, após falha de Pareja, Paco Alcácer teve boa chance para abrir o placar mas desperdiçou. O jogo seguia truncado, a equipe visitante tocava melhor a bola. Em outro raro lance de perigo na primeira etapa, Feghouli recebeu na área e foi derrubado por Iborra, o argelino pediu o penalti mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Ricardo Costa expulso, Diego Alves pega penalti e segura empate para o Valencia

Logo no início do segundo tempo, Ricardo Costa fez falta proximo a área, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, o que obrigou Pizzi a tirar o garoto Fede Cartabia e colocar Senderos em seu lugar. Com isso o Sevilla cresceu no jogo, pouco depois da expulsão, Rakitic arriscou forte de fora da área e obrigou Diego Alves a fazer grande defesa. O Sevilla precisando voltar a vencer e com um jogador a mais, foi para cima, e o técnico Unai Emery não esperou muito após a expulsão do zagueiro rival para mexer na equipe, tirou Pareja e Reyes para promover as entradas de Cheryschev e Gameiro. E não demorou muito para obter resultado, minutos após a alteração, o árbitro viu penalti de Juan Bernat em Cheryschev, jogada muito contestada pelos jogadores do Valencia. Na cobrança, Rakitic cobrou e Diego Alves defendeu salvando a equipe che.

O Sevilla tinha total controle do jogo mas não conseguia criar chances claras de gol, já o Valencia jogava atrás e não conseguia passar do meio de campo do rival. Aos 25 minutos, após falta cobrada por Rakitic, Iborra cabeceou livre e obrigou Diego Alves a fazer outra bela defesa. Poucos minutos depois, Bacca fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a área, mas Mathieu afastou antes que alguém pudesse concluir. Já no final do jogo, após bola cruzada na área, Senderos afastou e Bacca chutou com perigo, os jogadores do Sevilla ficaram pedindo penalti de Senderos no lance, mas o árbitro apenas mandou seguir. E no ultimo lance do jogo, Cheryschev recebeu segundo cartão amarelo por simulação e foi expulso.