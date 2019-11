Em confronto direto pela ponta da tabela, Twente vence Vitesse e se aproxima do líder Ajax

Na tarde/noite deste sábado (15), às 18h45 (Holanda) e 15h45 (Brasil), O FC Twente recebeu o Vitesse no estádio Grolsch Veste, numa partida que valia muito mais do que apenas três pontos. Um confronto direto entre o então 2º e 3º colocado. O Twente precisava vencer este jogo, pois havia perdido a chance de encostar ainda mais na liderança após o empate em 1 a 1 contra o Groningen; já o Vitesse também vinha de um empate, um 0 a 0 jogando em casa contra o ADO Den Haag.

Twente começa mandando na partida

O jogo começou com o FC Twente em cima do Vitesse, marcando no campo adversário e forçando erros defensivos do time visitante. Aos 5 minutos o Twente teve a primeira chance, depois de cobrança de falta, Castaignos desviou e a bola passou perto do ângulo do gol. Os Tukkers pressionaram com certa intensidade até os 15 minutos, quando criaram mais duas boas chances, aos 12' após falha da zaga, Castaignos tabelou com Tadic e bateu para Velthuizen fazer grande defesa, um minuto mais tarde foi a vez do sérvio Tadic assustar, numa jogada "ao estilo Robben", cortando para o meio e batendo em gol, a bola passou perto da trave direita.

Após os 15 minutos iniciais de pressão, o jogo caiu um pouco de ritmo, mas o Twente seguiu melhor, pois o Vitesse não se encontrava no ataque. Os Tukkers seguiram levando perigo, aos 28 minutos, Promes recebeu na área e bateu cruzado, para mais uma grande defesa do goleiro Velthuizen. Os Tukkers tinha a iniciativa da partida e tiveram a grande chance de abrir o placar aos 35 minutos, após Tadic tabelar com Castaignos, o sérvio ficou de frente para o gol e bateu em cima do goleiro do Vitesse.

O Vitesse chegou apenas uma vez durante todo o primeiro tempo, foi num chute de longa distância de Vejinovic aos 36 minutos, que assustou Marsman. O Twente ainda seguiu tentando e quase marcou aos 41' com Ebecílio num chute travado pela zaga, mas o primeiro tempo ficou mesmo no 0 a 0, mesmo com a pressão dos Tukkers e com os muitos erros defensivos do Vitesse, que quase comprometeram a primeira parte do time Arnhem.

Vitesse começa melhor, mas quem marca é o Twente

No segundo tempo, o Vitesse voltou diferente do intervalo, aquele time que pouco havia assustado na etapa, agora marcava no campo de ataque e forçava os erros de passe do Twente. O time de Arnhem quase marcou aos 48' num chute de longa distância de Van Aanholt, que passou por cima do gol de Marsman, após um erro na saída de bola. Porém o Vitesse tomaria um banho de água fria aos 55 minutos, numa falha de marcação de Van der Heijden e Kashia, a bola sobrou para Luc Castaignos tocar na saída do goleiro e fazer 1 a 0 para o Twente.

A situação que já não era boa para o Vitesse com o gol sofrido, ficou ainda pior aos 60 minutos, com a expulsão de Van Aanholt, que deu uma entrada violenta por trás em Tadic. Mas mesmo com menos um em campo, o Vitesse não se acovardou e ainda tentou ir ao ataque, aos 63 minutos teve um pênalti claríssimo a seu favor não marcado pela arbitragem.

Com um homem a mais em campo, ficou mais fácil para o Twente. Os Tukkers faziam muitas jogadas pelas laterais e quase sempre todas levavam muito perigo. Aos 75' em jogada individual, Promes pela esquerda, ele limpou dois adversários, mas finalizou mal, era uma das grandes chances para o 2 a 0. Pelo lado direito, Tadic estava a fazer o que queria e quase marcou aos 77 minutos em outra jogada individual. Estava claro de que era apenas questão de tempo para o gol do Twente sair, um minuto mais tarde, Castaignos passou para Dusan Tadic, que deu um lindo toque de cobertura sobre o goleiro e marcou o segundo gol dos Tukkers.

Com a vantagem no placar, o Twente diminuiu o ritmo do jogo e ficou apenas fazendo o tempo passar, pois o Vitesse já não tinha mais forças para tirar uma vantagem de dois gols em tão pouco tempo e com um homem a menos. Mesmo assim os Tukkers ainda quase marcaram o terceiro, já nos acréscimos, aos 90'+2' Promes cruzou e Borven cabecou mal, mas ainda assim assustando o goleiro, que fez a defesa.

A vitória levou o FC Twente a segunda posição na tabela, com 47 pontos, apenas à um ponto do líder Ajax. Já o Vitesse caiu para a quarta posição com 43 pontos, mesma pontuação do 3º colocado, Feyenoord.

Veja os gols