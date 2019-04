Giroud se desculpa no Twitter por traição a esposa

Além da vitória gunner diante do Liverpool nesse domingo (16), outro fato chamou a atenção no norte de Londres. O atacante francês Olivier Giroud admitiu via Twitter que as acusações do jornal "The Sun" são verdadeiras e que o jogador traiu sua esposa com a modelo americana Celia Kay, no dia 2 de fevereiro, quando a equipe estava concentrada para enfrentar o Crystal Palace.

Segundo o jornal, Giroud teria se encontrado com Celia aproximadamente as 3 da manhã, fato que foi confirmado pela modelo, que salientou que não teve relações sexuais com o francês. O atacante negou a relação extraconjugal, mas a divulgação de uma foto publicada pelo mesmo jornal nesse domingo foi o estopim para o caso voltar a tona.

Publicação no The Sun que confirma a traição de Giroud segundo o jornal (FOTO: Repordução/Record)

"Peço desculpas a minha mulher, família e amigos e também ao meu treinador, colegas de equipe e a toda torcida do Arsenal", disse o jogador na rede social. Em outro tweet, o jogador afirmou que agora só lhe interessa lutar pelo perdão de sua família e o de seu clube.

O Arsenal ainda não divulgou uma nota sobre o caso, mas acredita-se que o jogador será multado devido a violação ao código de conduta da equipe. Giroud volta a campo na quarta-feira, quando os gunners enfretam o Bayern pelas oitavas da Champions League.