Sem Agüero e com retorno de Fernandinho, Manchester City recebe o Barcelona

Na tarde desta terça-feira (18), o Manchester City recebe o Barcelona, duelo válido pelo primeiro jogo das oitavas-de-final da Uefa Champions League 2013/2014. Ainda sem o retorno do artilheiro Sergio Agüero, os donos da casa contam com a volta do brasileiro Fernandinho, recuperado de lesão. Pelo lado dos catalães, a grande novidade na escalação poderá ser Neymar, que retornou no final de semana, mas nesta segundo, o atacante brasileiro não treinou entre os titulares.

Mesmo sem Agüero, City quer assustar também no cenário europeu

A afirmação dentro da Inglaterra os citizens já conquistaram após venceram a Premier League e a FA Cup, mas o time precisa de mais, muito mais, na Champions. Nas duas últimas temporadas, nem sequer da fase de grupos avançaram, o que aconteceu nessa temporada, e, que obviamente não é suficiente pelo investimo e preço do elenco. O desafio é grande, passar pelo Barcelona, que chegou nas semis nas últimas seis edições. Para o jogo de amanhã, Pellegrini deve escalar três volantes e apenas Negredo no ataque, dando mais liberdade ao marfinense Yaya Touré. O volante passou três temporadas com a camisa do Barcelona e marcou apenas quatro gols, somente nessa temporada, já possui mais de quinze.

Agüero entrou em campo 25 vezes na temporada e marcou 26 gols, mas em sua melhor temporada, o atacante argentino sofre novamente com as lesões, e, ficará de fora do primeiro duelo contra o Barcelona. Na Champions League foram cinco jogos e seis gols. No último jogo, válido pela FA Cup, Agüero foi substituído por Jovetic, que teve grande atuação e marcou um dos gols na vitória sobre o Chelsea. Vale lembrar que, no dia dez de dezembro, o Manchester City venceu o Bayern de Munique fora de casa sem a participação do atacante argentino.

O jogador chave

Marfinense Yaya Touré é dos grandes destaques do time nos últimos anos (Foto: Reprodução/Guardian)

Yaya Touré, ex-atleta do Barcelona, é um dos destaques do Manchester City na temporada, o marfinense já marcou 15 gols e se tornou um especialista nas bolas paradas. Questionado sobre sua decisão de deixar o Barcelona na época em que o time era soberano, Yaya disse que não se arrepende. "Aqui conquistei alguns títulos com a equipe e muitos prêmios individuais, a minha decisão foi absolutamente correta". Ele também comentou sobre o duelo contra o ex-time: "Teremos que estar concentrados e jogar em alto nível, se queremos ser o melhor time do mundo, precisamos derrotá-los".

Blaugranas tentam retornar ao topo

O Barcelona caiu na semifinal nas últimas edições, e no ano passado foi goleado pelo Bayern de Munique. Agora, com Tata Martino, a equipe busca reconquistar a europa, como fez em duas oportunidades recentemente. Os visitantes contam com a ótima fase de Lionel Messi, que retornou de lesão em alto nível. Neymar, recuperado de lesão, pode ser um diferencial para o catalães, mesmo que entrando no decorrer da partida. A boa fase dos outros atacantes também assustam, Pedro e Alexis Sanchez já marcaram 17 gols cada um na temporada, e ficam atrás apenas de Lionel Messi na artilharia da equipe.

Xavi, um dos destaques do Barcelona e da Espanha nas últimas temporadas não vive seu melhor momento, muito por conta dos problemas físicos. Principal nome do estilo de jogo 'tiki-taka', o meio-campo teve muito destaque controlando o jogo e achando os espaços, com lançamentos precisos aos atacantes. O Barcelona mudou seu jeito de jogar, não domina completamente a posse de bola e sai pro jogo com mais velocidade, o que pode explicar a menor participação de Xavi. Obviamente ele continua com muita qualidade na saída de bola e nos passes, mas se os catalães querem vencer essa eliminatória contra o Manchester City, precisarão de grandes atuações de seu maestro.

O jogador chave

Messi, recuperado das lesões, é a esperança do Barça pra avançar (Foto: Telegraph)

Na última edição da Uefa Champions League, Lionel Messi assistiu do banco de reservas o Barcelona ser eliminado pelo Bayern de Munique. O ex-melhor do mundo sofreu com lesões, mas voltou em 2014 em grande fase, são onze jogos até aqui, com dez gols e sete assistências, envolvido em 1.77 gols por jogo, melhor marca da carreira do jogador. Na temporada, são 24 gols, e na Champions, seis, ele que já foi artilheiro de quatro edições seguidas. Lionel Messi não deu entrevista antes do jogo, mas o companheiro de equipe Piqué respondeu perguntar sobre o argentino: "Leo segue sendo o melhor, é a nossa principal arma e eu tenho certeza que amanhã fará uma grande exibição, como sempre".

Manchester City e Barcelona entram em campo às 16h45 (horário de Brasília) desta terça-feira (18).