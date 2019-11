Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain, Uefa Champions Leagu

Muito obrigado por acompanhar o lance a lance de Bayer Leverkusen 0x4 Paris Saint-Germain aqui na VAVEL Brasil. Logo mais a crônica da partida. Continuem acessando o nosso site e fique por dentro de tudo que acontece não só na Uefa Champions League mas também nos demais campeonatos. Tenham todos uma boa noite.

O jogo de volta acontecerá no dia 12 de março, no Parque dos Príncipes, casa do PSG. O time francês pode até perder por até três gols de diferença que garante a passagem para as quartas-de-final da Uefa Champions League.

O PSG foi absoluto dentro de campo e neutralizou o Bayer Leverkusen, impedindo eles de criarem as jogadas. Além disso, a expulsão de Spahic logo no início da segunda etapa foi crucial para que o bom futebol apresentado pelo time francês se concretizasse em uma goleada, um massacre.

No outro jogo de hoje, também válido pela Uefa Champions League, o Barcelona venceu o Manchester City fora de casa por 2 a 0, gols de Messi e Daniel Alves.

FIM DE PAPO NA BAYARENA! PSG vence o Bayer Leverkusen fora de casa pelo placar de 4 a 0 e praticamente garante a sua vaga nas quartas-de-final da Uefa Champions League. Enquanto isso os aspirinas novamente decepcionam jogando em casa.

Maxwell fez boa jogada e cruzou, Lucas dominou na área e apenas rolou para Cabaye, contratado em janeiro pelo PSG, deixar o seu.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PARIS SAINT-GERMAIN! Cabaye anota o quarto gol do time francês.

Torcedores do Bayer Leverkusen começam a deixar o estádio.

83' LENO! Ibrahimovic cruza e Pastore, livre de marcação, finaliza, obrigando o goleiro alemão a fazer uma grande defesa.

80' Jogo em ritmo de treino para o Paris Saint-Germain. Parece que só tem apenas um time em campo. Enquanto isso a torcida do Bayer Leverkusen continua calada na BayArena.

O Bayer Leverkusen até esboçou um leve perigo com Kießling mas o atacante cabeceou nas mãos do goleiro Sirigu.

78' Time francês toca a bola, colocando o Leverkusen na 'roda'.

75' PSG MEXE NOVAMENTE! Sai: Lavezzi, entra: Pastore.

67' ALTERAÇÃO NO PSG! Sai: Matuidi, entra: Cabaye.

62' MEXE O LEVERKUSEN! Entra: Wollscheid, Sai: Sam.

58' CARTÃO VERMELHO para Spahic. O bósnio recebe o segundo amarelo e é expulso. Castro, por reclamação, também é amarelado.

46' CARTÃO AMARELO para Guardado.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Hyypia colocou Brandt e Reinartz no lugar de Son e Rolfes.

INTERVALO! Bayer Leverkusen 0-3 PSG. Passeio dos franceses na Alemanha!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG ! DE NOVO ELE! Ibrahimovic faz mais um para os franceses. 3 a 0.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! Ibrahimovic converte a cobrança e amplia o placar. 2 a 0.

PÊNALTI PARA O PSG! CARTÃO AMARELO para Spahic.

26' Jogo de muito toque de bola e pouca movimentação até aqui.

21' Ibrahimovic tenta chegar ao ataque mas Spahic trava.

PSG toca a bola no seu campo de defesa enquanto o Leverkusen apenas cerca.

15' CARTÃO AMARELO para Hilbert, por falta em Ibrahimovic.

O atual presidente do Leverkusen Michael Schade, o ex-presidente Wolfgang Holzhäuser e o diretor esportivo Rudi Voller se fazem presentes nas tribunas da BayArena.

11' Lavezzi e Spahic se chocam e o jogo está paralisado para atendimento.

8' O sueco cobra e a bola atinge a barreira.

7' Falta perigosa a favor do PSG. Ibrahimovic na cobrança.

5' Leverkusen toca a bola no campo de defesa.

3' CARTÃO AMARELO para Matuidi.

2' Verratti lança Matuidi que chuta no canto do goleiro Leno, abrindo o placar na BayArena.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!

1' Rolfes faz falta em Matuidi e o árbitro marca falta.

COMEÇOU!

TIMES JÁ EM CAMPO! VAI ROLAR A BOLA NA BAYARENA!

Faltam dez minutos para o início da partida e a torcida do Bayer Leverkusen já se faz presenta em grande número na BayArena.

Ambos os times fazem agora o último aquecimento antes da entrada em definitivo para o campo.

CURIOSIDADES: Contra times franceses, o Bayer Leverkusen realizou seis jogos. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. Já o PSG também enfrentou clubes alemães em seis oportunidades, dois triunfos, um empate e três derrotas.

Na tática, Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain jogarão com três volantes e três homens à frente no ataque. Do lado alemão, Castro deve jogar mais adiantado, fazendo a função de armador, enquanto do lado francês, Verratti deve ser o jogador do último passe.

BayArena já está pronta para receber Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, jogo de ida das oitavas-de-final da Uefa Champions League. Falta uma hora pra bola rolar!

Um fato curioso sobre a partida é que nenhum dos times terá um centroavante de ofício entre os reservas. Derdiyok do Bayer Leverkusen e Cavani, do PSG, estão entregues ao departamento médico.

Reservas do Paris Saint-Germain: Douchez, Marquinhos, Digne, Rabiot, Cabaye, Menez, Pastore.

Reservas do Bayer Leverkusen: Yelldell, Reinartz, Wollscheid, Boenisch, Öztunali, Hegeler, Brandt.

.Andrés Guardado, contratado pelo Leverkusen junto ao Valencia por empréstimo, está entre os titulares para o jogo de hoje.

BAYER 04 LEVERKUSEN TAMBÉM DEFINIDO! Leno; Hilbert, Spahic, Toprak, Guardado; Rolfes, Bender, Castro; Sam, Son, Kießling.

PARIS SAINT-GERMAIN ESCALADO! Sirigu; Van der Wiel, Thiago Silva, Alex, Maxwell; Thiago Motta, Matuidi, Verratti, Lavezzi, Ibrahimović, Lucas.

CURIOSIDADES: O Bayer Leverkusen duelou com times franceses na fase de mata-mata da Uefa Champions League três vezes na história, se classificando em todos confrontos. Porém, os aspirinas perderam seus últimos cinco jogos de mata-mata na competição continental, marcando apenas cinco gols e sofrendo 18.

O árbitro da partida será Viktor Kassai, de 38 anos. O húngaro é árbitro internacional da FIFA desde 2003. Kassai já apitou jogos como a final da Uefa Champions League 2010-11, onde na ocasião o Barcelona venceu o Manchester United em Wembley pelo placar de 3 a 1. Além disso, Kassai participou da Copa do Mundo de 2010 e apitou a semi-final entre Alemanha x Espanha, onde a Furia Roja venceu por 1 a 0.

Para evitar possíveis confrontos entre torcedores de Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, o policiamento foi reforçado nas vias que dão acesso a BayArena.

Torcedores do Paris Saint-Germain marcam presença em Leverkusen afim de apoiar o seu clube durante a partida.

Praça da câmara municipal de Leverkusen com as bandeiras dos clubes e da Uefa Champions League. Realmente, o jogo é de muita importância para toda a cidade.

PRÉ-JOGO: Na BayArena, Leverkusen e PSG iniciam batalha por vaga nas quartas da Uefa Champions League

A BayArena passou por uma ampla reforma em 2009, aumentando a sua capacidade para mais de 30 mil lugares. Este será o palco da partida entre Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain e você poderá acompanhar aqui na VAVEL Brasil!

Um pebolim com os escudos de Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain foi criado com a intenção de simular a partida. Isso mostra o quanto os adeptos ao time alemão estão ansiosos para o espetáculo de hoje.

Elenco do Paris Saint-Germain fazendo o reconhecimento do gramado da BayArena. Laurent Blanc, treinador do PSG, rasgou elogios ao estádio do Bayer Leverkusen.

CURIOSIDADES: Enquanto isso, o máximo que o Paris Saint-Germain já alcançou na Uefa Champions League foi uma semi-final, na temporada 94-95, onde naquela ocasião foi derrotado pelo Milan nos dois jogos, dando assim adeus a chance de conquistar o título continental.

CURIOSIDADES: O Bayer Leverkusen já disputou uma final da Uefa Champions League na temporada 2001-02, onde na ocasião foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 1. Relembre!

CURIOSIDADES: Será o primeiro confronto entre Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain na história.

CURIOSIDADES: Hyypiä e Blanc já se enfrentaram quando jogadores em duas oportunidades. Na primeira, em 1998, em um amistoso realizado em Helsinque, Finlândia, a França de Blanc bateu a seleção local, de Hyypia, pelo placar de 1 a 0. Quatro anos depois, Blanc e Hyypia voltariam a se enfrentar, desta vez pela Premier League, onde o finlandês defendia o Liverpool e Blanc, o Manchester United. Resultado: vitória dos Reds em Old Trafford pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Danny Murphy.

FIQUE DE OLHO: Son e Sam, atacantes do Bayer Leverkusen: Vivendo os melhores momentos das suas carreiras, a dupla SamSon é responsável pela maioria dos gols do Bayer Leverkusen na atual temporada. Apesar de ambos não estarem se destacando na Uefa Champions League, Son e Sam podem usar da velocidade e bons passes para penetrar na defesa do PSG.

FIQUE DE OLHO: Zlatan Ibrahimovic, atacante do PSG: Autor de oito gols na fase de grupos da atual Uefa Champions League, o sueco é o principal jogador da equipe francesa. Dono de um chute forte com a perna direita, Zlatan é o atacante que coloca medo em qualquer defesa adversária.

Do outro lado, Blanc não contará com o atacante Cavani, que está no departamento médico desde o último dia 31, quando sofreu uma lesão na coxa diante do Bordeaux, em partida válida pela Ligue 1. Camara e Jallet são dúvida.

Para a partida, Hyypiä não terá Emre Can, suspenso, e Kruse, que só deve voltar aos gramados no final da temporada. Derdiyok e Reinartz devem ser outros desfalques.

"O Leverkusen manterá o foco em Ibrahimovic mas outros jogadores da nossa equipe também podem fazer a diferença. Eles aguardaram ansiosos para esta partida e nós também. Teremos uma ótima atmosfera e um gramado excelente, sabemos o quão importante é esse desafio" finalizou Blanc.

Já Laurent Blanc, técnico do Paris Saint-Germain, pediu atenção da sua equipe em relação as armas que o Bayer Leverkusen deve utilizar para penetrar na sua defesa: "Assim como muitas equipes alemãs, o Leverkusen é um time muito forte fisicamente. Temos que estar atentos a cada cobrança de falta ou escanteio, pois eles podem ser perigosos em lances de bola parada. Além disso, é um time forte nos contra-ataques. Tentaremos nos apropriar do jogo mantendo a posse da bola e com a torcida a favor deles, nós sentiremos a pressão - assim como acontece em qualquer partida. Esperamos sair de campo com a vitória".

"Se jogarmos amanhã como fizemos diante do Schalke, no sábado passado, podemos causar problemas ao Paris. Se eles nos menosprezarem com base nos nossos últimos resultados, será bom pra nós, mas não devemos apenas focar nisso. Temos que nos concentrar na nossa própria forma de jogar e o apoio dos nossos torcedores será fundamental" concluiu Hyypiä.

Complementando, Hyypiä destacou a importância de anular Ibrahimovic, principal jogador do PSG: "Zlatan é um excelente jogador - talvez um dos melhores na atualidade. Tem uma incrível facilidade para marcar gols. Uma defesa pode estar bem postada durante o jogo mas ainda assim ele pode ser perigoso se dermos algum espaço sequer. No entanto, estamos preparados para o jogo".

Sami Hyypiä, ex-zagueiro e atual treinador do Bayer Leverkusen, elogiou o Paris Saint-Germain e espera que a sua equipe dê tudo de si para sair de campo com o resultado positivo: "Recentemente, o Paris investiu muito dinheiro em contratações e construiu uma forte equipe. Eles tem um ou dois excelentes jogadores em cada posição mas não devemos nos concentrar apenas nos destaques da equipe adversária, e sim nela como um todo. O Paris possui bastante qualidade individual e teremos de estar no nosso melhor nível se quisermos sair com a vitória. Precisamos dar 100 por cento em todos os aspectos".

Totalizando, o PSG conquistou 13 pontos e avançou em primeiro no grupo C da Uefa Champions League. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota com 16 gols marcados e cinco sofridos. Já o Bayer Leverkusen passou em 2º no grupo A com 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Nove gols marcados, dez sofridos.

Diferente do Bayer Leverkusen, o Paris Saint-Germain não encontrou dificuldades para chegar às oitavas-de-final da Uefa Champions League. Favorito no grupo C - que tinha Benfica, Anderlecht e Olympiakos, o PSG avançou em primeiro com 13 pontos, aplicando sonoras goleadas. Uma delas foi contra o Anderlecht, fora de casa, em que o time francês venceu por 5 a 0 com quatro gols de Zlatan Ibrahimovic. Confira:

Na última rodada do grupo A - contando um tropeço do Shakhtar Donetsk frente ao Manchester United para avançar, o Bayer Leverkusen garantiu a classificação em 2º no grupo derrotando a Real Sociedad fora de casa. Confira o gol de Ömer Toprak que deu aos aspirinas a chance de disputar as oitavas-de-final da Uefa Champions League:

No jogo de estreia do Bayer Leverkusen na competição, os aspirinas foram derrotados pelo Manchester United em Old Trafford pelo placar de 4 a 2, confira os gols:

O Bayer Leverkusen passou por muito sufoco para avançar às oitavas-de-final da Uefa Champions League. O time alemão esteve no grupo A - considerado um dos grupos da morte, junto com Manchester United, Real Sociedad e Shakhtar Donetsk.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain, em partida válida pelas oitavas-de-final da Uefa Champions League. Acompanhe conosco!