Manchester City x Barcelona, Uefa Champions Leagu

Muito obrigado por acompanhar o lance a lance de Manchester City 0-2 Barcelonaaqui na VAVEL Brasil. Logo mais a crônica da partida. Continuem acessando o nosso site e fique por dentro de tudo que acontece não só na Uefa Champions League mas também nos demais campeonatos. Tenham todos uma boa noite.

Foi um jogo muito equilibrado, principalmente no meio campo, mas o Barcelona soube aproveitar as chances que teve principalmente com Messi e após a entrada de Neymar.

O gol marcado por Daniel Alves, 0-2:

O gol marcado por Lionel Messi de pênalti, 0-1:

O jogo de volta, será no dia 12 de Março.

Com a vitória o Barcelona recebe o Manchester City no Camp Nou podendo perder por até 1 gol de diferença. Enquanto o time inglês terá que vencer por 3 gols de diferença para garantir a classificação.

FINAL DE JOGO NO ETIHAD STADIUM; MANCHESTER CITY 0-2 BARCELONA.

91' Neymar toca para Messi na entrada da área, mas o argentino chutou fraco e ficou fácil para Hart.

90' Manchester City 0-2 Barcelona.

90' GOOOOOOOOLAÇO DO BARCELONA!! Neymar toca para Daniel Alves que invade a área e bate cruzado entre as pernas de Hart.

87' Manchester City pressionando o Barcelona, que está todo recuado.

85' Alteração no Barcelona; entra Sergi Roberto no lugar de Cesc Fàbregas.

84' Messi toca para Neymar, o brasileiro invade a área mas é desarmado, na jogada o impedimento já havia sido marcado.

83' VAAAAALDÉS! Silva cruzou para Dzeko, o atacante ganhou de Piqué e finalizou obrigando o goleiro a fazer bela defesa, mas já era marcado impedimento na jogada.

81' GOL ANULADO! Messi lança Fàbregas, o meia toca para Piqué que só empurra pro gol, mas foi marcado impedimento na jogada.

79' O que é isso? Lescott recua para Hart, mas o zagueiro encheu o pé e a bola saiu para escanteio.

76' VALDÉS! O goleiro espanhol fez linda defesa na finalização de David Silva.

75' CARTÃO AMARELO PARA MASCHERANO.

75' Alteração no Manchester City; entra Dzeko no lugar de Negredo.

73' Alteração no Barcelona; entra o brasileiro Neymar no lugar de Alexis Sánchez.

Jogadores do Barcelona comemorando o gol de Lionel Messi!

70' Busquets fez falta dura em David Silva que armava o contra-ataque.

69' QUASE MANCHESTER CITY! Clichy arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu pro gol, Valdés bem posicionado conseguiu defender com segurança.

67' QUASE BARCELONA! Novamente Daniel Alves, mas dessa vez o lateral invadiu a área e finalizou, a bola passou rente a trave de Hart. Quase o Barça amplia.

66' QUASE BARCELONA! Daniel Alves rolou para Xavi, o meia bateu forte da entrada da área mas a bola passou por cima do gol.

62' Boa chegada do City, Nasri tabela com Negredo que devolve para o francês que estava livre na entrada da área, mas a finalização parou na zaga.

61' Xavi cobra direto pro gol, mas Hart de soco afasta a bola.

60' O jogo segue muito faltoso, desta vez de Zabaleta em Piqué.

OBSERVAÇÃO: No lance da expulsão de Demichelis, o zagueiro fez falta em Lionel Messi que estava em chances claras de marcar.

56' Dupla alteração no Manchester City; Lescott e Nasri entram nos lugares de Kolarov e Jesus Navas.

55' Barcelona pressiona o City que está recuado na área.

55' Manchester City 0-1 Barcelona.

54' GOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Na cobrança Messi esperou Hart cair e bateu no meio do gol.

52' PÊNALTI PARA O BARCELONA E DEMICHELIS ESTÁ EXPULSO!

49' Barcelona chega ao ataque mas não consegue entrar na defesa do City que está bem postada.

47' O City volta com a mesma postura e continua pressionando o Barcelona.

45' Bola rolando para a segunda etapa, os times são os mesmos.

Equipes retornando para o gramado, o jogo já vai recomeçar.

Foi um primeiro tempo bem movimentado, mas com muitas faltas, 24 no total; 10 cometidas pelo Manchester City e 14 pelo Barcelona.

Mosáico feito pela torcida do Manchester City no inicio do jogo [via @futmais].

O Barcelona começou melhor, pressionando a defesa, mas o City conseguiu entrar no jogo principalmente com os cruzamentos de Navas para Negredo.

45' Final do primeiro tempo, segue; Manchester City 0x0 Barcelona.

40' City explorando as bolas altas na área.

36' CARTÃO AMARELO PARA KOLAROV.

33' Messi tenta jogada individual mas é parado por falta de Kompany.

31' HART! Xavi bate forte de fora da área e obriga o goleiro inglês a fazer bela defesa.

28' Jogo começa a ficar acirrado, muitas faltas devido as fortes marcações de ambas equipes.

27' CARTÃO AMARELO PARA NEGREDO.

26' VALDÉS! Negredo de fora da área bateu forte, mas o goleiro bem posicionado defendeu com segurança.

24' QUASE MANCHESTER CITY! Em cobrança de falta de David Silva, Valdés saiu mal e na tentativa de Kompany, o zagueiro cometeu falta no goleiro espanhol.

22' CARTÃO AMARELO PARA DANIEL ALVES.

18' QUASE MANCHESTER CITY! Negredo recebe de David Silva no ataque, avança e após driblar Valdés finaliza, a bola incrivelmente passa em frente ao gol e não entra.

16' Jesus Navas cruzou pela esquerda, mas Negredo ao tentar cabecear cometeu falta em Valdés.

15' Kolarov fez um lançamento para Negredo, mas bem marcado por Mascherano, não conseguiu dominar.

13' No momeento a posse de bola é de incríveis 73% para o Barcelona e apenas 27% para o Manchester City.

11' Só dá Barcelona! Na entrada dá área, Cesc Fàbregas fez tabela com Messi mas na devolução do argentino, Demichelis se antecipou e afastou o perigo.

9' O Barcelona domina o toque de bola no meio, a equipe do City só assiste.

7' Cesc Fàbregas tentou entrar na área do City sozinho, mas acabou desarmado.

5' Em jogada pela esquerda, Iniesta driblou Zabaleta que parou a jogada fazendo falta no meia espanhol.

4' Em resposta, o City armou contra-ataque mas a zaga do Barcelona conseguiu afastar o perigo.

3' Primeiro ataque do Barcelona, Messi recebe na direita mas e desarmado pela zaga que coloca para escanteio.

1' Manchester City começa pressionando na marcação, enquando o Barcelona toca a bola no campo de defesa.

0' Bola rolando no Etihad Stadium para; Manchester City e Barcelona.

Os jogadores enfileirados, enquanto o Hino da UEFA Champions League é tocado.

Equipes entrando no gramado, o jogo já vai começar.

Jogadores no aquecimento!

O lateral esquerdo Jordi Alba, fará sua primeira partida nesta edição da Champions League, por estar lesionado, não participou da fase de grupos.

Jogadores de Manchester City e Barcelona fazem o aquecimento no gramado. Faltam 30 minutos para o inicio da partida.

Pelo City, o destaque é Fernandinho que era dúvida para o jogo, mas foi confirmado na escalação titular ao lado de Yayá Touré.

Na partida de hoje, Xavi Hernández se igualará a Raúl González com 144 partidas disputadas pela Champions League.

BANCO DO BARCELONA: Bartra, Adriano, Song, Sergio Roberto, Pedro e Neymar.

BANCO DO MANCHESTER CITY: Pantilimon; Lescott, Richards, Garcia, Nasri, Jovetic e Dzeko.

BARCELONA TAMBÉM ESCALADO: Valdés; Daniel Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Xavi, Cesc Fàbregas; Iniesta, Alexis Sánchez e Lionel Messi.

MANCHESTER CITY ESCALADO: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy; Fernandinho, Yayá Touré; Navas, David Silva, Kolarov; Negredo.

O outro amistoso foi na disputa do Troféu Joan Gamper em 2009, torneio que é disputado pelo Barcelona contra uma equipe convidada. Neste jogo o City também venceu o Barcelona, pelo placar de 1 a 0:

Na temporada 2003/2004, fizeram um amistoso de inauguração do estádio City of Manchester, que depois mudaria o nome para Etihad Stadium. Neste jogo o City venceu por 2 a 1:

Os dois último amistosos entre Barcelona e Manchester City, acabaram com vitória inglesa.

Uma curiosidade sobre os jogadores de Manchester City e Barcelona: cinco jogadores do City e seis do Barcelona já foram companheiros em outras equipes; Pelo Arsenal: Gael Clichy e Nasri (City) e Song e Cesc Fàbregas (Barça). Pelo Sevilla: Negredo e Jesus Navas(City) e Daniel Alves e Adriano(Barça). Pelo Valencia: David Silva (City) e Jordi Alba(Barça), e pelo Celta de Vigo: David Silva (City) e José Pinto(Barça).

Em entrevista coletiva, Manuel Pellegrini, treinador do City, comentou sobre o retorno do volante brasileiro Fernandinho ao time: "O Fernandinho está bem, treinou normalmente com a equipe e tem chances de jogar".

Tata Martino faltou ainda sobre a ausência do atacante argentino Agüero: "Lamento muito Kun estar lesionado é um grande jogador e é sempre bom ver alguém do nível dele em campo".

Tata Martino, treinador do Barcelona, comentou sobre suas expectativas para o jogo: "Diante do City temos que ter a posse de bola para que possamos buscar o gol. O City tem um estilo de jogo parecido com o nosso, talvez mais objetivos. Sem duvidas é uma das melhores equipes do mundo atualmente".

Piqué também falou sobre o jogo: "O City tem grandes jogadores.. Negredo, Yaya, Navas, Nasri... Jogadores que podem resolver a qualquer momento. Mas devemos ficar muito atentos nas jogadas de bola parada, sabemos que temos sofrido gols assim e contra o City não podemos nos descuidar."

Piqué, zagueiro do Barcelona, comentou sobre sua passagem pelo futebol inglês: "Eu era muito jovem quando vim para o Manchester United, mas os 3 anos que vivi aqui, foram magnificos Depois do Barça, considero o United como meu segundo time, pois o tempo que passei aqui fui sempre muito bem tratado".

Outro jogador do Barcelona que também atuou na Terra da Rainha, foi Piqué. O zagueiro espanhol saiu cedo ainda da base do clube para defender o Manchester United, grande rival do Manchester City. No clube conquistou 4 titulos, destaques para 1 Premier League e 1 Champions League, antes de seu retorno para o Barcelona.

Destaque especial para Cesc Fàbregas: o meia que já atuou no Campeonato Inglês, quando defendeu as cores do Arsenal, mesmo não sendo titular absoluto, tem ótimos números. Na atual temporada, já marcou 13 gols e deu 15 assistências com a camisa do Barcelona.

O brasileiro Neymar, que já soma 12 gols e 12 assistências em sua temporada de estreia com a camisa do Barcelona, retornou de lesão e marcou um lindo gol no jogo do último final de semana, na goleada sobre o Rayo Vallecano. Confira:

Lionel Messi, grande estrela do time catalão, é o único que ultrapassou a marca de 20 gols na temporada (atualmente com 24) mesmo tendo ficado de fora de alguns jogos por lesão. Na ausência do argentino, quem brilhou foi a dupla formada por Pedro e Alexis Sánchez, ambos com 17 gols.

No Manchester City, 13 jogadores já tiveram a oportunidade de marcar na temporada, enquanto no Barcelona 15 jogadores balançaram as redes dos adversários.

Um dos destaques da partida é Yaya Touré. O volande marfinense, antes de brilhar no City, foi jogador do Barcelona, onde ficou de junho de 2007 à junho de 2010, quando deixou o time blaugrana para assinar por cinco temporadas com os Citizens.

Apesar do grande desfalque, marcar gols não será o problema, já que Álvaro Negredo contratado para a atual temporada tem correspondido e balançou as redes 22 vezes, enquanto o bósnio Edin Dzeko tem 17 gols na temporada. Alem de Yaya Touré, que já soma 15 gols marcados.

Sem seu artilheiro, o técnico do Manchester City, Manuel Pellegrini, aposta no fator casa e na boa fase vivida por Yaya Touré e Negredo, que juntos, somam 37 gols na temporada. Enquanto isso, o Barcelona chega para o jogo sem desfalques e com Messi tendo voltado a brilhar.

Por conta de uma lesão muscular Kun Agüero será o grande desfalque do jogo. Saiba mais sobre a ausência do argentino aqui.

Ambas equipes vivem um bom momento: enquanto o City chega para o jogo tendo vencido e eliminado o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa, o Barcelona chegou a final da Copa do Rei e goleou o Rayo Vallecano no último jogo pelo Campeonato Espanhol.

Manchester City e Barcelona chegam para o confronto com um poder ofensivo muito grande: nesta temporada, o clube inglês já balançou as redes adversárias 117 vezes, enquanto o clube espanhol 111 vezes.

Bem vindos a VAVEL Brasil, onde acompanharemos o tempo real da partida entre Manchester City e Barcelona, pela oitavas de final da UEFA Champions League (jogo de ida). Fique conosco!