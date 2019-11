Arsenal e Bayern reeditam duelo em busca de vaga nas quartas da Champions

Após se enfrentarem pelas oitavas de final da Uefa Champions League na última temporada, com vantagem para os alemães, Arsenal e Bayern de Munique voltam a se encontrar nesta quarta-feira (19), no Emirates Stadium, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da competição na temporada 2013/2014.

Brigando de forma efetiva pelo título da Premier League após alguns anos e vindo de recente classificação para as quartas-de-final da FA Cup, após vencer o rival Liverpool por 2 a 1, no último domingo (16), o Arsenal chega para o confronto com os alemães em busca de quebrar um pequeno e incômodo tabu: Nas últimas três temporadas, o clube londrino acabou caindo nesta fase da competição, sendo eliminado duas vezes para o Barcelona e uma para o Bayern, adversário desta quarta-feira.

Arsenal preparado para o desafio

Sobre a derrota na última temporada, o técnico Arsene Wenger disse em entrevista coletiva, nesta terça-feira, que os Gunners estão muito mais preparados para o confronto contra os bávaros neste ano " Nós tinhamos acabado de perder para o Blackburn na Copa da Inglaterra, que foi uma grande decepção para o grupo. Hoje, estamos muito mais fortes mentalmente para enfrentar o Bayern do que há um ano", afirmou o treinador francês.

Para a partida de amanhã, Wenger deve contar com a volta dos meias Jack Wilshere, Thomas Rosicky e Santi Cazorla e do atacante Olivier Giroud entre os titulares. Outro que deve ganhar uma oportunidade para iniciar o jogo é o jovem Oxlade-Chamberlain, destaque da equipe na vitória do último fim de semana. Mikel Arteta ( suspenso), Vermaelen, Diaby e Ramsey, machucados, seguem de fora do time.

Sendo assim, os Gunners devem entrar em campo com (4-2-3-1): Szczesny; Sagna, Mertesacker, Koscielny e Gibbs; Flamini, Wilshere; Rosicky, Ozil, Oxlade-Chamberlain; Giroud

Equipes se enfrentaram na última edição da Champions (Foto: Football top)

Retrospecto favorável ao Bayern

Invicto há exatos 46 jogos na Bundesliga e 16 pontos à frente do vice-líder Bayer Leverkusen na atual temporada da Liga Alemã, o Bayern de Munique chega á Londres tentando repetir o desempenho de suas duas últimas visitas a cidade, quando venceu o mesmo Arsenal, por 3x1, na partida de ida das oitavas-de-final da temporada 2012-13 e na vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund, no estádio Wembley, pela final da Uefa Champions League, que garantiu o 5º título dos bávaros no torneio.

Caracterizado por comandar times com grande posse de bola, o treinador do Bayern, Pep Guardiola, ressaltou as dificuldades de superar o Arsenal neste quesito jogando no Emirates, e colocou a equipe inglesa entre as melhores do mundo atualmente " É um jogo entre duas das melhores equipes do mundo na atual temporada. É muito difícil jogar aqui e dominar o Arsenal os 90 minutos, eles tem muita qualidade. Espero que nossos jogadores joguem com inteligência, pois o Arsenal vai lutar", afirmou o treinador, que também ressaltou a importância do capitão Philippe Lahm para o confronto em Londres " É impossível vir jogar um jogo desses sem Lahm. Ele é um dos nossos jogadores mais importantes".

Se recuperando de cirurgia nas nádegas, o francês Franck Ribéry ainda segue como desfalque do Bayern para a partida, assim como o jovem Xherdan Shaquiri, com um problema na coxa direita. Já Bastian Schweinsteiger deve começar o jogo no banco de reservas. Guardiola deve iniciar a partida com a seguinte formação ( 4-1-4-1): Neuer; Rafinha, Boateng, Dante, Alaba; Lahm; Robben, Muller, Thiago, Götze; Mandzukic.

O duelo entre ingleses e germânicos terá início às 16h45, horário de Brasília.