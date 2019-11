Milan x Atlético de Madrid, Uefa Champions Leagu

Veja como foi a vitória do Atlético de Madrid sobre o Milan clicando aqui!

FOTO: Diego Costa comemora o gol que deu a vitória para o Atlético de Madrid.

VÍDEO: Veja o gol do atacante Diego Costa.

''Estreia ruim do Milan na Champions League. Em má fase no Campeonato Italiano, sendo apenas a nona colocada, a equipe rossonera até tentou pressionar, mas a capacidade técnica do seu adversário foi maior. O artilheiro Diego Costa, mais uma vez, foi decisivo, marcando de cabeça, o gol da vitória do Atlético de Madrid.'' - Rodrigo Rodrigues, colunista da VAVEL Brasil.

48' FINAL DE JOGO!! Vitória importante do Atlético de Madrid, que sofreu no primeiro tempo, mas equilibrou o jogo no segundo tempo e saiu com a vitória em Milão.

47' CARTÃO AMARELO PARA ADRIÁN!

46' Na cobrança, Gabi manda na barreira.

45' Grande arrancada de Diego Costa, travado na entrada da área. Falta muito perigosa.

45' CARTÃO AMARELO PARA A.RAMI!

40' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN! SAI: Poli; ENTRA: Constant.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!! É DELE, DE DIEGO COSTA! Após cobrança de escanteio, Abate afasta mal e o atacante se posiciona bem e cabeceia para o fundo do gol!

37' Atlético de Madrid cresceu no jogo.

34' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Raúl García; ENTRA: Adrián.

33' Após jogada rápida pela direita, Raúl Garcia chuta prensado, mas manda longe do gol.

31' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN! SAI: Balotelli; ENTRA: Pazzini.

31' Balotelli, com muitas dores no ombro, será substituído.

29' Chute de Raúl Garcia que o goleiro Abbiati defende em dois tempos.

28' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO DE MADRID! SAI: Turan; ENTRA: C. Rodríguez.

26' Balotelli sente dores no ombro.

25' Agora é pressão de Milan. A torcida rossonera se empolga em San Siro.

23' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO COSTA! Por falta em Balotelli.

23' Balotelli sofre de Diego Costa. Falta frontal que leva mais perigo.

20' Após cobrança de escanteio, Essien subiu bem para cabecear, mas a bola sai sem perigo.

19' Na cobrança, a bola bate na defesa. Escanteio para o Milan.

18' Mais uma boa falta para o Milan. Balotelli perto da bola.

15' CARTÃO AMARELO PARA BONERA!

13' Kaká após bela jogada individual, chuta de fora. A bola passa longe da meta de Courtois. Jogo equilibrado em San Siro.

11' Taarabt chuta de fora da área, mas a bola bate na defesa e fica fácil para Courtois.

10' Raúl Garcia sente a perna após jogada com Emanuelson.

9' Milan consegue equilibrar a posse de bola e consegue jogar no campo do Atlético de Madrid.

5' VOLEIO! Após cruzamento de Gabi pela direita, Diego Costa tentou um voleio, mas a bola passou sem perigo para Abiatti.

5' Milan pouco fica com a bola nesse começo.

2' Assim como no primeiro tempo, o Atlético de Madrid começa a etapa complementar pressionando.

0' Recomeça o jogo.

Tudo pronto para o segundo tempo.

''Primeiro tempo movimentado. O Milan, que começou muito atrás, melhorou após os 20 minutos de jogo. Kaká, que apesar de ter chutado a bola no travessão, precisa aparecer mais para o jogo, chamar mais a responsabilidade. Já o Atlético de Madrid, aceitou demais a pressão imposta pelo Milan nos minutos finais da etapa inicial.'' - Rodrigo Rodrigues, colunista da VAVEL Brasil.

46' Final de primeiro tempo de Milan 0 x 0 Atlético de Madrid.

45' Teremos mais um minuto de acréscimo.

43' CARTÃO AMARELO PARA ABATE! É o primeiro da equipe rossonera.

42' UUUUUUUUUUUUH! Balotelli arrisca de longe e a bola passa perto de Courtois.

40' CARTÃO AMARELO PARA MIRANDA! Por falta em Balotelli.

36' Poli cai na área e pede pênalti, mas Proença nada marca.

34' QUAASE! Após cruzamento rasteiro pela direita, Abate faz um corte providencial, caso contrário, Diego Costa mandaria para o fundo das redes.

32' Balotelli está a com sangramento na boca e recebe assistência médica.

30' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Após passe de calcanhar de Balotelli na direita, Kaká, mais uma vez, arriscou de fora e a bola tirou tinta do travessão.

28' Apesar do belo chute no travessão, o brasileiro Kaká está sumido do jogo.

25' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN! SAI: De Sciglio; ENTRA: Abate.

24' Após cruzamento pela direita, Raúl Garcia cabeceia na mãos de Abbiati.

23' Após começo fraco, Milan melhora e pressiona o Atlético de Madrid.

20' CARTÃO AMARELO PARA INSÚA! Jogo fica quente em Milão.

17' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! De cabeça, Poli aproveita cruzamento de De Sciglio. Courtois ainda consegue desviar, fazendo uma bela defesa.

14' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! No travessão!! Após tabela entre De Sciglio e Kaká pela direita, o meia soltou uma bomba de fora da área. A bola explode no travessão. Quase o Milan abre o placar.

12' De Jong arrisca de fora da área, mas a bola passe longe do gol.

9' Na cobrança, Balotelli chuta sem perigo para o gol de Courtois

8' Miranda derruba Balotelli. Falta perigosa para o Milan.

5' Poli tenta jogada individual pelo meio, mas a zaga bem postada do Atlético de Madrid corta.

3' Como ja previsto, Milan começa mais fechado com o Atlético de Madrid mais no ataque.

1' Tentativa de Diego Costa, mas a bola sobra para o goleiro Abbiati.

0' Atlético de Madrid já foi para o ataque nos primeiros segundos de jogo.

0' Bola rolando.

Os times já estão no gramado. Tudo pronto para começar.

Isto só saberemos às 16h45, quando a bola rolar para Milan x Atlético de Madrid partida válida pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Uefa Champions League 2013/2014. Você acompanha com a gente, e .

No final das contas, Simeone ficou com três vitórias e Seedorf com duas, mas o holandês foi mais protagonista nos jogos entre os dois monstros, marcando dois gols. E no primeiro confronto deles como técnicos? Quem vai sorrir e quem vai chorar?

Poderia ter acontecido outro duelo entre esses dois gigantes em uma Copa do Mundo, mas o técnico Guus Hiddink não permitiu. Em 1998, Simeone era o capitão da Argentina na derrota para a Holanda, mas Seedorf viu a vitória laranja e o gol antológico de Dennis Bergkamp do banco de reservas.

No último encontro entre os dois, Simeone virou o placar individual contra Seedorf em mais uma vitória da Lazio sobre a Inter, dessa vez por 2 a 0.

Simeone mais uma vez não demorou a dar o troco e a resposta foi em grande estilo. Na Supercopa da Itália de 2000, a Lazio venceu um jogo sensacional por 4 a 3.

Em 2000, quem passou a defender a Inter foi Seedorf, mas enquanto ele chegava, Simeone saía para reforçar o magnífico esquadrão da Lazio, que acabaria por vencer a Serie A italiana. Na 25ª rodada do campeonato, empate por 2 a 2.

Um ano depois, Simeone já havia trocado o Atlético pela Inter de Milão, mas levou a pior novamente. Em partida válida pela Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu por 2 a 0 e o segundo tento foi do holandês. No jogo de volta, Seedorf balançou a rede mais uma vez, mas Diego saiu com a vitória por 3 a 1.

Na temporada 1996-97, o Real de Seedorf enfrentou o Atlético de Simeone na penúltima rodada do Campeonato Espanhol precisando da vitória para não entregar o título nas mãos do Barcelona. Missão cumprida e 3 a 1 para os Merengues.

O argentino tem feito um trabalho fenomenal a frente do Atlético de Madrid e, sem dúvidas, é um dos cinco melhores treinadores do mundo na atualidade. Seria até covardia - e até mesmo incoerente - comparar o trabalho de 'El Cholo' com o de Seedorf, já que o segundo é um iniciante na arte de comandar. Mas, já que não dá para fazer isso, vale lembrar as ocasiões em que os então jogadores se enfrentaram

Grandes jogadores da década de 1990 estão virando técnicos. Na Holanda, por exemplo, esse fenômeno é tão crescente que cinco atletas que disputaram a Copa de 1998 estão treinando equipes do Melhor Futebol do Mundo. O caçula desses cinco é Clarence Seedorf, que pegou um trabalho do tamanho da sua qualidade enquanto atleta: comandar o insosso Milan. E Em seu primeiro desafio pela Liga dos Campeões, Clarence - que levantou o caneco quatro vezes como jogador - vai enfrentar uma figura igualmente emblemática, Diego Simeone.

Seedorf x Simeone: os gigantes se encontram novamente.

LEIA MAIS - No San Siro, Milan e Atlético de Madrid travam duelo buscando a classificação

VÍDEO: A chamada do grande jogo de daqui a pouco entre Milan x Atlético de Madrid.

As oitavas da Uefa Champions League ainda incluem os seguintes duelos: Barcelona x Manchester City, PSG x Leverkusen, Bayern de Munique x Arsenal, Chelsea x Galatasaray, Real Madrid x Schalke 04, Manchester United x Olympiacos, Borussia Dortmund x Zenit.

Este vai ser o quarto jogo de Proença na presente edição da Champions, depois de ter estado no empate entre Légia de Varsóvia e Steaua Bucareste (2-2), nos playoffs, e de ter dirigido, na fase de grupos, os desaires italianos de Nápoles e Juventus frente a Borussia Dortmund (2-1) e Galatasaray (1-0), respetivamente. Proença, de 43 anos, vai ser coadjuvado pelos assistentes Bertino Miranda e Tiago Trigo e por João Capela e Duarte Gomes, como árbitros adicionais, enquanto Paulo Alexandre Santos vai ser o quarto árbitro do encontro. De acordo com o site oficial da UEFA, o árbitro lisboeta vai dirigir o encontro entre os "rossoneri", nonos classificados da Liga italiana, e "colchoneros", que dividem a liderança do campeonato espanhol com Barcelona e Real Madrid, no Estádio Giuseppe Meazza. O português Pedro Proença vai arbitrar o jogo entre os italianos do AC Milan e os espanhóis do Atlético Madrid, das oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, em Milão

Pelo lado do Atlético de Madrid, o meio-campista Diego e o zagueiro Miranda devem ser os únicos representantes brasileiros, já que o lateral esquerdo Filipe Luís está lesionado e sequer foi relacionado. Já pelo Milan, Kaká está confirmado entre os titulares, enquanto o atacante Robinho segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. ''O Milan tem grande tradição e sabe como atuar em partidas desse tipo. Teremos que ter um desempenho muito bom contra eles. Aproveitaremos ao máximo esse jogo, pois sabemos o que representa para o clube e para nós", encerrou Diego Costa, que já marcou 26 gols em 35 jogos nesta temporada. Apesar da fase vivida pela equipe espanhola, o atacante Diego Costa optou por adotar postura cautelosa para esta partida. Heptacampeão da competição, o Milan está sem segundo lugar na lista de maiores vencedores, atrás apenas do Real Madrid, que triunfou em nove oportunidades. Já o Atlético nunca conquistou o troféu do torneio. O clube de Madri, por sua vez, passa por uma das melhores fases em sua história recente e tem mostrando um dos desempenhos mais regulares entre as equipes europeias. Além de ter anotado 16 pontos e ficar na liderança do Grupo G, onde competiu com Zenit, Porto e Áustria Viena, o Atlético de Madrid divide a liderança do Campeonato Espanhol com Barcelona e Real Madrid, somando 60 pontos. "Serão grandes partidas contra o Atlético, mas ainda não havíamos colocado nossa cabeça nestes jogos, pois estávamos focados em outras competições. Agora, temos tempo para fazer uma preparação adequada até quarta-feira, mas está claro que será um grande confronto. É necessário que nossa preparação seja muito boa", afirmou Balotelli em entrevista ao jornal Marca. Para o confronto desta quarta-feira, o treinador Clarence Seedorf tem como principais trunfos o meio-campista Kaká e o centroavante Mario Balotelli. Autor de 14 gols em 27 partidas nesta temporada, o atacante tem sido a principal referência no setor ofensivo da equipe rubro-negra, enquanto o atleta brasileiro foi destaque do Milan no último título do torneio continental, em 2006/2007. Atualmente na nona colocação na tabela de classificação do Campeonato Italiano, o Milan tem pouquíssimas chances de conquistar o título do torneio, já que está 31 pontos atrás (63 a 32) da líder, Juventus. A irregular campanha na competição nacional fez com que o clube rubro-negro aumentasse seu foco na Liga dos Campeões, onde encerrou a fase anterior na segunda colocação do Grupo H, com nove pontos, atrás do Barcelona, com 13 pontos. Um dos times mais tradicionais do futebol mundial, o Milan não passa por boa fase no Campeonato Italiano, já foi eliminado da Copa da Itália e tem a Liga dos Campeões da Europa como principal forma de reverter a má temporada que vem realizando. Em busca deste objetivo, o time rubro-negro mede forças com Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em partida válida pela ida das oitavas de final da competição continental. Sejam muito bem-vindos a mais uma trasmissão das oitavas de final da Uefa Champions League. Acompanhe a partir das 16h45, todas as emoções de Milan x Atlético de Madrid aqui na VAVEL Brasil.

Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão das oitavas de finais da Uefa Champions League 2013/2014. Acompanhe a partir das 16h45, todas as emoções de Milan x Atlético de Madrid aqui na VAVEL Brasil.