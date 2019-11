Arsenal x Bayern de Munique, Uefa Champions Leagu

Encerramos aqui a nossa transmissão, o Bayern de Munique derrotou o Arsenal por 2 a 0 no Emirates, em um jogo bem movimentado. Obrigado a todos que nos acompanharam.

VÍDEO: Confira os lances mais importanes da partida

Atletas do Gigante da Baviera comemoram vitória por 2 a 0 (Twitter)

No segundo tempo, o Bayern de Munique teve uma atuação avassaladora. Com muita imposição, a equipe alemã teve 98% dos passes completos no etapa final da partida. No total, foram 791 passes trocados pelo time alemão.

Com a vitória por dois gols de diferença, o time de Pep Guardiola poderá perder por um gol de diferença no jogo da volta, em Munique. Mesmo assim, o Arsenal deve dificultar a vida do adversário alemão.

90+2 Fim de papo em Londres. Arsenal sai derrotado por 2 a 0 pelo Bayern de Munique, com gols de Kross e Muller.

90' NA TRAAAAAAAAVE! Kross arrisca e carimba a trave do goleiro Fabiansky

86: GOOOOOOOOL DO BAYERN! Muller faz o segundo para a equipe da Baviera

81: Jogo esfria nos últimos minutos. Ambas as equipes parecem satisfeitas com o resultado parcial.

Foto: Jogadores do Gigante da Baviera comemoram gol diante do Arsenal. (Twitter)

79' ALTERAÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai; Thiago; Entra: Pizarro.

77' No momento, o Bayern tem 74% de posse de bola, enquanto o Arsenal está 26%.

73' ALTERAÇÃO NO ARSENAL! Sai; Chamberlain; Entra: Rosicy.

70' Robben arrisca chute com efeito pela direita, mas, a bola passa longe do gol do Arsenal

64' Foto: Jogadores reclamam da marcação do árbitro no segundo pênalt, que culminou com a expulsão de Szcesny. (Foto: Twitter/ Goal UK)

64' SUBSTITUIÇÃO NO BAYERN DE MUNIQUE! Sai; Mandzukic Entra: Muller.

60' Torcida do Bayern faz bela festa no Estádio Emirates

56' Bayern faz belo jogo em Londres. Destaque para as atuações, impecáveis, de Tony Kross e Phillip Lahm.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN! É de Tony Kross. Belo gol da equipe bávara

48' O Bayern de Munique vem trocando passes no campo de ataque, mas, sem muita objetividade

46' O técnico da Seleção da Alemanha, Joachim Löw, assiste à partida no Estádio Emirates.

45' Com a entrada de Rafinha no lugar de Boateng, o Bayern volta com mudanças. Bola rolando para o segundo tempo

VÍDEO: Confira o pênalti perdido por Özil.

Arsenal 0x0 Bayern - 1º tempo: Finalizações: 5x10 No gol: 4x7 Posse de bola: 33x67 Passes: 106x281 Faltas: 6x7 Amarelos: 0x2 Vermelhos: 1x0

Kroos acertou 59 dos 61 passes dados. Jogador alemão vem fazendo grande partida

Em uma jogada estranha, Özil foi derrubado ne área e o árbitro Nizola Rizolli marcou pênalti (Foto: Twitter/ Goal UK)

47' Fim de papo na etapa inicial. Em um jogo de dois pênaltis perdidos, Arsenal e Bayern empatam em 0 a 0 no Estádio Emirates

45' Teremos dois minutos de acréscimos na segunda etapa do jogo entre Arsenal e Bayern

45' CARTAO AMARELO PARA MANDZUKIC

39' ALABA PERDE A PENALIDADE! O lateral bateu pelo lado e desperdiçou a cobrança. A bola ainda pegou na trave antes de sair, foi o segundo pênalti perdido no jogo.

38' No Arsenal, Sai: Cazorla Entra: Fabiansky

37' Pênalti para o Bayern! Falta de Szesny em Robben! O goleiro Szcesny foi expulso na jogada.

34: Impedimento para o Bayern

31' Chamberlain cruza pela direita. O grande goleiro Neuer pega a bola

30' Mudança no Arsenal! Sai: Gibbs, Entra: Monreal

27' Ozil faz falta em Thiago. O jogador do Arsenal fica reclamando com o juiz

25' Arsenal tenta em jogada de escanteio

9' NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUER PEGA O PENALTI!!! OZIL PERDE A PENALIDADE!

8' CARTAO AMARELO PARA BOATENG

7' PENALTI PARA O ARSENAL! Boateng derrubou Ozil na área.

2' Robben passa para Kroos na entrada da área. que chuta com mutia força para o gol. Szczesny pula para fazer boa defesa!

COMEÇOU! Rola a bola para Arsenal x Bayern!

Equipes entram em campo.

Arsenal e Bayern prontos no vestiário, aguardando autorização para entrar em campo.

"Alemanha não terá moleza na Copa do Mundo", diz Jens Lehmann

Pela Liga dos Campeões do ano passado, os Gunners e o Gigante da Baviera se encontraram, também, na fase Dezesseis-avos de Final. No jogo de ida, no Estádio Emirates, o time da casa decepcionou e saiu derrotado por 3 a 1 pelo time bávaro. Na partida de volta quem vacilou foi o atual campeão e, com uma derrota por 2 a 0 para o Arsenal, quase o Bayern de Munique foi eliminado precocemente.

As equipes já se enfrentaram seis vezes, o Bayern conquistou três vitórias, além de dois truinfos do Arsenal e um empate. O último confronto foi na Allianz Arena, ano passado com vitória do s Gunners por 2 a 0. Os gols daquele jogo foram marcados pelos franceses Olivier Giroud e Laurent Koscielny.

O Arsenal tem um problema que o Bayern de Munique resolveu há muito tempo. A briga pelo título inglês está bastante acirrada. A um ponto do líder Chelsea, o treiandor Arsène Wenger não pode desdenhar a chance de conquistar a Premier League pela primeira vez em nove anos, o primeiro título de qualquer coisa desde 2005. Apesar disto, o time Londrino promete força total para a Uefa Champions League. As armas do Bayern são as mesmas que asseguraram o título europeu na última temporada, além de Mario Götze, e o técnico que muitos consideram o melhor do mundo, Pep Guardiola. Na atual temporada a equipe vem atropelando seus adversários, tanto no torneio continental quanto na Bundesliga e, com 16 pontos de vantagem para o vice-líder, só não conquista o Campeonato Alemão por um milagre. Arsenal e Bayern reeditam duelo em busca de vaga nas quartas da Champions Já o Bayern de Munique liderou sua chave com cinco vitórias e um empate, somando 15 pontos em seis partidas disputadas. Os bávaros têm um espetacular saldo de 12 gols, tendo marcado 17 gols em seis jogos. O segundo colocado da Grupo D foi o Manchester City, que enfrenta o Barcelona nas oitavas. (GettyImages)Na primeira fase, os Gunners se classificaram às oitavas após garantir a segunda colocação do Grupo F, com 12 pontos conquistados, em 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Ao lado do Arsenal, o Borussia Dortmund, também, garantiu a classificação com a liderança da chave, superando os ingleses no saldo de gols. (Divulgação / Arsenal)

Na temporada passada, ficou a impressão de que faltou pouco para o Arsenal eliminar o Bayern de Munique, que meses depois seria campeão europeu. Porém, depois de ganhar por 3 a 1 no Emirates, o Bayern entrou em campo para o jogo de volta em ritmo bastante lento, mesmo assim saiu classificado. Neste ano, os ingleses estão mais fortes. Os alemães também.

O Bayern de Munique está ainda mais forte que a temporada anterior, além de mais confiante. A equipe alemã foi primeira colocada em sua chave e terá a vantagem (ou não) de decidir em casa este duelo válido pelas oitavas de finais da Champions League.

“Sabemos que não será um jogo fácil, porque o Bayern é uma equipe forte, mas temos grandes ambições e, se queremos se qualificar precisaremos de um grande resultado contra eles”, disse Mathieu Flamini, meio-campo dos Gunners.

Dois jogadores de grande importância, desfalcarão o Bayern nesta tarde. Xherdan Shaqiri será desfalque no jogo da Liga dos Campeões; Após um exame feito pelo Departamento Médico, o suíço foi vetado para o jogo contra os ingleses. Outra ausência é a de Franck Ribéry, considerado o craque de um time repleto de belíssimos jogadores.

LEIA MAIS: Arsenal vinga goleada e elimina Liverpool da FA CUP

Na última partida disputada pelo Arsenal, o time de Venger derrotou o Liverpool no Emirates, eliminando os Reds da FA CUP. Os gols dos Gunners foram marcados por Chamberlein aos 16 minutos e Podolski aos 2 da segunda etapa. Gerrard descontou para o time da terra dos Beatles.

LEIA MAIS: Shaqiri é vetado e desfalca Bayern no jogo contra o Arsenal, pela Champions

Em partida válida pelo campeonato alemão, onde o Bayern venceu o time o Freiburg por 4 a 0, Shaqiri, autor de dois gols, sofreu uma pancada na coxa direita, no início do segundo tempo, e teve que ser substituído por Bastian Schweinsteiger. Após a partida foi constatado que o suíço estará fora do jogo contra o Arsenal. (Foto: sportsmole)

As equipes já se enfrentaram 6 vezes, o Bayern conquistou 3 vitórias, além de 2 truinfos do Arsenal e 1 empate. O último confronto foi na Allianz Arena, ano passado com vitória do s Gunners por 2 a 0. Os gols daquele jogo foram marcados pelos franceses Olivier Giroud e Laurent Koscielny.

Pela Liga dos Campeões do ano passado, os Gunners e o Gigante da Baviera se encontraram, também, na fase Dezesseis-avos de Final. No jogo de ida, no Estádio Emirates, o time da casa decepcionou e saiu derrotado por 3 a 1 pelo time bávaro. Na partida de volta quem vacilou foi o atual campeão e, com uma derrota por 2 a 0 para o Arsenal, quase o Bayern de Munique foi eliminado precocemente.

Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão das oitavas de finais da Liga dos Campeões! Hoje é dia de grande jogo. Arsenal e Bayern de Munique duelarão daqui a pouco, às 16h45, em Londres, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !