Tigre surpreende o Racing no Cilindro e vence a primeira no Torneo Final

Fechando a terça-feira (18) de futebol pelo Torneo Final 2014, o Racing recebeu o Tigre no Juán Domingo Perón e foi derrotado pela segunda vez em três rodadas do campeonato. O Matador esbanjou eficiência, não deixou o adversário jogar e segue com sua meta inviolada neste ano. O gol de Canuto, logo aos 8 minutos de jogo, definiu o marcador e alçou o Tigre à 3ª colocação no Torneo Final, com 5 pontos, ao menos até os jogos dessa quarta-feira (19). O Racing se manteve na 9ª colocação, com os 3 pontos conquistados na estreia.

Após a derrota para o San Lorenzo, no último final de semana, a expectativa era de reação imediata ao enfrentar um adversário de menor porte. O Tigre vinha de dois empates sem gols e precisava de pontos para ficar mais longe da zona de rebaixamento. E o Matador mostrou uma postura que até certo ponto causou surpresa, ocupando o campo d'La Academia, botando a bola no chão e fazendo as ações girarem em torno do seu enganche Matías Pérez García.

Gol cedo definiu o jogo a favor dos visitantes

Ainda não havia acontecido nenhuma chegada importante, quando aos 8 minutos o capitão Gastón Díaz cobrou falta da ponta direita, Cosaro desviou no segundo poste e o zagueiro Canuto, ex-Figueirense, girou na entrada da pequena área e fuzilou Saja. Até cerca de 15 minutos da primeira etapa o Racing ficou em estado torpe, quando os garotos Zuculini e De Paul resolveram assumir as rédeas do jogo atrás do empate. No entanto, o camisa 10 do time blanquiceleste estava em uma péssima jornada técnica, errando todas suas tentativas, fazendo com que a dupla de ataque formada por Viola e Hauche ficasse desabastecida.

A primeira chance académica aconteceu aos 14 minutos, quando Villar cruzou da direita e Viola cabeceou alto e forte, para grande defesa de Javi García. As bolas altas seriam a principal arma dos donos da casa ao longo de todo o primeiro tempo. Dez minutos mais tarde, De Paul pegou a bola no grande círculo e avançou até a entrada da área do Matador, de onde desferiu um chutaço, muito próximo ao ângulo esquerdo do goleiro rival. Aos 39, uma falta cobrada rapidamente encontrou Hauche livre, dentro da área adversária, mas El Demónio chutou em cima do arqueiro.

No final do primeiro tempo, o Tigre acabou prejudicado pela arbitragem. Matías Pérez García recebeu lançamento na ponta-esquerda, completamente sozinho, mas o auxiliar marcou impedimento de forma equivocada. O camisa 10 do Matador provavelmente deixaria Ariel Nahuelpán na boa, sem goleiro, para marcar o segundo gol do time de Victória. Pérez García deixou o time no intervalo, substituído por Sergio Araujo, joia da base do Boca Juniors que está emprestado ao Tigre.

Abafa e mudanças infrutíferas

O técnico Reinaldo Merlo tentou o empate mexendo na estrutura tática do time, sacando o lateral-direito Gómez e colocando o centroavante Vietto. Na teoria, Hauche e Viola se tornariam ponteiros, a linha de 4 se manteria no meio-campo e Cahais seria o terceiro componente da linha defensiva. Na prática, a tentativa de Mostaza tornou sua equipe um emaranhado tático. Os donos da casa buscaram o gol até o final, muito mais na base do abafa do que qualquer outra coisa.

O aparente domínio do time de Avellaneda se deu muito mais pela postura retraída do Tigre, que apenas especulou durante a etapa complementar e, à rigor, teve apenas uma chance clara de gol, com Araujo, aos 37 minutos, que exigiu defesa firme do sempre seguro Saja. O goleiro do Racing, aliás, chegou a ir à área adversária no desespero dos minutos finais. O máximo que o time da casa conseguiu foi atiçar ainda mais os nervos do seu torcedor.

Na próxima rodada, o Racing tentará reabilitação perto de casa, contra o Arsenal, no Viaducto. O jogo acontecerá no próximo sábado (22), às 20h30. Já o Tigre defenderá sua invencibilidade no Torneo Final recebendo o Argentinos Juniors no Monumental de Victoria, na segunda-feira que vem (24), às 19h15.

Outros resultados:

Em Bahía Blanca, o Arsenal não tomou conhecimento do Olimpo e venceu com autoridade, por 2 a 0, gols de Furch e Carrera. Na sequência, no Fortín de Liniers, o Vélez Sarsfield goleou o All Boys por 3 a 0, com gols de Mauro Zárate, Correa e Cáseres.

Abaixo as estatísticas e o gol do jogo: