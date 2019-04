A todo vapor, Real Madrid goleia Elche e assume a liderança do Campeonato Espanhol

PARTIDA VÁLIDA PELA 25ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, REALIZADA NO ESTÁDIO SANTIAGO BERNABÉU, EM MADRID.

Ainda sem Cristiano Ronaldo (por suspensão) e com o desfalque de Modric, o Real Madrid isolou-se na manhã deste sábado (22) na liderança do Campeonato Espanhol, com 63 pontos, ao vencer o Elche por 3x0. Antes da partida, o Tribunal Administrativo do Esporte (TAE) negou o recurso feito pelo Real Madrid, para que o português pudesse atuar. O português já cumpriu os três jogos de suspensão e poderá atuar no dérbi de Madrid, contra o Atlético, no próximo domingo (2). Na ponta da Liga Espanhola, o Real Madrid não encontrou dificuldades na partida e foi superior ao Elche. Diante da Real Sociedad, o Barcelona tropeçou ao perder por 3x1 para a Real Sociedad, que caso vencesse, poderia retomar a liderança por possuir saldo de gols superior a Real e Atlético. No domingo, os comandados de Simeone podem assumir a vice-liderança, diante do Osasuna.

Ainda antes da partida, foi prestado um minuto de silêncio em homenagem ao avô de Sergio Ramos, que faleceu esta semana.

Real Madrid abre o placar, mas encontra dificuldades no meio-campo

O Real Madrid pressionou o Elche desde o início do jogo, mas encontrou dificuldades por estar sem seus dois principais jogadores: Cristiano Ronaldo e Luka Modric. A equipe demonstrava superioridade, mas não conseguia criar chances reais de gol. No esquema de Carlo Ancelotti, Modric tem como função marcar e criar as chances para o ataque. No jogo, Jesé e Bale tentaram substituir a dupla, mas não fizeram um bom primeiro tempo. Então, a função de criar sobrou para Di María, que quase marcou um gol olímpico, em uma cobrança de escanteio. Com o argentino, Benzema recebia boas oportunidades, mas não aproveitava. O Real só conseguiu abrir o placar aos 34 minutos: Após cruzamento de Di María a zaga desviou, e a bola sobrou na frente da área para Illarra, que dominou e chutou forte para marcar o primeiro gol do jogo.

Gareth Bale marca gol antológico; Isco entra e põe fogo na partida

Os outros dois gols do Real Madrid só saíram no segundo tempo: aos 26, Gareth Bale marcou um golaço do meio da rua ao receber passe de Xabi Alonso. A bola entrou no ângulo esquerdo do goleiro Herrera, sem nenhuma chance de defesa no lance. Era o gol que trazia alívio aos donos da casa. Com o resultado praticamente garantido, Isco entrou no lugar de Jesé. Benzema avançou pelo lado esquerdo e tocou para Isco, que driblou o goleiro Herrera na grande área e chutou cruzado. A goleada estava garantida.

Quase no fim do jogo, Morata que viria a substituir Benzema, teve a chance de marcar um golaço: depois de fazer uma boa arrancada, a revelação do Castilla poderia tocar para Bale, que vinha livre pela direita, mas tentou uma cavadinha. Herrera estava atento e mandou pra escanteio. Não deu tempo para mais nada.

Com apenas 26 pontos, o Elche amarga a 14º colocação e briga contra o rebaixamento.