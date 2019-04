Jogando em casa, Lanús quebra sequência de vitórias do Vélez e vence

Partida realizada pela quarta rodada do Torneio Final Argentino 2014, disputada no Estádio de Lanús.

INCIDENCIAS : Partida realizada pela quarta rodada do Torneio Final Argentino 2014, disputada no Estádio de Lanús.

Precisando de uma vitória com urgência, o Lanús tinha uma difícil missão de vencer o vice-líder do Torneio Final 2014, Vélez Sarsfield. Mesmo jogando em casa não era o favorito, mas com o apoio da torcida conseguiu superar os comandados de “Turu” Flores e venceu com veracidade.

Com um ataque abominável e o triunfo de Oscar Benítez, o time do Lanús voltou a mostrar, timidamente, a raça que sempre tem em campo diante de seus fanáticos. Enquanto o Vélez passou um sufoco que há tempos não se via. Poderia ter conseguido se o goleiro adversário não estivesse tão eficiente.

Depois da derrota sofrida, o Vélez terá de correr atrás do prejuízo para não se afastar do líder Estudiates e em casa, vai tentar derrotar o Boca Jrs, no dia primeiro de março. Já o guerreiro Lanús deverá manter a sequência de vitórias e enfrentará o Olimpo fora de casa, no domingo que vem (02).

Um início equilibrado

O primeiro tempo da partida foi agitado, a equipe do Lanús começou mais a vontade por estar jogando em casa e já foi logo pressionando o time do Vélez. Aos doze minutos, Domínguez levou uma cotovelada ao se chocar com seu ex-companheiro de equipe, Santiago Silva. Após o episódio o jogo ficou mais equilibrado para os dois lados com o bom futebol apresentado.

Aos vinte e um minutos, Pereyra Díaz abriu o placar com uma cabeçada para o time da casa. Mas não deu tempo para comemorar, três minutos depois do Lanús abrir o marcador, Mauro Zárate tratou de empatar a partida para o alívio de “Turu” Flores. Eficaz e mais ofensivo que o rival, o Lanús não se abateu. Aproveitando um erro da defesa adversária virou o jogo ainda no primeiro marcando mais um no placar.

A redenção em frente à torcida

No segundo momento, o time do Lanús voltou determinado a acabar com a invencibilidade do Vélez e aos dez minutos, Oscar Benítez ,em grande dia, recebeu o passe de Pereyra Díaz e marcou o segundo dele no jogo. Com o domínio da partida e 3 a 1 garantido, o time do Lanús passou a ser mais defensivo evitando os contra ataques de Zárate e companhia.

Mesmo com a marcação complicada, Emiliano Papa conseguiu diminuir o placar para seu time aos vinte e oito minutos. Após levar o gol o time da casa se fechou e tentava apostar nas bolas perdidas pelo adversário. A vida de Marchesin não foi fácil durante o jogo, mas conseguiu aplicar ótimas defesas que asseguraram a vitória para o Lanús.

Resultados deste sábado (22)

Nos jogos deste sábado, o All Boys venceu o Olimpo por 1 a 0, com gol de Juan Careaga no início do primeiro tempo e segurou o resultado. Outro time que venceu em casa foi o Arsenal, que derrotou o Racing por 3 a 1. Todos os gols desta partida também aconteceram no primeiro tempo.