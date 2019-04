Fora de casa, PSV bate NEC e vence a quarta partida consecutiva na Eredivisie

Na tarde deste sábado (22), o PSV visitou o penúltimo colocacado NEC, e conquistou a quarta vitória seguida, com gols de Bryan Ruiz e Memphis Depay, o resultado mantém o PSV na quinta colocação. Mas com o tropeço do Heerenveen na rodada, a vantagem subiu para quatro pontos. O NEC continua na penúltima colocação, dois pontos atrás do RKC, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo ruim e Zoet salva em lance decisivo

O PSV não conseguiu em momento algum da primeira etapa se impor contra um dos piores times do campeonato. O centroavante Locadia não segurava a bola no ataque, Depay, como sempre, abusava das jogadas individuais e o tridente de meio-campo formado por Park, Schaars e Hiljemark atuaram muito recuados, deixando o NEC construir jogadas.

Aos 32 minutos, o principal momento da primeira etapa, Foor encontrou Higdon no meio da defesa, o atacante inglês saiu cara a cara com Zoet, mas na finalização parou na jovem promessa holandesa, que salvou o PSV. Os visitantes buscavam as jogadas com Santiago Arias e Willems pelas laterais, mas nenhum dos dois conseguiu acertar um bom cruzamento à Locadia.

Bryan Ruiz brilha novamente e garante vitória

Na segunda etapa, não demorou para o PSV abrir o placar, mesmo sem dominar ou sequer atuar bem. Santiago Arias invadiu o campo de ataque, conduziu até a entrada da área e deixou para Bryan Ruiz, o costa-riquenho cortou para o meio e finalizou no canto, segundo gol dele após chegar ao PSV na janela de verão. Aos 64, quase o segundo gol, Hiljemark tabelou com Locadia e finalizou da entrada da área, exigindo grande defesa de Johnsson.

Após marcar o gol que dava a vantagem, o PSV, enfim, conseguiu dominar a partida, pressionando e buscando o segundo gol, que sairia somente no final do jogo. Park rolou para Bryan Ruiz, o atacante conduziu e deixou para Depay, que arriscou de longe e marcou um golaço. Ótima fase do jovem atacante holandês, dois gols e três assistências nos últimos quatro jogos.