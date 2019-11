No retorno de Riquelme, Gigliotti decide para o Boca Juniors contra o Estudiantes

Finalmente aconteceu. O Boca Juniors ganhou seu primeiro jogo oficial em 2014, justamente no retorno de sua torcida à Bombonera. A vitória sobre o até então líder Estudiantes por 1 a 0, gol de Gigliotti, neste domingo (23), deixa o time da Ribera em situação menos incômoda no Torneo Final. Já o Pincha perdeu os 100% de aproveitamento e terá que torcer por um empate entre Godoy Cruz e Rosario Central, que se enfrentam às 17h da segunda-feira (24) - o vencedor assumirá a liderança do campeonato. Na sequência do Torneo Final, ambas as equipes enfrentam adversários que estão na Libertadores da América: o Boca Juniors visitará o Vélez Sarsfield (01/03, 17h), enquanto o Estudiantes recebe o Newell's Old Boys (02/03, 21h30).

Estudiantes superior, Boca Juniors na frente

Sob pressão, e com o técnico Carlos Bianchi ameaçado no comando técnico, o Boca tomou a iniciativa do jogo nos primeiros minutos, procurando manter a posse da bola e forçando as jogadas pelas laterais, todas muito bem bloqueadas pela eficiente defesa do Estudiantes, formada por Schunke e Desábato. Com o passar do tempo, o Pincha conseguiu equilibrar as ações e atacar os donos da casa, sempre forçando as jogadas sobre Cata Díaz, em péssima fase. O volume de jogo do Estudiantes era muito maior em relação ao dos mandantes. Enquanto isto, a torcida que voltava a se fazer presente nas tribunas da Bombonera, fazia cada vez mais barulho, tentando fazer com que o time despertasse.

Mesmo pior no jogo, foi o Boca Juniors que teve a primeira boa chance de gol. Aos 27 minutos, Martínez recebeu dentro da grande área, e no momento do chute foi muito bem travado por Schunke. Menos de 10 minutos depois, aos 36', a melhor chance até o momento: Insúa fez jogada individual na ponta esquerda, passou por dois adversários, e ao tentar passar pelo terceiro, foi desarmado. Na sobra, Acosta mandou um balaço, para ótima defesa do arqueiro Gerónimo Rulli. Três minutos mais tarde, foi o Estudiantes quem chegou, em cabeçada fraca de Franco Jara, à direita de Orión. Pouco antes do final da etapa inicial, aos 41 minutos, o Boca Juniors abriu o marcador. Gago cobrou escanteio no primeiro poste e Gigliotti antecipou bem à marcação para testar firme, sem chances para Rulli.

Pressão xeneize e retorno de Román

Na volta do intervalo, o treinador pincha, Mauricio Pellegrino lançou Patricio Rodríguez, buscando dar mais velocidade ao time visitante pelo lado esquerdo, mas quase o plano vai por água abaixo na largada da etapa complementar. Com menos de dois minutos de jogo, o Boca Juniors já obrigara Rulli a fazer três ótimas defesas; a primeira delas, a menos de 1', foi em chute colocado de Erbes, da entrada da área, e menos de um minuto depois, Insúa e Gago obrigaram o arqueiro do Estudiantes a operar milagres. Os 5 minutos iniciais foram de pressão intensa do Boca Juniors, quando o Estudiantes sequer conseguiu passar da linha do meio-campo.

Aos poucos o Estudiantes conseguiu se soltar e chegar nas redondezas da área adversária, e aos 8 minutos o uruguaio Goñi arriscou, para defesa tranquila de Orión. A rigor, fora o primeiro chute a gol do time de La Plata no jogo. O técnico do Estudiantes colocou em campo Olivera, ex-Náutico, para explorar as bolas altas, fragilidade do time de Carlos Bianchi. Não adiantou, pois as jogadas não chegavam com qualidade, nem para o uruguaio, nem para Carrillo, vice-artilheiro do Torneo Final, com 4 gols. Aos 34 minutos, depois de 91 dias sem jogar, Juán Román Riquelme voltou a campo na vaga do autor do gol, Gigliotti, para delírio da torcida na Bombonera. Nos minutos finais, Riquelme tentou coroar seu retorno com um gol, assustando Rulli. Já o Estudiantes não conseguiu fazer o mesmo com a torcida xeneize, sem conseguir pressionar, mesmo com os 5 minutos de acréscimo dados por Loustau.

Com a vitória, o Boca Juniors ficou na 13ª colocação provisória, com 4 pontos e saldo -1, podendo perder posições para Argentinos Juniors e Gimnasia y Esgrima/LP. Já o Estudiantes terminou o jogo na liderança, com 9 pontos, empatado com o San Lorenzo, vencendo no saldo de gols (3 a 2 para o Pincha). Abaixo as estatísticas e o gol do jogo:

Outros resultados do domingo:

Mais cedo, às 17h, houveram dois jogos. Em Rosario, o Newell's Old Boys goleou o Atlético de Rafaela por 4 a 1. Foi a primeira vitória do time de Alfredo Berti no Torneo Final. Os gols foram marcados por Casco, Muñoz, Figueroa e Maxi Rodríguez, para a Lepra, enquanto Diego Vera, cobrando pênalti, diminuiu para La Crema. No Nuevo Gasómetro, o San Lorenzo manteve a boa fase e bateu o lanterna Quilmes por 1 a 0, gol de Ignacio Piatti. No meio de semana, Newell's e San Lorenzo jogam pela Libertadores, recebendo, respectivamente, Nacional/URU e Independiente Del Valle/EQU. Ainda hoje, às 21h30, o Colón receberá o River Plate, no Cementerio de los Elefantes, em Santa Fe.