Schalke 04 x Real Madrid, Uefa Champions Leagu

CRÔNICA: Real Madrid se impõe em campo e goleia Schalke 04 na Veltins-Arena

18:39 O jogo de volta entre Schalke 04 e Real Madrid ocorrerá no dia 18 de março, no Santiago Bernabéu, às 16h45, horário de Brasília.

VÍDEO: Confira todos os sete gols do confronto entre Schalke 04 x Real Madrid.

18:38 O Real Madrid dominou praticamente a partida inteira e, quando não tinha a bola nos pés, se fechava e jogava nos erros do Schalke 04. Perfeito taticamente, os comandados por Carlo Ancelotti marcaram seus gols, construíram a goleada de 6 a 1 e colocaram praticamente os dois pés nas quartas de final da Uefa Champions League.

90+3' FIIIIIIM DE JOGO! Howard Webb encerra a partida! Que massacre dos Merengues! Schalke 04 1x6 Real Madrid!

90+2' Benzema cruza para Isco que não domina e perde a oportunidade de marcar o sétimo dos Merengues.

90+1' Mesmo com a goleada do Real Madrid, o final do jogo pega fogo!

90' Mais três de acréscimo!

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAÇOOOOOOOOOOO DO SCHALKE 04!!!!! Huntelaaaaaaar! O avançado recebe cruzamento de Matip e, de primeira, solta a bomba, indefensável para Casillas! Schalke 04 1x6 Real Madrid!

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID! É dele! É do melhor do mundo! É de Cristiano Ronaldo! CR7 recebe de Benzema, penetra na área, finta Fährmann e chuta forte, para anotar o seu segundo no jogo, o sexto do Real! Schalke 04 0x6 Real Madrid!

87' Cristiano Ronaldo divide com Matip, fica caído no gramado e a torcida do Schalke 04 vaia muito.

86' Real Madrid trabalha a bola no campo de ataque. Los Merengues querem mais!

85' Benzema recebe de Marcelo na área, mas a arbitragem marca impedimento.

84' Sem reação e sem muito o que fazer, Jens Keller apenas observa sua equipe. (Bruno Secco)

83' Jesé divide com Felipe Santana na área, cai, pede pênalti e Howard Webb nada marca.

82' Real Madrid troca passes no campo de defesa.

81' Posse de bola: Schalke 04 42%, Real Madrid 58%,

80' UUUUUH! Cristiano Ronaldo chuta de longe e Fährmann defende em dois tempos.

79' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Bale, Entra: Jesé.

78' Jesé vem aí!

FOTO: Torcida do Schalke, mesmo com a goleada sofrida em casa, canta muito e empurra o time!

77' Obasi tenta jogada pela direita, corta Marcelo mas cruza forte demais.

76' Schalke 04 totalmente abatido dentro de campo.

75' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE 04! Sai: Kolasinac, Entra: Fuchs.

74' Bale recebe de Carvajal, mas cabeceia para fora.

73' UUUUUUH! Sergio Ramos recebe de Bale e cabeceia para fora! Quase o sexto do Real Madrid!

72' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Xabi Alonso, Entra: Illarramendi.

71' Real Madrid trabalha a bola no campo de defesa.

70' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE 04! Sai: Farfan, Entra: Obasi.

69' CARTÃO AMARELO PARA HUNTELAAR, por falta em Xabi Alonso.

FOTO: Torcedores do Real Madrid dão "tchau" para a torcida do Schalke 04. Situação complicadíssima dos azuis-reais, que praticamente se despedem da Uefa Champions League. (Bruno Secco)

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID! Bale de novo! Sergio Ramos enfia passe para Bale que, em posição duvidosa, chuta pro fundo do gol. Schalke 04 0x5 Real Madrid!

67' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID! Sai: Di Maria, Entra: Isco.

66' No outro jogo da Uefa Champions League, o Galatasaray empata contra o Chelsea: 1 a 1. O gol dos turcos foi marcado por Chedjou.

65' Felipe Santana falha, Cristiano Ronaldo adianta muito e Fährmann chega no corte.

64' Esta derrota vai sendo a primeira do Schalke no ano de 2014. O time de Jens Keller está, até o momento, invicto a oito jogos.

63' O Real Madrid, depois de 13 anos, vai voltando a vencer jogando na Alemanha!

62' CARTÃO AMARELO PARA HÖWEDES, por falta em Marcelo.

61' Real Madrid troca passes no campo de defesa.

60' Cobrança curta de Marcelo, que erra o passe para Benzema.

59' Falta para o Real Madrid.

58' Schalke troca passes no campo de ataque tentando marcar um golzinho de honra.

57' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE 04! Sai: Boateng, Entra: Goretzka.

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID! Benzema de novo! Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema avançam o campo de ataque inteiro do Schalke apenas trocando passes entre eles, quando cai no pé do francês, ele fuzila para as redes de Fährmann! Schalke 04 0x4 Real Madrid!

55' Cristiano Ronaldo troca passes com Bale no campo de ataque.

54' Com o gol de Cristiano Ronaldo, o português alcança Ibrahimovic na artilharia da Uefa Champions League: ambos com 10 gols!

53' Cristiano Ronaldo na comemoração: "Eu estou aqui".

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO REAL MADRID! Cristiano Ronaldo! O português recebe de Bale, pedala, corta Matip e chuta de esquerda para o fundo das redes! Schalke 04 0x3 Real Madrid!

51' Schalke 04 trabalha a bola no campo de ataque.

50' Sem alterações para esta segunda etapa!

49' Cristiano Ronaldo cruza para a área e Höwedes faz o corte.

48' Falta de Sergio Ramos em Farfan.

47' Schalke vai controlando a posse de bola!

46' UUUUUUH! Boateng tenta chute de fora da área e Casillas realiza boa defesa!

FOTO: Segundo tempo: a saída é do Real Madrid! (Bruno Secco)

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Schalke 04 0x2 Real Madrid!

17:47 Howard Webb realiza uma breve conferência, para ver se poderá reiniciar o jogo.

17:46 Schalke 04 e Real Madrid voltam ao campo.

VÍDEO: Confira a DEFESAÇA de Casillas no chute de Draxler, logo após o Real Madrid marcar o primeiro gol!

17:35 Jogo começou com o Schalke 04 valente, tentando se impor e construir suas jogadas de ataque. Porém, aos poucos o Real Madrid foi crescendo, se mostrou mais eficiente nas finalizações e abriu o placar. Mesmo com a desvantagem, o Schalke tentou ir pra cima, mas acabou desanimando quando sofreu o segundo. Nervoso, começou a dar muitos espaços e o time do Real Madrid acabou tendo grandes oportunidades de ampliar o placar. Jens Keller terá trabalho para estabilizar o psicológico de seu time! Será que o Schalke voltará mais eficiente no segundo tempo, ou o Real Madrid garantirá a vaga ainda no jogo de ida? Continue ligado conosco, e !

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Schalke 04 0x2 Real Madrid!

45+1' FÄHRMANN DE NOVO! Cristiano Ronaldo aparece pela direita, solta a bomba e o goleiro do Schalke defende mais uma!

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' Matip tenta passe para Huntelaar mas erra. Schalke nervoso em campo.

43' UUUUUUUH! Marcelo aparece por trás da zaga do Schalke e cruza para Benzema que, de carrinho, manda para fora!

42' Modric tenta cruzamento rasteiro pela esquerda e Felipe Santana corta.

41' Real Madrid trabalha a bola no campo de defesa.

40' Cristiano Ronaldo cobra a falta e a bola explode na barreira. Na sobra, CR7 chuta forte e, novamente, explode na barreira mineira.

39' Falta de Boateng em Cristiano Ronaldo.

38' Modric recebe pela direita, cai e pede falta. A arbitragem nada marca,

37' FÄHRMANN! Cristiano Ronaldo recebe a bola, entra na área do Schalke sozinho, solta a bomba e o goleiro dos azuis-reais realiza ótima defesa!

36' AAAH, FARFAN! O peruano penetra a área do Real Madrid e, com Huntelaar aparecendo livre por trás dele, resolve chutar e erra o alvo.

35' Posse de bola: Schalke 04 42%, Real Madrid 58%.

34' Mesmo com a desvantagem no placar, a torcida do Schalke canta alto na Veltins-Arena!

33' Ronaldo cai na área, pede pênalti e Webb nada marca.

32' Agora o time de Carlo Ancelotti passa a cozinhar o jogo no ataque.

31' Real Madrid troca passes no campo de defesa.

30' NA TRAAAAAVE! Xabi Alonso desarma Farfan, toca para Cristiano Ronaldo que avança, penetra na área do Schalke e solta a bomba na trave direita de Fährmann!

29' Schalke troca passes no campo de ataque.

28' CARTÃO AMARELO PARA DI MARIA, por falta em Farfan.

27' Schalke tenta armar ataque com Farfan, que erra o passe para Huntelaar.

26' Carvajal tenta Bale, mas a bola vai pela linha de fundo.

25' Pela outra partida da Uefa Champions League, o Chelsea vai vencendo o Galatasaray por 1 a 0, gol de Fernando Torres.

24' Falta de Cristiano Ronaldo em Neustädter.

23' Real Madrid trabalha a bola no campo de defesa.

22' Schalke parece mais nervoso em campo.

FOTO: Jens Keller enfurecido com a falha desastrosa de Felipe Santana! (Bruno Secco)

21' Torcida do Real Madrid, que compareceu em pequeno número, faz a festa na Veltins-Arena!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO REAL MADRID! Bale! E que lindo gol! Após falha de Felipe Santana, Bale rouba a bola, finta Felipe Santana que tenta travá-lo, dá um drible desconcertante em Kolasinac e chuta forte no canto esquerdo de Fährmann! Schalke 0x2 Real Madrid!

19' Marcelo trabalha a bola com Ramos no seu campo defensivo.

18' Agora é o Real Madrid quem trabalha a bola no meio do campo.

17' Huntelaar trabalha a bola com Farfan no meio de campo.

16' Kolasinac tenta cruzamento e Pepe realiza belo corte.

15' Schalke 04 não se abala com o gol sofrido e faz pressão pra cima do Real Madrid, que apenas se defende!

14' Carvajal tenta enfiada pela direita, mas Kolasinac corta.

13' CASILLAS SENSACIONAL! Draxler recebe cruzamento livre, dentro da pequena área, chuta forte, e Casillas faz grande defesa!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO REAL MADRID! Benzema! Bale trabalha a bola com Cristiano Ronaldo, Benzema aparece como elemento surpresa e fuzila a meta defendida por Fährmann! Real Madrid na frente!

11' Di Maria tenta Cristiano Ronaldo, mas Höwedes faz a intervenção.

FOTO: Corte preciso de Sergio Ramos, no cruzemento efetuado por Neustädter (Bruno Secco)

10' Neustädter cruza para Huntelaar mas Sergio Ramos efetua corte preciso!

9' Matip tenta passe para Draxler, mas Carvajal efetua a intervenção.

8' Cristiano Ronaldo tenta cruzamento, mas Farfan corta.

7' Höwedes desarma bem Cristiano Ronaldo pela esquerda e a torcida do Schalke faz a festa!

6' Real Madrid toca bola no campo de defesa, Schalke 04 apenas acompanha.

5' Carvajal tenta passe para Bale, mas ela vai tranquila nas mãos de Fährmann.

4' Mais um impedimento! Cristiano Ronaldo tenta passe para Benzema, mas, novamente, a arbitragem flagra um fora de jogo.

3' Marcelo tenta enfiada para Cristiano Ronaldo, mas a arbitragem flagra o melhor do mundo em posição irregular.

2' UUUUUUUH! Na cobrança, Höwedes dá de cabeça e a bola passa perto do gol de Casillas! Boa chance do Schalke!

1' Schalke tenta armar jogada pela direita com Neustädter e ela desvia em Marcelo. Escanteio.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Schalke 04 x Real Madrid! A saída é dos azuis-reais!

16:44 Tudo pronto para o início do jogo!

16:43 Schalke 04 e Real Madrid vão para seus respectivos campos.

16:42 Equipes entram em campo. O hino da Uefa Champions League é executado neste momento.

16:40 Schalke 04 e Real Madrid preparados para entrar em campo, aguardando apenas a liberação na entrada do vestiário.

16:35 Quem apita a partida de logo mais é o inglês Howard Webb, auxiliado pelos também ingleses Michael Mullarkey e Darren Cann. O quarto árbitro do jogo é o inglês Stephen Child. Arbitragem inteira da Inglaterra para este confronto entre Alemanha e Espanha.

Na Alemanha, Real Madrid enfrenta Schalke tentando quebrar tabu

16:30 Fazem 9ºC em Gelsenkirchen, 56% de umidade relativa do ar e os ventos sopram em 13km/h.

FICHA: Julian Draxler, promessa do Schalke 04 e que está confirmada para o jogo de hoje. (Bruno Secco)

16:23 Schalke 04 e Real Madrid já estão em campo se aquecendo para a partida, que começará em 20 minutos. Na foto, o Real Madrid se aquecendo. (Bruno Secco)

16:18 Carlo Ancelotti, sobre a condição de Cristiano Ronaldo para este Schalke 04 x Real Madrid: "Ele está motivado e com muita vontade de jogar. Não estava feliz por não estar atuando. Está se preparando bem neste período, e sua condição física e mental está ótima".

16:15 Cristiano Ronaldo é o principal nome do jogo e isso não é surpresa para ninguém. Na história da Uefa Champions League, o português têm 97 jogos e 59 gols marcados. Na foto, CR7 comemora o último gol marcado na competição, quando o Real Madrid enfrentou a Juventus, pelo 5º jogo da fase de grupos. (Daniel Dal Zennaro/EFE)

16:07 Outro jogador do Schalke 04 que já vestiu a camisa do Real Madrid é o húngaro Adam Szalai, que hoje começa no banco. Szalai jogou no Real Madrid Castilla entre 2007 e 2009, seguindo na temporada seguinte para o Mainz, em 2009/2010. (VAVEL Espanha)

16:02 As surpresas da escalação do Schalke ficam por conta de Draxler e principalmente de Höwedes, que começarão no time titular!

16:00 Schalke 04 escalado! Fährmann, Höwedes, Matip, Santana, Kolasinac, Boateng, Neustädter, Farfan, Meyer, Draxler, Huntelaar.

15:55 Um dos destaques do Schalke 04 e que está confirmado no jogo de hoje é o holandês Klaas-Jan Huntelaar que, como Raúl, também teve passagem pelo Real Madrid. Porém, sua estadia no clube Merengue foi bem diferente que a do tricampeão da Uefa Champions League: jogou apenas 20 partidas e anotou dois gols, antes de sair para o Milan. (VAVEL Espanha)

15:50 Raúl González declarou, inclusive, que, se pudesse, jogaria a partida de ida pelo Schalke 04 e a de volta pelo Real Madrid. "A primeira coisa que me passou pela cabeça é que eu adoraria jogar estes jogos. Se pudesse, jogaria na Veltins-Arena com o Schalke e no Bernabéu com o Real Madrid", disse. Atualmente, o espanhol joga pelo Al-Sadd, do Catar.

15:48 Banco do Real Madrid: Diego López, Varane, Coentrão, Arbeloa, Jesé, Isco e Illarra.

15:47 Real Madrid escalado! Casillas, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Xabi Alonso, Carvajal, Modric, Bale, Di María, Ronaldo e Benzema.

15:45 Uma hora para o jogo! As equipes já estão na Veltins-Arena e em breve começarão o trabalho de aquecimento. Continue ligado conosco neste Schalke 04 x Real Madrid!

FOTO: Raúl em visita a Florentino Perez, presidente do Real Madrid, e a Carlo Ancelotti, técnico Merengue. (Reprodução/Real Madrid)

15:40 Raúl, inclusive, falou sobre este duelo entre Schalke 04 e Real Madrid, pela Uefa Champions League. "O Real Madrid é superior, porém sempre tem que tomar cuidado com equipes alemãs, pois elas lutam até o fim. E o Schalke tem um bom time".

15:35 Schalke 04 e Real Madrid têm em comum um grande craque da história do futebol mundial: trata-se de Raúl González Blanco, ou simplesmente Raúl. O espanhol é quem mais marcou gols na história da Uefa Champions League: foram 71 tentos em 142 jogos disputados. Destes 71, cinco foram marcados em sua passagem pelo Schalke, em 2010. Todos os demais foram marcados durante os seus 16 anos de Real Madrid, onde se sagrou tricampeão continental (1997–98, 1999–2000 e 2001–02).

VÍDEO: Conheça a Veltins-Arena, palco do jogão entre Schalke 04 x Real Madrid, que começará logo mais e que você acompanhará lance a lance na VAVEL Brasil .

15:25 Além de contar com Huntelaar, o Schalke 04 tem três cartas na manga, e todas elas são do seu meio de campo: Draxler (que deve começar no banco), Meyer e Goretzka. Os três são jovens jogadores que têm conseguido grande destaque no Schalke 04 na temporada, principalmente os dois últimos, que colaboraram muito com a arrancada do time em 2014. (Imago)

15:15 Jens Keller falou um pouco sobre como seus jogadores deverão segurar o Real Madrid. "O Real Madrid é uma das melhores equipes do mundo, mas jogando em casa, temos que ser valentes". Possíveis desfalques do Schalke: Benedikt Höwedes, que está em trabalho final de recuperação, e Julian Draxler, que recentemente voltou de lesão e é o principal nome do Schalke na temporada. Ambos poderão começar no banco.

FOTO: Conseguirá o Schalke 04 segurar o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo? (Montagem/Fussball Mein Sport)

15:05 O Real Madrid tem apenas um desfalque para o jogo de hoje. Trata-se do volante Sami Khedira que, com um problema no joelho, sequer viajou para Gelsenkirchen. Por outro lado, Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo e que esteve ausente nos últimos três jogos do Real pelo Campeonato Espanhol por causa de uma suspensão, é presença mais do que confirmada.

Boateng é flagrado fumando em teste antidoping e gera polêmica

FOTO: O Schalke 04 também se preparou para o jogo de logo mais, treinando em seu estádio na tarde desta terça (25). No destaque da foto, Kevin-Prince Boateng, que se envolveu em polêmica no mesmo dia do treino. (Divulgação/Schalke 04)

FOTO: Treino do Real Madrid no início da noite desta terça-feira (25), dia que antecedeu a partida de logo mais. (Divulgação/Real Madrid)

FOTO: Promocional do Real Madrid, para o jogo de logo mais, contra o Schalke 04. (Divulgação/Real Madrid)

14:55 Curiosamente, o Real Madrid venceu faturou três títulos europeus em cima de clubes alemães. O primeiro, a Champions League, foi em Glasgow, quando bateu o Eintracht Frankfurt por 7 a 3. O outro, mais uma Champions, em 2001, quando derrotou o Bayer Leverkusen, por 2 a 1. E a última, pela final da Taça Uefa de 1986, quando bateu o Köln por 5 a 3.

14:50 O Real Madrid tem dificuldades contra alemães, porém, o Schalke 04 também tem dificuldades quando joga contra espanhóis. Os azuis-reais conquistaram, na história, apenas sete dos seus 23 encontro com times da terra da tourada. Foram, além das sete vitórias, sete empates e nove derrotas. Das sete vitórias, cinco foram jogando em casa.

FOTO: Torcida do Schalke 04 costuma lotar a Veltins-Arena e cantar muito durante o jogo. Além do péssimo retrospecto contra times alemães, esta promete ser mais outra pedra no sapato do Real Madrid! (AFP)

14:45 Em jogos oficiais, esta é a primeira vez na história que Schalke 04 e Real Madrid se enfrentam. Para o primeiro encontro, duas equipes muito motivadas: o Real Madrid, por ser o líder do Campeonato Espanhol, e o Schalke 04, por ter conquistado uma sequência de oito jogos sem perder no Campeonato Alemão (seis vitórias e dois empates). E, claro, além de ter o apoio da sua apaixonada torcida que, certamente, lotará a Veltins-Arena.

VÍDEO: Relembre a última vitória do Real Madrid em solo alemão, conquistada há 13 anos.

14:40 Iker Casillas, goleiro do Real Madrid, reconheceu a força do Schalke, em entrevista coletiva. "O Schalke 04 é uma equipe perigosa, com uma presença física muito forte. Mas nós temos criado muitas chances de gol e jogado de forma sólida no ataque. Essa precisa ser nossa postura: sempre manter uma linha na defesa, com a ajuda de todos os jogadores, como estamos fazendo. Teremos que aproveitar todas as oportunidades que tivermos".

14:35 Para muitos, o jogo contra o Schalke 04 é praticamente uma vitória certa. Porém, os jogadores do Real Madrid entrarão pressionados em campo, por conta de terem um péssimo retrospecto quando jogam em solo alemão. Nas 25 partidas que jogou no país, venceu apenas uma: em 2000-2001, contra o Bayer Leverkusen. Foram seis empates e incríveis 18 derrotas.

FOTO: Com nove gols em seis jogos, Cristiano Ronaldo, além de ter sido o grande destaque do Real Madrid na primeira fase, é também o vice-artilheiro da competição, ficando um gol atrás de Zlatan Ibrahimovic. Será que hoje o CR7 assumiará a artilharia isolada da competição? (Getty)

14:30 Quanto ao Real Madrid, foi o clube que mais marcou na fase de Grupos da competição - foram 20 gols em seis jogos, média de 3,3 por partida. Fora de casa, os comandados por Carlo Ancelotti marcaram dez dos seus 20 tentos longe do Santiago Bernabéu. Os Merengues, juntos com o Atlético de Madrid, são os únicos invictos na atual edição do torneio continental.

14:25 O Schalke 04 foi o 20º clube a marcar mais gols na primeira fase da Uefa Champions League. Foram apenas seis, em seis jogos disputados - média de um gol por partida. Porém, foi o suficiente para os comandados de Jens Keller garantirem uma vaga nas oitavas de final da competição milionária.

14:15 Pelo Grupo B, o Real Madrid passeou. Os comandados por Carlo Ancelotti conquistaram cinco vitórias e um empate, sendo este contra a Juventus, que acabou ficando em terceiro. Contra o Galatasaray, vice-campeão do Grupo, e Copenhagen, só passeios. A única exceção fica por conta do jogo na Dinamarca, onde o Real Madrid venceu por 2 a 0. Nos demais, foram goleadas com, no mínimo, quatro gols pró. O grande destaque da primeira fase foi contra o Galatasaray, jogando na Turquia, pela primeira rodada: 6 a 1 para os Merengues, com show particular de Cristiano Ronaldo, que marcou três gols e deu uma assistência.

14:10 Na primeira fase, o Schalke 04 pertenceu ao Grupo E, e sofreu para se classificar. Com vitórias contra o Basel - seu principal concorrente pela vaga no grupo - dentro e fora de casa, e também contra o Steaua Bucareste, os comandados por Jens Keller conseguiram se classificar em segundo, com 10 pontos. O campeão do Grupo foi o Chelsea, com 12. O grande destaque do Schalke 04 na primeira fase foi justamente contra o Basel. Jogando na Veltins-Arena, palco do jogo de hoje, os azuis-reais conquistaram a vitória mais importante até agora, por 2 a 0 (Draxler e Matip), e ali garantiram a classificação para as oitavas de final.

14:00 Já nesta terça-feira (25), na continuação dos jogos de ida, o tabu foi quebrado e um time da casa conseguiu vencer. Os gregos do Olympiakos surpreenderam os ingleses do Manchester United e bateram o time agora comandado por David Moyes por 2 a 0. No outro jogo do dia, o Borussia Dortmund foi até a Rússia e venceu o Zenit por 4 a 2. Hoje, quarta-feira (26), encerram também os jogos de ida Galatasaray e Chelsea, que, na Turquia, duelarão também às 16h45, horário de Brasília.

13:55 Schalke 04 e Real Madrid encerram os jogos de ida das oitavas de final da Uefa Champions League 2013/2014. Na semana passada, entre terça (18) e quarta (19), quatro jogos foram realizados, e todos com vitórias dos visitantes: Arsenal 0x2 Bayern de Munique, Manchester City 0x2 Barcelona, Bayer Leverkusen 0x4 PSG e Milan 0x1 Atlético de Madrid.

13:45 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão das oitavas de final da Uefa Champions League 2013-2014! E hoje é dia de jogão! Schalke 04 e Real Madrid duelarão daqui a pouco, às 16h45, na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !