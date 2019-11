Lucien Favre minimiza falha de ter Stegen: "Erros desse tipo acontecem"

Recentemente, o suíço Lucien Favre chegou à marca de 100 jogos no comando técnico do Borussia Mönchengladbach, um dos clubes mais tradicionais da Alemanha. Se àquela altura a fase era de nostalgia e bons resultados, hoje o panorama é bem diferente. Há oito partidas sem vencer, o Gladbach saiu da zona de classificação às competições europeias - encontra-se na sétima colocação da Bundesliga - e Favre começa a ver seu cargo ameaçado pela primeira vez em sua era à frente dos Potros.

Neste sábado (01/03), o Borussia foi ao Eintracht-Stadion e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o lanterna Eintracht Braunschweig. O clube da Renânia do Norte-Vestfália vencia o adversário da Baixa Saxônia graças a um gol contra do goleiro alemão naturalizado iraniano Daniel Davari. Posteriormente, o gol foi creditado ao atacante brasileiro Raffael, que havia cobrado o escanteio o qual originou o tento, advindo do desvio de Davari. Entretanto, no segundo tempo, mais uma falha de goleiro deu as caras no jogo: o zagueiro belga Daems recuou a bola para o alemão ter Stegen,que não conseguiu dominá-la e acabou colocando-a para o fundo das redes. Lance idêntico ao gol contra do próprio MAtS no amistoso entre as seleções de Estados Unidos e Alemanha, no qual os States venceram por 4 a 3.

O lance, evidentemente, irritou profundamente o arqueiro, que acabou discutindo com o seu companheiro de equipe. Depois, fizeram as pazes. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Lucien Favre preferiu minimizar o lance o qual chamou de "acidente". "Erros desse tipo acontecem", afirmou.

Max Eberl, diretor de esportes do Borussia Mönchengladbach, também saiu em defesa do jogador. "O menino está uma pilha de nervos. Não podemos condená-lo. Ainda é jovem, possui um grande potencial e tem uma grande carreira pela frente", disse.

"Eu sinto muito pela falha. Foi uma situação de m****. Eu não queria prejudicar o time", desabafou Marc-André ter Stegen. "Nos lances seguintes, mostrei que estava focado no jogo novamente. Eles não vão me matar", completou, referindo-se às defesas que praticou no restante da partida e ironizando a situação.

Se o goleiro ainda estava esperançoso em relação à sua presença entre os convocados do selecionado alemão para a Copa do Mundo de 2014, suas chances provavelmente caíram por terra - ou ficaram ainda mais difíceis - depois desta falha.

Ao final do jogo, Marc-André ter Stegen, goleiro do Gladbach, sai de campo cabisbaixo, lamentando o empate e certamente se lembrando da sua falha no gol do Braunschweig (Foto: Getty Images)