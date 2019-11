San Lorenzo e Colón empatam sem gols no Nuevo Gasómetro

San Lorenzo e Colón se enfrentaram na noite deste sábado (15) pela oitava rodada doTorneo Final 2014, no Nuevo Gasómetro, e a partida terminou empatada sem gols. O destaque foi o experiente arqueiro Germán Montoya, que fez excelentes intervenções pelo Colón.

O San Lorenzo queria, finalmente, engrenar na temporada. Depois da saída de Pizzi após o título do Inicial 2013, Edgardo Bauza não conseguiu manter a regularidade da equipe. Além disso, contou com reforços e uma única perda, a do jovem Alan Ruíz. Para a partida, após o empate em 1 a 1 com o Unión Española em casa na sonhada Libertadores, Bauza promoveu três mudanças: Blandi no lugar de Matos como centroavante, Kalinski no lugar de Mercier na volância e Fontanini substituindo Valdés, na zaga.

Já o Colón, após duplo empate em casa com o Godoy Cruz por 1 a 1 e o Gimnasia por 0 a 0, aspirava manter a ponta. Os jovens surpreendem no campeonato após grande crise política e financeira que resultou na venda da promessa Lucas Mugni e na dispensa de jogadores mais experientes. Estrearam perdendo para o – hoje lanterna – Racing, mas emendaram quatro vitórias em sequência. Mesmo com a ótima campanha, os jogadores seguem mantendo o humilde discurso que visam não cair e, no momento, o título está em segundo plano.