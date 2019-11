Com gol de Franco Jara, Estudiantes vence o clássico contra o Gimnasia

Velocidade e precisão definem a vitória do Estudiantes de La Plata no clássico deste domingo (16), contra o Gimnasia. As equipes se enfrentaram no estádio Del Bosque, pela oitava rodada do Torneio Final 2014. Com gol de Franco Jara, o Estudiantes levou a melhor e venceu por 1 a 0, conquistando assim os quinze pontos na classificação e alcançando a liderança ao lado do Colón.

Um duelo marcado pelo clima quente entre os adversários, que não podiam fazer feio diante de um público que lotava o estádio do Gimnasia em La Plata. Os dois clubes vinham de empates em zero a zero, na rodada passada. A equipe da casa, liderada porPedro Troglio, tentou superar o jogo árduo e defensivo do Estudiantes, apesar de muitas tentativas, não conseguiu finalizar na rede. Mesmo com um placar magro, o Estudiantes saiu de campo satisfeito com uma vitória suada que o colocou na ponta da tabela.

Para se manter na posição que conquistou, o Estudiantes enfrentará o Vélez no próximo fim de semana, fora de casa. Enquanto o Gimnasia terá que superar a derrota sofrida, em casa, contra o San Lorenzo na nona rodada do campeonato.