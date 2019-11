Alemanha conta com equipe de 50 pesquisadores para analisar seus adversários na Copa do Mundo

A seleção da Alemanha, tricampeã mundial, é apontada como uma das favoritas à conquista da Copa do Mundo de 2014, competição a ser realizada no Brasil nos meses de junho e julho, e está levando o seu favoritismo muito a sério. Os comandados de Joachim Löw contam com uma equipe de 50 pesquisadores responsáveis por estudar e analisar os adversários da Nationalelf no Mundial deste ano.

Os profissionais são integrantes da Escola Superior de Esportes da Alemanha, da cidade de Colônia, localizada na região da Renânia do Norte-Vestfália. O responsável pelo projeto é o professor Stephan Nopp, que explica como o trabalho tem sido feito. "Para cada adversário é feito um relatório detalhado sobre os padrões de comportamento correspondentes e gerada uma grande quantidade de vídeos. Em torneios, esses relatórios podem ter mais de cem páginas e os vídeos vários gigabites", elucidou.

O material, o qual também inclui informações sobre o desempenho dos times - tanto a seleção alemã quanto os seus adversários; são analisados os comportamentos táticos e a performance individual de cada jogador - em cada partida, seja ela oficial ou amistosa, e sobre a gestão esportiva, é coletado pela DFB (Deutscher Fussball-Bund, a Federação Alemã de Futebol). Os dados mais relevantes são repassados ao departamento de futebol da entidade e, posteriormente, chegam ao plantel treinado por Löw.

O método parece inovador, mas é usado pelo selecionado germânico desde 2005. Os dirigentes de futebol do país europeu concluíram que tais estudos eram necessários para que a seleção voltasse a conquistar títulos, ainda mais com um Mundial a ser disputado em plena Alemanha batendo à porta - a Copa do Mundo de 2006 foi sediada em solo alemão.

O técnico Joachim Löw mira o topo do mundo para a seleção alemã e não quer que seus comandados fiquem novamente no "quase" (Foto: Divulgação / DFB)

Nas Copas de 2006 e 2010, a Mannschaft esteve na briga pelo título, mas bateu na trave nas duas oportunidades. Em ambas as competições, foi eliminada na fase semifinal. Curiosamente, pelas seleções as quais viriam a ser as campeãs dos certames - a Itália, em 2006, e a Espanha, em 2010. Nas decisões de terceiro lugar, venceu Portugal e Uruguai nos respectivos anos. Nas Eurocopas, sucumbiu diante da Espanha, na decisão da edição de 2008, e da Itália, na semifinal do torneio de 2012 - os italianos perderam para os espanhóis na final e foram vice-campeões.

Pode-se dizer que o trabalho vem caminhando a passos largos para que os alemães, sejam eles torcedores, jogadores, integrantes da comissão técnica ou dirigentes, vejam o retorno e o resultado esperados - ou seja, a volta de títulos - chegarem. A Copa de 2014 é tratada como uma grande oportunidade para o selecionado retomar o caminho das glórias, pois a nova geração de jogadores já está bastante madura.

"A DFB utilizou essa fonte científica para o país estar bem preparado para esse importante evento esportivo. No decorrer dos anos, essa parceria se tornou profissional, com uma situação em que todos ganham: a DFB recebe as informações e os alunos são formados em campo profissional prático", afirmou Nopp.

No campeonato a ser sediado em território brasileiro, a Alemanha caiu no grupo G e terá Estados Unidos, Portugal e Gana como adversários na primeira fase da competição. O objetivo é bastante claro: o tetracampeonato mundial. E o trabalho tem sido feito dentro e fora dos gramados.