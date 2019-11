Uefa confirma criação de uma nova competição europeia: a Liga das Nações

Nesta quinta-feira (26), as 54 seleções afiliadas à Uefa se reuniram na cidade de Astana, no Cazaquistão, e aprovaram por unanimidade a criação da Liga das Nações. A mais nova competição do futebol europeu será disputada anualmente, a partir de 2018, e contará com divisões as quais terão acessos e rebaixamentos, modelo semelhante ao dos campeonatos nacionais.

Para o francês Michel Platini, a liga substituirá a inutilidade dos amistosos. "Está é uma decisão muito importante para o futebol no que diz respeito às seleções nacionais. Os amistosos realmente não interessam a ninguém, nem à audiência, nem aos jornalistas ou aos jogadores", afirmou o ex-jogador e atual presidente da Uefa.

Além de substituir boa parte das partidas amistosas das seleções do Velho Continente, a Liga das Nações também deve oferecer vagas para a Eurocopa, torneio mais importante envolvendo as seleções da Europa. De acordo com Platini, uma equipe de cada divisão, inclusive dos escalões mais baixos, deve se classificar à Euro. Com isso, seleções menos renomadas como San Marino, Ilhas Faroe, Andorra e Gibraltar teriam a chance de estrear no mais alto escalão do continente.

O formato do mais novo certame da Uefa ainda será finalizado, mas a previsão é de que os 54 países sejam divididos em quatro divisões, as quais serão disputadas em setembro e novembro de 2018. As 12 equipes mais bem colocadas no ranking de coeficientes da entidade serão divididas em quatro grupos de três países na Divisão A. Os vencedores de cada chave avançarão à fase final do torneio, prevista para ocorrer no mês de junho de 2019. Os selecionados com as piores campanhas amargarão o rebaixamento.

E não para por aí. A Uefa ainda planeja incluir a Liga das Nações nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Tal Copa será disputada no Qatar. Perguntado sobre o assunto, o secretário-geral da Uefa, o suíço Gianni Infantino, foi bastante breve."Precisamos ver quando acontecerá a Copa do Mundo [a previsão é de que o Mundial não seja disputado no meio do ano, como de costume, devido ao forte calor que toma conta do país asiático] e então conversaremos mais profundamente [com a Fifa]", explicou.

Gianni Infantino e Michel Platini acreditam que a Liga das Nações será um sucesso (Foto: goal.com)

Infantino também disse que a Liga das Nações deve ser uma ideia bem recebida pelos clubes, os quais costumam ser bem rígidos quanto à cessão de jogadores às seleções nacionais. "É uma boa notícia para eles [os clubes], que terão seus jogadores de volta mais cedo e não exaustos por viagens internacionais", concluiu.