Em noite de Gareth Bale, Real Madrid goleia o Rayo Vallecano

JOGO VÁLIDO PELA 31ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, REALIZADO NO ESTÁDIO SANTIAGO BERNABÉU

INCIDENCIAS : JOGO VÁLIDO PELA 31ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL, REALIZADO NO ESTÁDIO SANTIAGO BERNABÉU

Na noite deste sábado (29), o Real Madrid goleou o Rayo Vallecano por 5 a 0 no Santiago Bernabéu, e continua vivo na briga pelo título da Liga BBVA. Com dois gols deBale e um de Cristiano Ronaldo, Carvajal e Morata, o Real foi à 73 pontos na tabela e continua em terceiro lugar, com dois pontos atrás do Barcelona e três atrás doAtlético de Madrid.

O destaque da partida foi Gareth Bale. O jogador marcou dois gols e deu uma assistência para Cristiano Ronaldo, que abriu o placar. O português deu uma assistência para Carvajal, após jogada de Bale.

Forte marcação, Real domina e Cristiano Ronaldo marca

O jogo começou com o Real Madrid impondo uma marcação muito forte. Logo aos 3 minutos, Di María avançou pela esquerda e tocou para Benzema, que, na área, escorou, mas o goleiro Ruben Lopez fez a defesa. No rebote, Cristiano Ronaldo, de fora da área, finalizou, mas pegou mal na bola. O Rayo tentou responder no minuto seguinte, mas Pepe afastou o cruzamento de Bueno, que tinha direção para Larrivey.

Os visitantes não se intimidavam. Trocavam bastante passes e possuíam mais posse de bola. Mas não conseguiam atacar. Enquanto o Real, apesar de ter menos a bola, atacava quando a tinha nos pés. Aos 13, Bale cruzou para Cristiano Ronaldo, mas Arbilla evitou que a bola chegasse ao gajo e quase marcou contra. No minuto seguinte, aos 14, Cristiano Ronaldo lançou Gareth Bale pela direita e apareceu na entrada da área para receber do galês. O português passou por Zé Castro e tocou na saída do goleiro Ruben: 1 a 0.

Com uma forte marcação, o Rayo não conseguia chegar com perigo à área do Real. Os donos da casa, por sua vez, forçavam jogadas com Bale. Aos 26, ele lançou Benzema, que dentro da área, com o gol vazio, se atrapalhou e não conseguiu a finalização. Minutos depois, aos 29, foi a vez de Benzema servir Cristiano Ronaldo, mas o goleiro Ruben Lopez saiu bem do gol e fechou a porta para o português. Na sequência da jogada, o atacante francês sofreu falta na entrada da área, que foi cobrada pelo zagueiro Sergio Ramos, mas a bola passou por cima, sem muito perigo.

Sem oferecer perigo, os visitantes tentavam se defender do jeito que dava, e as vezes, contavam com a sorte. Aos 37, num contra-ataque, Bale passou fácil por Borja Lopez, invadiu a área e, na hora da finalização, chutou o chão e furou a bola. Aos 41, o Rayo conseguiu chegar ao ataque, mas sem muito perigo. Em cobrança de falta pela direita, Jose Carlos tentou surpreender o goleiro Diego Lopez ao mandar um cruzamento direto para o gol, mas a bola foi direto para fora. Mesmo com a vitória, a torcida impaciente vaiava o goleiro Diego Lopez e o volante Illaramendi. Assim terminara o primeiro tempo.

Show de Bale e goleada do Real

O segundo começo começou com o Rayo tendo a posse de bola, e o Real se contentando em apenas marcar e jogar apenas no contra-ataque. Logo no começo, aos 4 minutos, o argentino Larrivey teve a oportunidade de empatar, mas cabeceou a chance para longe. Aos 9, após saída errada do Rayo, Bale cruzou da direita para Cristiano Ronaldo que só ajeitou para Carvajal ampliar a vantagem: 2 a 0.

O Rayo Vallecano acordou no jogo e resolveu pressionar. Os visitantes tiveram sua melhor oportunidade aos 11 minutos quando Saúl cabeceou a bola na trave após cobrança de escanteio de Jose Carlos. No minuto seguinte, Saúl tentou de novo, mas o chute foi no meio do gol e Diego Lopez defendeu. Aos 19, nova oportunidade perigosa em cobrança de falta de Jonathan Vieira. A bola passou raspando a trave.

Pressionado, o Real jogava no contra-ataque, o estilo de jogo preferido da equipe de Carlo Ancelotti. E, assim, matou o jogo. Após boa jogada de Di María, Bale marcou o terceiro aos 22 minutos. Três minutos depois, aos 25 minutos, Bale fez um golaço. Ele roubou a bola na intermediária defensiva após cobrança de escanteio do Rayo, arrancou em velocidade, passou por dois marcadores, e bateu na saída do goleiro Ruben: 4 a 0.

Se o galês estava voando, o português Cristiano Ronaldo não estava tão atento assim. Xabi Alonso deixou o craque português na cara do gol, mas ele se atrapalhou na hora de driblar o goleiro e acabou perdendo o tempo da finalização. Mas, se o gajo se atrapalhou, o jovem Morata que tinha acabado de entrar, fez bonito. O atacante recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu colocado, no ângulo, sem chance nenhuma para o goleiro: 5 a 0.