Com boas atuações de Delgado e Stocker, Basel vence Valencia

Na tarde desta quinta-feira (3), Basel e Valencia se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas-de-final da Uefa Europa League. Com portões fechados devido à punição da Uefa, o Basel não sentiu a falta da torcida e conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta, no dia 10, no estádio Mestala, na Espanha. Com dois gols de Delgado e uma boa atuação de Stocker, que marcou um gol no fim, o Basel poderá perder por até dois gols de diferença.

Basel domina e Delgado marca dois

O início do jogo começou com os anfitriões tomando a iniciativa do jogo. Logo aos três minutos, Delgado, que vivera uma noite boa, em cobrança de falta quase abriu o marcador. O Valencia, por sua vez, tentava absorver a pressão marcando a saída de bola do Basel. Com Parejo, os visitantes teve sua primeira oportunidade, mas sem sucesso. Por outro lado, Delgado era a principal arma ofensiva.

A equipe da basileia tentava chegar ao ataque mas não conseguia achar muito espaço. Sem conseguir penetrar à área do Valencia, os jogadores do Basel resolveram arriscar de fora da área. Stocker foi o primeiro a arriscar e, logo em seguida, Díaz teve tempo e espaço para pensar e finalizar, mas Guaita defendeu novamente.

O Basel começou a tomar conta do jogo e dominar todas as ações. Na bola aérea, a equipe da basileia tentava achar a solução para furar a defesa espanhola. Em dois escanteios seguidos, Stocker procurou Xhaka, mas Mathieu, atento, interceptou. Aos 24 minutos, o lance mais perigoso do jogo. Em finalização de longa distância, à 25 metros do gol, Schar quase abriu o placar. A bola passou raspando a trave e Guaita, pela primeira vez, estava batido.

Depois de muita pressão, Delgado abriu o placar para os donos da casa - que não tinham o apoio da sua torcida devido à punição da Uefa. O meia recebeu livre o passe de Philipp Degen, à beira da grande área, e com precisão acertou o canto inferior do goleiro Guaita: 1 a 0. Não demorou muito, e quatro minutos depois após abrir o placar, Delgado outra vez, recebeu de Stocker e ampliou o placar para os anfitriões: 2 a 0, e primeiro tempo resolvido.

Delgado comemora um dos seus dois gols. Jogador foi destaque na partida (Foto: Getty Imagens)

Valencia pressiona mas Stocker marca no fim

O Valencia resolveu acordar no final da primeira etapa, mas com pouco tempo e abalado com os dois gols em sequência, pouco fez. Com mais 45 minutos pela frente, resolveram se impor logo no começo. Paco Alcácer recebeu belo passe, mas o assistente assinalou impedimento. Logo em seguida, teve um de seus chutes bloqueados. O chileno Vargas apareceu no jogo pela primeira vez arriscando chute de fora da área, mas Sommer fez boa defesa e desviou para escanteio.

O Valencia era só pressão nos primeiros 20 minutos da etapa final, mas a defesa do Basel se comportava muito bem e a equipe da basileia tentava jogar no contra-ataque. Com Vargas, os espanhóis tiveram mais uma boa oportunidade, mas falhou o alvo. A pressão continuava e o Valencia tentava um gol fora de casa para ter uma situação mais reversível na volta em Mestala. Parejo, em cobrança de falta, fez Sommer fazer uma boa defesa.

O fim do jogo foi ficando próximo. O Valencia tentava um gol e o Basel não tinha mais fôlego, mas não se entragava. E com essa vontade, Bernat roubou a bola e lançou Stocker, que arrancou metade do campo em velocidade, passou pelo marcador e bateu de cobertura sobre o goleiro Guaita: 3 a 0.