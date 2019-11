Mudanças de posição na parte de baixo da tabela movimentaram a 32ª rodada da Ligue 1

O título da Ligue 1 está praticamente decidido, mas isso não significa dizer que o campeonato acabou, ainda há disputa por vagas nas competições européias. O Lille está em terceiro, mas mantem chances de chegar a segunda colocação. Logo abaixo o Saint-Étienne quer manter sua vaga na UEFA Europa League. No fim da tabela, muitas equipes ameaçadas de rebaixamento se beneficiaram das derrotas de Valenciennes e Sochaux. A próxima rodada pode dar o título de campeão ao Paris Saint Germain, se vencer o Lyon no sábado a equipe levanta seu quarto troféu, a equipe está 13 pontos a frente do Monaco.

Olympique de Marseille 3 x 1 Ajaccio

Abrindo a rodada, na partida de sexta (04) o Marseille venceu o virtual rebaixado Ajaccio por 3 a 1, Os três gols da partida foram marcados por Andre Ayew. A equipe se encontra na 6ª posição com 48 pontos, enquanto o Ajaccio é o lanterna com 19 pontos. Vale destacar as faixas de protesto da torcida do OM, entre elas: “Hoje a noite, como vocês, não demos em nada.” e ”Anos para fazer um grande clube, afundado em uma temporada”.

Ayew abriu o placar aos 3 minutos da primeira etapa, o brasileiro Lucas Mendes lançou o ganês que encobriu o goleiro Ochoa, marcando um belo gol. O goleiro mexicano é o principal jogador do Ajaccio, fez ótimas defesas e impediu uma goleada dos mandantes. O primeiro tempo terminou sob vaias. Aos 15 da etapa final, Payet cruzou da esquerda e Ayew cabeceou no cantinho, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. No minuto seguinte Tallo, em posição irregular, empatou. Em jogada ensaiada, Ayew completou o cruzamento e deu números finais a partida.

Paris Saint Germain 3 x 0 Stade de Reims

O PSG abriu os jogos de sábado, a equipe caminha a passos largos em busca do quarto título francês. Mesmo pensando no jogo de terça contra o Chelsea pela UEFA Champions League, o time da capital fez o dever de casa e venceu o Reims por 3 a 0. Essa foi a 11ª vitória consecutiva do time de Laurent Blanc que está com 79 pontos. O Remis caiu para 9º. Na proxima rodada o Paris pode ser campeão por antecedência.

No fim do primeiro tempo, van der View cruzou e Cavani mandou para as redes. Na volta do segundo tempo, Digne cruzou na cabeça de Lucas, o brasileiro mandou a bola na trave e Mandi fez contra. No fim do jogo Mandi ainda conseguiu fazer outro gol contra.

Bastia 2 x 2 Sochaux

O Sochaux se complicou no campeonato, brigando para não cair, os Lionceaux deixaram a vitória escapar e empataram em 2 a 2 com o SC Bastia. Com o resultado o FCSM é o penúltimo, o Bastia está em 10º.

Aos 45 do primeiro tempo, Jordan Ayew marcou de cabeça e na sequencia Corchia ampliou. Na volta do intervalo o belga Bruno perdeu um gol inacreditável, o jogador estava em baixo do gol e conseguiu cabecear para fora. Pouco depois, Bruno se redimiu, Palmieri cruzou e o centroavante não desperdiçou. Parecia que os donos da casa não haviam treinado finalização. Khazri recebeu pelo passe e sem goleiro mandou por cima do gol. O goleiro Landreau fechou a meta na segunda etapa, fazendo duas boas defesas. Depois de tanto insistir, o SCB conseguiu o empate. Romaric lançou com categoria da intermediária defensiva e Djibril Cissé, aquele mesmo, pegou de primeira, golaço, para delírio dos 12 mil pagantes.

Bordeaux 2 x 2 Rennes

O Bordeaux recebeu o Stade Rennais, a partida acabou 2 a 2, com gosto de derrota para os anfitriões que viram seu quarto empate seguido, a equipe está em 7º lugar com 44 pontos. Os rubro-negros por sua vez subiram três posições e ficam por enquanto na 13ª colocação.

Hoarauabriu os trabalhos após contra ataque, o atacante chutou na saída do goleiro. Rolan aumentou a vantagem, Saivet enfiou a bola para o uruguaio que não perdoou. A reação dos visitantes começou com o gol de Doucouré. Quatro minutos mais tarde, Grosicki cruzou, o goleiro saiu errado e Alessandrini empatou. No fim, os girondins tiveram chances de sair vitoriosos, colocaram uma bola na trave e Rolan chutou de longe obrigando Costil a fazer boa defesa.

Guingamp 1 x 2 Montpellier

Em duelo da parte de baixo da tabela, o Montpellier vence o EAG fora de casa por 2 a 1. Com esse triunfo, a equipe comanda por Rolland Courbis subiu três posições e se encontra em 12º. O Guingamp é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 pontos, 6 a frente do Valenciennes.

Aos 25 minutos, Tiéne bateu falta e Sorbon cabeceou contra a própria meta. Dois minutos depois, Stambouli ampliou. O Guingamp descontou com Yatabaré, que desviou cruzamento de Beauvue. No fim do jogo, Alioui testou na trave e quase empatou o jogo.

Lorient 1 x 1 Evian TG

Em outro jogo de times que fazem campanhas ruins, o Lorient empatou em 1 a 1 com o ETG. O resultado igual não foi bom para nenhum dos lados, os Merlus caíram duas posições e o Evian está empatado em número de pontos com o Guingamp, pouco acima da zona da degola.

Com apenas cinco minutos de partida Aliadière abriu o placar para o Lorient depois de cruzamento de Aboubakar, a defesa reclamou posição irregular. O empate dos visitantes saiu após cruzamento de Abdallah, Wass apareceu por trás dos zagueiros e conseguiu tocar para o fundo do gol. O destaque da partida foram às atuações dos goleiros Audard e Hansen que contribuíram para o empate. Após o apito final os jogadores ouviram uma sonora vaia.

Toulouse 1 x 2 Lille

No ultimo jogo do sábado, o Toulouse recebeu o LOSC e foi derrotado por 2 a 1, Os Dogues terminaram a partida com nove jogadores, Beria e Souaré foram expulsos. Os Great Danes permanecem na terceira colocação, os Tef estão em 8º.

Kalou tabelou com Martin, o marfinense tocou para Roux marcar. No fim do primeiro tempo Didot derrubou Beria e o juiz entendeu como pênalti. Na cobrança Kalou marcou o segundo do Lille. Com dois a menos, os visitantes recuaram e acabaram sofrendo um gol no fim do jogo. Os mandantes descontaram com Aurier.

Saint-Étienne 1 x 1 OGC Nice

Na manhã do domingo (06), o Nice foi até Saint-Étienne enfrentar o time da casa. O ASSE conseguiu empatar nos acréscimos em pênalti convertido por Gradel. Os Vert et blanc seguem na quarta posição com 55 pontos e ainda sonham com a vaga na UEFA Champions League. Os Aiglons estão em 11º.

Os gols só saíram na etapa final. Os visitantes abriram o placar com Bodmer, o zagueiro cabeceou após escanteio cobrado por Eysseric. No fim do jogo, Guilavogui chutou e Digard colocou a mão na bola dentro da área, o juiz assinalou o pênalti e o meia do Nice foi expulso. Gradel cobrou forte no canto sem chances para o goleiro.

Valenciennes 1 x 2 Lyon

Primeiro time na zona de rebaixamento, o Valenciennes perdeu para o Lyon por 2 a 1. Os Athéniens se complicaram ainda mais e faltando seis rodadas estão a 6 pontos de sair do Z-3. O OL permanece em 5º com esperanças de classificação para UEFA Europa League.

O Lyon abriu o placar aos 30 do primeiro tempo, Bedimo fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Gomis, o atacante francês cortou o zagueiro e o goleiro antes de bater no canto. O VAFC empatou com um golaço de Waris, o ganês dominou o passe longo de Masuaku, driblou o zagueiro e chutou forte entre o goleiro e a trave. O Lyon voltou a tomar a frente no placar com Ferri, o meia chutou de longe e marcou um belo gol. Vercoutre, goleiro reserva, tomou dois cartões amarelos e foi expulso. Não é a primeira vez que ele é expulso do banco de reservas. Outro expulso foi Marco da Silva do Valenciennes. Aos 41 do segundo tempo, os mandantes tiveram a chance de empatar o jogo. Na cobrança do pênalti, Waris chutou no canto esquerdo e o goleiro Lopes defendeu. O atacante teve outra chance de empatar, mas acabou adiantando demais a bola e o goleiro conseguiu desviar.

Monaco 3 x 1 Nantes

Vendo que o título dessa temporada é praticamente impossível resta ao Monaco tentar manter a segunda colocação e a vaga direta para a Champions. O time do principado recebeu o Nantes e venceu por 3 a 1. O destaque da partida foi o colombiano James Rodríguez autor de dois gols.

James abriu o placar aos 18 minutos com um belo chute de fora da área. O Nantes até criou boas chances, mas pecou nas finalizações. O Monaco ampliou com Raggi de cabeça. O terceiro saiu depois que Veigneau derrubou Fabinho dentro da área. James Rodrígues converteu o pênalti. Bedoya marcou para o Nantes.

Fotos: (Divulgação / Ligue 1, Sochaux e Lille)