Estudiantes vence o Argentinos Juniors e é um dos líderes do Torneo Final

O Torneo Final 2014 tem mais um líder. Além do Colón e do San Lorenzo, o Estudiantes de La Plata atingiu os 21 pontos, e empatou com os outros dois rivais na ponta do campeonato. A vitória simples sobre o Argentinos Juniors, no estádio Ciudad de La Plata, foi o suficiente para quebrar uma sequência de 3 jogos sem vitória e colocar definitivamente o Pincha na briga pelo título. O gol foi marcado pelo centroavante uruguaio Juan Manuel Olivera. O Bicho, por sua vez, vê a volta à Primera B Nacional cada vez mais próxima, depois de 10 anos consecutivos na elite do futebol argentino - atualmente é o último na tabela dos promedios, com 1,150. No Torneo Final, o Argentinos Juniors é o 18º colocado, com 12 pontos. Na próxima rodada, o Estudiantes enfrentará outro ameaçado pelo descenso, o Quilmes, no Centenario de Quilmes (12/04, 15h), e o Argentinos Juniors receberá o Vélez Sarsfield em La Paternal (12/04, 17h10).

Estudiantes pouquíssimo inspirado não consegue se impor

Os poucos torcedores que foram ao belíssimo estádio Ciudad de La Plata – talvez a única cancha do país vizinho que sofre com a “arenização” – estavam na expectativa para ver o Pincha assumir a liderança do Torneo Final. A equipe não vencia como mandante a 3 partidas, e tinha 3 empates nos últimos jogos, dois deles absolutamente decepcionantes, contra o Olimpo, em La Plata, e contra o Racing, em Avellaneda, depois de virar o placar de forma espetacular. Apesar de tudo isto, o adversário não poderia ser melhor, o ameaçadíssimo e lanterna na tabela do descenso Argentinos Juniors.

O jogo transcorreu com muito equilíbrio na etapa inicial. O Estudiantes não conseguia criar, e Verón, em especial, estava em uma noite muito ruim. O Bicho se limitava a esperar o adversário e explorar os contra-ataques, invariavelmente puxados pelo jovem colombiano Lenis, talvez o único jogador lúcido do time de La Paternal. Aos 20 minutos, o centroavante Pisculichi, autor de 4 dos 5 gols do Argentinos Juniors no Torneo Final deixou o campo lesionado, dando lugar a Boyero.

Após a metade do primeiro tempo, o Pincha se soltou um pouco mais no campo. As jogadas passaram a fluir melhor, com Patricio Rodríguez e Leonardo Jara fazendo boas combinações pelo lado direito, sempre em cima do inexperiente Lucas Rodríguez. Pato inclusive tentou duas finalizações de fora da área, ambas defendidas com muita tranquilidade por Nereo Fernández. Os atacantes Franco Jara e Carrillo, artilheiro pincharrata no Final, pouco apareceram no jogo. Nos minutos finais o Argentinos Juniors teve sua melhor chance, quando Ramírez cruzou da esquerda e Silva cortou, quase contra o próprio patrimônio.

Etapa final muito melhor e definição do Estudiantes

O DT Mauricio Pellegrino não gostou do que viu no seu time na etapa inicial. Pudera, jogando em casa, podendo alcançar a ponta do campeonato, a equipe pincharrata não tinha nenhuma profundidade e criatividade em seus ataques. A entrada do meia Luna no lugar de um apagado Correa mudou um pouco o panorama do jogo, dando mais alternativas para o setor ofensivo dos donos da casa. Os minutos iniciais foram avassaladores. Aos 3 minutos, Franco Jara chutou cruzado, à direita de Fernández. Dois minutos mais tarde, Silva exigiu ótima defesa do goleiro do Bicho.

Os visitantes equilibraram um pouco as ações, criando boas chances. Pouco antes dos 10 minutos, Vittor obrigou Rulli a fazer duas grandes intervenções. No rebote de uma delas, Ramírez perdeu um gol feito, chutando à esquerda do arqueiro do León. A partida teve alguns minutos de marasmo, mas aos poucos o Estudiantes foi tomando o terreno do Argentinos Juniors. Sem ser tão incisivo, os mandantes não tinham chances tão claras de gol. A melhor delas foi, novamente, com Franco Jara, que finalizou para defesaça de Nereo Fernández.

Em um surpreendente contra-ataque do Estudiantes, surgiu o gol da vitória, aos 35 minutos. Jogada pelo lado direito, por onde Franco Jara fazia insistentes subidas, e cruzamento do próprio atacante para Leonardo Jara, que escorou para Carrillo. O centroavante tentou de bicicleta, o goleiro Fernández deu rebote e o uruguaio Olivera, que havia saído do banco de reservas minutos antes, dividiu com Nereo e mais um defensor para empurrar a bola para o fundo das redes do Bicho. De nada adiantou a pressão do Argentinos nos minutos finais. O gol de Olivera foi o suficiente para alçar o Estudiantes de La Plata à liderança do Torneo Final 2014.

Demais jogos da rodada 12 do Torneo Final

Lanús 1-0 Colón, 05/04, 19h15

Vélez Sarsfield 0-1 Racing, 05/04, 20h30

Newell’s Old Boys 0-1 Rosario Central, 06/04, 15h

Atlético de Rafaela 2-2 Quilmes, 06/04, 16h

Arsenal 0-1 Tigre, 06/04, 17h10

All Boys 1-2 San Lorenzo, 06/04, 17h10

Boca Juniors 3-0 Godoy Cruz, 06/04, 18h15

Belgrano 2-1 River Plate, 06/04, 21h30

Olimpo-Gimnasia y Esgrima (LP), 08/04, 19h (jogo transferido devido ao mau tempo em Bahía Blanca)